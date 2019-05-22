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Карты Санкт-Петербурга и окрестностей

20:02. 22 мая 2019 Просмотров - 242 Один комментарий Опубликовал:


1690-е. Невская дельта до построения Петербурга.
1690-е. Невская дельта до построения Петербурга

1698. План местности, занимаемой ныне Санкт-Петербургом, снятый в 1698 г, до завоевания её Петром Великим, с показанием существовавших на ней шведских укреплений.
1698. План местности, занимаемой ныне Санкт-Петербургом, снятый в 1698 г, до завоевания её Петром Великим, с показанием существовавших на ней шведских укреплений

1716. План Петербурга на французском языке
1716. План Петербурга на французском языке

1717. План Санкт-Петербурга авторства Николаса де Фера
1717. План Санкт-Петербурга авторства Николаса де Фера

1720. План Санкт-Петербурга от Хоманна
1720. План Санкт-Петербурга от Хоманна

1721. План Петербурга гравировки Пауля Буша
1721. План Петербурга гравировки Пауля Буша

1727. Карта Ингерманландии Кириллова
1727. Карта Ингерманландии Кириллова

1727. План города и Форта Санкт-Петербурга
1727. План города и Форта Санкт-Петербурга

1730. Карта части Ладожского озера и Финского залива Ивана Гриммеля
1730. Карта части Ладожского озера и Финского залива Ивана Гриммеля

1734. Карта Ингерманландии. Johann Baptist Homann Erben
1734. Карта Ингерманландии. Johann Baptist Homann Erben

1734. Санкт-Петербург на плане Рейнера Оттенса
1734. Санкт-Петербург на плане Рейнера Оттенса

1737. План императорского столичного города Санкт-Петербурга
1737. План императорского столичного города Санкт-Петербурга

1738. План Санкт-Петербурга 1703-1738. Составитель П.Петров
1738. План Санкт-Петербурга 1703-1738. Составитель П.Петров

1738. План Санкт-Петербурга
1738. План Санкт-Петербурга

1740. План Санкт-Петербурга Ковенса и Мортиера
1740. План Санкт-Петербурга Ковенса и Мортиера

1741. Петербургский план Дуранда
1741. Петербургский план Дуранда

1742. Карта окрестных земель на побережье Финского залива
1742. Карта окрестных земель на побережье Финского залива

1744. План Санкт-Петербурга от Маттеуса Зойтера
1744. План Санкт-Петербурга от Маттеуса Зойтера”

1745. Карта Ингерманландии и Карелии
1745. Карта Ингерманландии и Карелии

1753. План Санкт-Петербурга гравировки Тардье
1753. План Санкт-Петербурга гравировки Тардье

1764. План города и порта Санкт-Петербурга Жака-Николаса Беллина
1764. План города и порта Санкт-Петербурга Жака-Николаса Беллина

1770. Карта Санкт-Петербургской губернии Якоба Шмидта
1770. Карта Санкт-Петербургской губернии Якоба Шмидта

1771. План Санкт-Петербурга
1771. План Санкт-Петербурга

1777. Карта Финского залива Якоба Шмидта
1777. Карта Финского залива Якоба Шмидта

1787. Собрание карт для путешествия её Императорского Величества. Санктпетербургское и др. наместничества
1787. Собрание карт для путешествия её Императорского Величества. Санктпетербургское и др. наместничества

1787. Маршрут путешествия по Российской Империи Екатерины II
1787. Маршрут путешествия по Российской Империи Екатерины II
источник

Источник: https://humus.livejournal.com/6639138.html

Метки: история, карты, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 43 43
    Матфей Рамзай 22 мая 2019 в 21:15

    Кто-нибудь может объяснить стратегическое или тактическое предназначение Петропавловской крепости. Особенно интересно мнение военных, которые сами были возле этого фортификационного сооружения. Ведь из той части крепости, что обращена на Неву можно стрелять исключительно по Зимнему Дворцу, а противоположная часть крепости построена уже после отмены крепостного права. И что это за маниакальное упорство в строительстве крепости в центре города от Петр I до Александра II?

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