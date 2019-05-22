Карты Санкт-Петербурга и окрестностей
20:02. 22 мая 2019 Просмотров - 242 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1690-е. Невская дельта до построения Петербурга
1698. План местности, занимаемой ныне Санкт-Петербургом, снятый в 1698 г, до завоевания её Петром Великим, с показанием существовавших на ней шведских укреплений
1716. План Петербурга на французском языке
1717. План Санкт-Петербурга авторства Николаса де Фера
1720. План Санкт-Петербурга от Хоманна
1721. План Петербурга гравировки Пауля Буша
1727. Карта Ингерманландии Кириллова
1727. План города и Форта Санкт-Петербурга
1730. Карта части Ладожского озера и Финского залива Ивана Гриммеля
1734. Карта Ингерманландии. Johann Baptist Homann Erben
1734. Санкт-Петербург на плане Рейнера Оттенса
1737. План императорского столичного города Санкт-Петербурга
1738. План Санкт-Петербурга 1703-1738. Составитель П.Петров
1738. План Санкт-Петербурга
1740. План Санкт-Петербурга Ковенса и Мортиера
1741. Петербургский план Дуранда
1742. Карта окрестных земель на побережье Финского залива
1744. План Санкт-Петербурга от Маттеуса Зойтера”
1745. Карта Ингерманландии и Карелии
1753. План Санкт-Петербурга гравировки Тардье
1764. План города и порта Санкт-Петербурга Жака-Николаса Беллина
1770. Карта Санкт-Петербургской губернии Якоба Шмидта
1771. План Санкт-Петербурга
1777. Карта Финского залива Якоба Шмидта
1787. Собрание карт для путешествия её Императорского Величества. Санктпетербургское и др. наместничества
1787. Маршрут путешествия по Российской Империи Екатерины II
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Кто-нибудь может объяснить стратегическое или тактическое предназначение Петропавловской крепости. Особенно интересно мнение военных, которые сами были возле этого фортификационного сооружения. Ведь из той части крепости, что обращена на Неву можно стрелять исключительно по Зимнему Дворцу, а противоположная часть крепости построена уже после отмены крепостного права. И что это за маниакальное упорство в строительстве крепости в центре города от Петр I до Александра II?