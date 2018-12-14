Санкт-Петербург. Часть 113. Город и окрестности в работах художников



1. 1805-1807. Панорамный вид на Санкт-Петербург, посвященный с разрешения его императорского величества Александру I его покорным слугой Я.А. Аткинсоном





1. 1805-1807. Панорамный вид на Санкт-Петербург, посвященный с разрешения его императорского величества Александру I его покорным слугой Я.А. Аткинсоном



2. 1805-1807. Вид на Адмиралтейство, старый Исаакиевский собор, Английскую набережную и здание Академии Наук на Васильевском острове



3. 1805-1807. Вид на здание 12 коллегий и площадь Васильевского острова



4. 1805-1807. Вид на стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость



5. 1809-1813. Парад русской пехоты на Дворцовой площади



6. 1823. Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге,



7. 1826. Вид на Царское село с Белой башни



8. 1829. Река Невка около Елагинского моста



9. 1830-е. Аничков дворец



10. 1830. Восход солнца над Невой



11. 1833. Вид на деревню Ижора



12. 1833. Гостиный двор



13. 1833. Елагинский дворец



14. 1833. Императорская публичная библиотека



15. 1833. Трёхарковый мост



16. 1833. Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы



17. 1835. Осенняя ночь в Санкт-Петербурге



18. 1839. Елагин дворец



19. 1839. Сергиевский монастырь в Стрельне



20. 1839. Собор Андрея Первозванного на Васильевском острове.



21. 1839. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове



22. 1840-е. Вахт-парад Кавалергардского полка перед Зимним дворцом



23. 1840. Вид города



24. 1843. Зимний дворец



25. 1847. Вид Каменноостровского дворца



26. 1851. Вид Нового Эрмитажа и Миллионной улицы



27. 1851. Вид на Благовещенский мост



28. 1852. Вид Благовещенского моста и Николаевской набережной



29. 1852. Главный вход в Большой дворец в Петергофе



30. 1862. Дом на Садовой улице



31. 1882. Встреча германского императора Вильгельма I на Большом Кронштадтском рейде 7 июля



32. Аничков мост (с панорамы Невского проспекта)



33. Без подписи



34. Большой Каменный театр (с панорамы Невского проспекта)



35. Строгановский дворец (с панорамы Невского проспекта)





Источник: humus.livejournal.com