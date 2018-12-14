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Санкт-Петербург. Часть 113. Город и окрестности в работах художников

11:51. 14 декабря 2018 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

1805-1807. Панорамный вид на Санкт-Петербург, посвященный с разрешения его императорского величества Александру I его покорным слугой Я.А. Аткинсоном
1. 1805-1807. Панорамный вид на Санкт-Петербург, посвященный с разрешения его императорского величества Александру I его покорным слугой Я.А. Аткинсоном

1805-1807. Панорамный вид на Санкт-Петербург, посвященный с разрешения его императорского величества Александру I его покорным слугой Я.А. Аткинсоном
1. 1805-1807. Панорамный вид на Санкт-Петербург, посвященный с разрешения его императорского величества Александру I его покорным слугой Я.А. Аткинсоном

1805-1807. Вид на Адмиралтейство, старый Исаакиевский собор, Английскую набережную и здание Академии Наук на Васильевском острове
2. 1805-1807. Вид на Адмиралтейство, старый Исаакиевский собор, Английскую набережную и здание Академии Наук на Васильевском острове

1805-1807. Вид на здание 12 коллегий и площадь Васильевского острова
3. 1805-1807. Вид на здание 12 коллегий и площадь Васильевского острова

1805-1807. Вид на стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость
4. 1805-1807. Вид на стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость

1809-1813. Парад русской пехоты на Дворцовой площади
5. 1809-1813. Парад русской пехоты на Дворцовой площади

1823. Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге,
6. 1823. Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге,

1826. Вид на Царское село с Белой башни
7. 1826. Вид на Царское село с Белой башни

1829. Река Невка около Елагинского моста
8. 1829. Река Невка около Елагинского моста

1830-е. Аничков дворец
9. 1830-е. Аничков дворец

1830. Восход солнца над Невой
10. 1830. Восход солнца над Невой

1833. Вид на деревню Ижора
11. 1833. Вид на деревню Ижора

1833. Гостиный двор
12. 1833. Гостиный двор

1833. Елагинский дворец
13. 1833. Елагинский дворец

1833. Императорская публичная библиотека
14. 1833. Императорская публичная библиотека

1833. Трёхарковый мост
15. 1833. Трёхарковый мост

1833. Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
16. 1833. Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы

1835. Осенняя ночь в Санкт-Петербурге
17. 1835. Осенняя ночь в Санкт-Петербурге

1839. Елагин дворец
18. 1839. Елагин дворец

1839. Сергиевский монастырь в Стрельне
19. 1839. Сергиевский монастырь в Стрельне

1839. Собор Андрея Первозванного на Васильевском острове.
20. 1839. Собор Андрея Первозванного на Васильевском острове.

1839. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове
21. 1839. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове

1840-е. Вахт-парад Кавалергардского полка перед Зимним дворцом
22. 1840-е. Вахт-парад Кавалергардского полка перед Зимним дворцом

1840. Вид города
23. 1840. Вид города

1843. Зимний дворец
24. 1843. Зимний дворец

1847. Вид Каменноостровского дворца
25. 1847. Вид Каменноостровского дворца

1851. Вид Нового Эрмитажа и Миллионной улицы
26. 1851. Вид Нового Эрмитажа и Миллионной улицы

1851. Вид на Благовещенский мост
27. 1851. Вид на Благовещенский мост

1852. Вид Благовещенского моста и Николаевской набережной
28. 1852. Вид Благовещенского моста и Николаевской набережной

1852. Главный вход в Большой дворец в Петергофе
29. 1852. Главный вход в Большой дворец в Петергофе

1862. Дом на Садовой улице
30. 1862. Дом на Садовой улице

1882. Встреча германского императора Вильгельма I на Большом Кронштадтском рейде 7 июля
31. 1882. Встреча германского императора Вильгельма I на Большом Кронштадтском рейде 7 июля

Аничков мост (с панорамы Невского проспекта)
32. Аничков мост (с панорамы Невского проспекта)

Без подписи
33. Без подписи

Большой Каменный театр (с панорамы Невского проспекта)
34. Большой Каменный театр (с панорамы Невского проспекта)

Строгановский дворец (с панорамы Невского проспекта)
35. Строгановский дворец (с панорамы Невского проспекта)


Источник: humus.livejournal.com

Метки: искусство, история, петергоф, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, стрельна, фото, царское село
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