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Санкт-Петербург. Часть 113. Город и окрестности в работах художников. Вып.2

19:47. 15 декабря 2018 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:

1833. Здание Главного штаба на набережной реки Мойки
1. 1833. Здание Главного штаба на набережной реки Мойки

1833. Здание Главного штаба на набережной реки Мойки
1. 1833. Здание Главного штаба на набережной реки Мойки

1833. Вид Инженерного замка из Летнего сада
2. 1833. Вид Инженерного замка из Летнего сада

1833. Вид Мойки снятый со стороны Красного моста
3. 1833. Вид Мойки снятый со стороны Красного моста

1833. Вид дворца Петра I в Летнем саду
4. 1833. Вид дворца Петра I в Летнем саду

1833. Вид на здание Сената от Исаакиевского моста
5. 1833. Вид на здание Сената от Исаакиевского моста

1833. Вид, снятый в Павловском парке
6. 1833. Вид, снятый в Павловском парке

1833. Монумент Петру I
7. 1833. Монумент Петру I

1833. Петропавловская крепость
8. 1833. Петропавловская крепость

1833. Село Ижора
9. 1833. Село Ижора

1833. Усадьба Манахтина
10. 1833. Усадьба Манахтина

1833. Шуваловский дворец в Парголово
11. 1833. Шуваловский дворец в Парголово

1838. Адмиралтейская площадь
12. 1838. Адмиралтейская площадь

1838. Александровская колонна
13. 1838. Александровская колонна

1838. Вид Красного моста
14. 1838. Вид Красного моста

1838. Вид Смольного собора
15. 1838. Вид Смольного собора

1838. Вид на Михайловский (Инженерный) замок
16. 1838. Вид на Михайловский (Инженерный) замок

1838. Вид на старое здание фондовой биржи и Петропавловскую крепость
17. 1838. Вид на старое здание фондовой биржи и Петропавловскую крепость

1838. Трёхарковый мост
18. 1838. Трёхарковый мост


Источник: humus.livejournal.com

Метки: искусство, история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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