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Чему учит сериал «Домашний арест»

09:46. 16 декабря 2018 Просмотров - 301 2 коммент. Опубликовал:

Давний поклонник Comedy Club премьер-министр Дмитрий Медведев на днях положительно отозвался о новом сериале телеканала ТНТ под названием «Домашний арест». По его словам, он посмотрел несколько серий и остался доволен увиденным. Глава правительсвта также порекомендовал всем гражданам обязательно знакомиться с такими актуальными «источниками культуры», поскольку они отражают нашу жизнь.

«Я действительно пару серий этого сериала посмотрел. Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемые. Я считаю, что нам нужно всем обязательно знакомиться с такими источниками культуры», — сказал Д.Медведев.

В свою очередь Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал сериал лучшим фильмом года. Пройти мимо рекомендаций таких высокопоставленных лиц мы не могли, и решили оценить, а чему учит новый сериал и какие смыслы он транслирует массовой аудитории? Неужели телеканал ТНТ изменил себе и в кои-то веки снял не похабщину, а что-то созидательное и полезное? Сейчас узнаем.

Итак, первые кадры фильма переносят нас в середину 80-х годов, где в коммунальной квартире живут несколько семей с детьми. Из разговоров сразу становится понятно, что нам показывают маргинальные слои общества. Взрослые грубо ругаются, дарят и обсуждают при детях привезённое из-за границы нижнее бельё, восхищаются жвачками и прочее. Подростки тоже ведут себя по-хамски, оскорбляют друг друга, окунают головой в унитаз, издеваются над слабыми и обещают отомстить.

Вот такая завязка у нашей истории. Сразу следует спросить – были ли подобные семьи в Советском союзе? Может и были, но очевидно, что гораздо больше было всё же нормальных людей, которых, к сожалению, никогда не показывают в продукции телеканала ТНТ.

Случайно ли, что все главные герои телеканала ТНТ всегда в высшей степени порочны и аморальны?

Но двигаемся дальше. Из советского прошлого мы перемещаемся в настоящее время, где нас знакомят с тем, как сложилась судьба каждого из ребят. Опущенный головой в унитаз мальчик стал подлым, лживым, циничным и вороватым мэром Аркадием Аникеевым. Он спокойно обманывает случайных людей, унижает своих подчинённых, изменяет жене, употребляет алкоголь и другие наркотики. Следует сразу сказать, что спиртные изделия и сигареты на протяжении всего фильма мелькают в кадре чаще, чем большинство персонажей: в среднем каждые 3-4 минуты.

Второй главный герой сериала – это экскаваторщик Иван Самсонов, тот самый рыжий мальчик из советской коммуналки. У него в жизни всё сложилось не так «успешно». Он с семьёй живёт в той же квартире, в которой постоянно текут фекалии из стояка, на работе его не ценят, жена презирает, соседи не упускают случая оскорбить и унизить. Единственное, что его роднит с мэром города – это воспоминания из детства и привычка в любой трудной или нестандартной ситуации хвататься за бутылку.

Но так как быть неудачником Самсонову надоело, то он решается прийти к мэру и попросить его о хлебной должности. Аркадий Аникеев соглашается помочь своему «другу» и предлагает выгнать с работы начальника Ивана, чтобы тот занял его место. Единственное требование мэра к Самсонову – поцеловать его в пятую точку.

Бывший ВДВшник Иван, который на протяжении сериала озвучит множество патриотических речей о любви к Родине и в целом изображён этаким человеком из народа (у него даже имя соответствующее), поначалу отказывается от заманчивого предложения. Но после настойчивых просьб со стороны жены и детей, которые дружно убеждают его, что в этом действе нет ничего страшного, Иван соглашается и прилюдно целует задницу мэра ради новой должности.

chemu uchit serial domashniy arest 2 Чему учит сериал «Домашний арест»

Получив заветный поцелуй, Аникеев отправляет Ивана на все четыре стороны, так и не выполнив своё обещание повысить его. Но дальше ситуация развивается так, что мэра ловят на взятке и помещают под домашний арест в ту самую коммунальную квартиру, где проживает его в кавычках «друг». Иван сразу ломает ему несколько пальцев, и снова окунает головой в унитаз.

На протяжении оставшихся серий зрителям предлагается понаблюдать за тем, как это сборище деградировавших и опустившихся личностей начинает жить в одной квартире, постоянно попадая в различные комичные ситуации. В конце сериала Иван становится мэром города, Аникеев – его советником, жена Ивана – министром здравоохранения, бывшая стриптизёрша – пресс-секретарём и так далее. Хэппи-энд.

Стандартная технология ТНТ: Взять самых маргинальных персонажей и показать их путь к «успеху».

Таким образом, сериал «Домашний арест» выстроен по стандартной схеме телеканала ТНТ, в которой на роль главных героев назначены откровенные подонки, чей успешный финал подводит зрителя к мысли, что так и надо жить.

Сериал «Домашний арест» нацелен на:

  • Пропаганду алкоголя, табака и других наркотиков
  • Пропаганду пошлости, похоти и измен
  • Пропаганду низменного бессовестного поведения
  • Формирование негативного образа простых людей 

Общий посыл сериала: «Все русские люди – пьяное быдло. Они готовы ради меркантильных интересов даже целовать пятую точку начальства. И жёны, и дети у них такие же».

Если вам нравится смотреть, как обливают фекалиями из стояка, заставляют целовать зад и окунают лицом в унитаз, то это сериал для вас. Если же нет, то не уподобляйтесь премьер-министру России Дмитрию Медведеву и Никите Михалкову, уберите из дома телевизор и распространяйте правду о реальных целях телеканала ТНТ.

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Источник: whatisgood.ru

Метки: видеообзоры, комедия, новинки кино, плохие фильмы, российские, сериалы, тнт
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