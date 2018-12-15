Санкт-Петербург. Часть 113. Город и окрестности в работах художников. Вып.2
1. 1833. Здание Главного штаба на набережной реки Мойки
1. 1833. Здание Главного штаба на набережной реки Мойки
2. 1833. Вид Инженерного замка из Летнего сада
3. 1833. Вид Мойки снятый со стороны Красного моста
4. 1833. Вид дворца Петра I в Летнем саду
5. 1833. Вид на здание Сената от Исаакиевского моста
6. 1833. Вид, снятый в Павловском парке
8. 1833. Петропавловская крепость
11. 1833. Шуваловский дворец в Парголово
12. 1838. Адмиралтейская площадь
13. 1838. Александровская колонна
15. 1838. Вид Смольного собора
16. 1838. Вид на Михайловский (Инженерный) замок
17. 1838. Вид на старое здание фондовой биржи и Петропавловскую крепость
Источник: humus.livejournal.com