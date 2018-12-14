Разбираем альбом Монферрана по Исаакиевскому собору

Давно собирался это сделать, однако всё руки не доходили. Буду максимально краток, будут лишь страницы альбома Монферрана и отмеченные точки нестыковок с реальностью.



Итак имеем альбом Монферрана на котором отображены этапы строительства Исаакиевского собора. Отмечу, что на сегодняшний день из доступного для массового пользователя материала это по сути единственный наглядный документ. Материалы архивов к сожалению в публичном доступе отсутствуют. А по сему мы даже не только не можем их сравнить с рисунками Монферрана из его альбома, но и вообще нет никакой полной уверенности в самом факте их существования. Да, в описи присутсвуют инвентарные номера с некими чертежами и планами, но что там на самом деле неизвестно. Есть еще рисунки других авторов, художников, но они очень близки к рисункам из альбома Монферрана, в ряде случаев практически копии и трудно определить кто в данном случае первоисточник. Может и сам Монферран где-то на чьи-то рисунки ориентировался, или наоборот художники опирались на Монферрана. Замкнутый круг. Фотографий так же нет, хотя фотография уже была распространена. Кстати, кто не знает, альбом с рисунками Монферрана издан не в России, а в Париже. Там же и хранится. Что тоже наводит на некие мысли.



Для начала исходник чтобы можно было сравнить.









Карта с привязкой к сторонам света.







Далее сам альбом.



Итак картинка первая.



Начнем с теней. Монферран их рисует строго по оси при которой солнце на юго-западе. При этом тени короткие, как летом в июне в полдень. На самом деле такое невозможно, ибо нарисована зима. Теперь обратим внимание на людей которые тащат телегу с камушком. Исходя из пропорций, размер камушка получается в длинну порядка 2 метров и в высоту порядка 1.5 метров, ширина непонятна, но если она тоже 1.5 метра, то вес камушка получается 12 с гаком тонн. На шести деревянных колесиках. То есть по 2 тонны на колесико. И тащат эти 12 тонн 9 человек за веревочку, один сзади помогает. Во-первых вопрос почему тащат в телеге на колесиках, если зима и вокруг люди катаются на санях. На санях то проще по льду и накатанному снегу. Во-вторых почему колесики маленькие? На телегах в упряжке колеса большие и это логично, ибо размер колес пропорционален тяговому усилию при передвижении. Чем больше колеса, тем легче тащить. А тут почему-то по-другому. И вообще, зачем камушек тащить мужикам, если есть лошади? На заднем плане мы видим склад таких камушков и на них мужики с топорами, видимо ведут обработку камней. Щебень что-ли дробят? Слева я обвел двумя кружочками некие выступы, видно что правый уже частично облицован мрамором, а левый вооще непонятной формы. Если сделать пропорциональную линию, то получится что фронтон малой колоннады (его видно как треугольник) окажется заглубленным в фасад (стену). На практике ничего подобного нет. Фронтон малой колоннады имеет форму пристройки к основной коробке здания без какого-либо углубления. Еще одним кружочком я обвел арку. Она действительно имеет место быть внутри фронтона большой колоннады, однако Монферран почему-то её изобразил не точно. У него на рисунке конек малого фронтона в уровне с вершиной арки, а на самом деле не так. Вершины всех фронтонов у собора на одном уровне, то есть арка ниже. Так же хочется отметить тот факт, что в просветах лесов Монферран почему-то не прорисовал колонны, зато нарисовал веревочки привязанные к верхним колоннам, видимо чтобы их ветром не сдуло. Механизма который позволял бы устанавливать колонны вертикально он так же не нарисовал. Тот что нарисован служит для поднятия колонн снизу. Получается что потянули за веревочку, колонна и встала.



Идем далее. Вторая картинка.





С другого ракурса и уже без снега. Судя по пышной листве на балконе справа, это лето или начало осени. Мы видим опять-таки короткие тени как в июне в полдень, но загвоздка в том что источник света, то есть солнце, строго на западе. Даже в июне такого быть не может. Солнце на западе даже в июне не выше 27 градусов. То есть длинна тени должна быть более чем в три с половиной высоты объекта. Азимут солнца можно рассчитать < ![CDATA[ ]]> тут< ![CDATA[]]>.



Третья картинка.





Тут с тенями тоже всё не нормально. У сидячего мужика где стрелочка все нормально, а у стоячего справа от стрелочки не нормально. Обратите внимание на доску под центральной стрелкой. От неё тень вообще уходит так, как если бы свет падал как направлена стрелка. Далее. Не понятно что такое каменное мужики выкладывают на покатой плоскости. Но самое непонятное, что это за покатая плоскость? Фронтон колоннады? Нет, слишком высоко и непонятная арка справа. На крыше собора все покатые плоскости имеют направление к куполу, но там никаких арок нет. На данной же картинке мы не видим не смещение к куполу, ни вообще ничего что помогло бы идентифицировать это место. И даже если бы такое место можно было определить, возникают вопросы по кладке кирпича в арке. Обычно замковая форма делается в случае изготовления блоков из камня. В случае кирпичной кладки арки никаких замковых, демпферных или закладных элементов обычно не делается по причине отсутсвия такой необходимости (технология другая). Здесь же кирпичи выложены как замковые камни в форме трапеции с непонятными вставками, я одну вставку обвел кружочком. Камни лень тащить? Но ведь мужики укладывают именно камни. Но и самое интересное – где Медный всадник и мост? И памятник и мост стояли еще со времен Екатерины и еще долго после Монферрана. Вот картинка.









Вы скажете мост и памятник были левее? И Монферран по-этому их не нарисовал? Возможно. Но в этом случае и пропорции парка были бы иными. Если же принять реальные пропорции размеров парка, то и памятник и мост должны были бы быть нарисованными.



Далее четвертая картинка.



Тут трудно что-либо отметить, просто потому, что не с чем сравнить. Сейчас металлические фермы заложены кирпичом. Однако учитывая то, что крепежные элементы обведенные кружочками разные, можно предположить что Монферран рисовал с натуры. Но если рисовал с натуры, тогда не понятно почему не прорисованы заклепки на лестнице. Или там сварка? Или иная форма крепления?



Далее. Пятая картинка.





Здесь Монферан подразумевает два источника света. Это возможно. Но, тени при этом должны быть нарисованы иначе. В центре мы видим прислоненную к полусфере доску. Правильно тень показана пунктиром, направление света стрелками. Рядом с доской стоит столб. От него тень Монферран нарисовать вообще поленился. Если предположить правильный источник света у столба справа, то на столбе со стороны света должна быть светлая полоса по всей высоте столба. Этого тоже нет. На кирпичной колонне мы опять видим некие вставные элементы, видимо из камня. Зачем они – непонятно. Теперь деревянная лестница и два мужика на ней. Сзади лестница ни во что не упирается, под тяжестью двух человек не прогибается, а чтобы у мужиков при падении через трещину в голове вошло немного ума, под лестницу спереди подложили круглое бревно.



Картинка 6.





Первое что бросается в глаза – несоблюдение перспективы. Рост и местоположение людей должны быть в дельте зеленых линий. Получается что колонну тащат карлики со смещением в пространстве. За такие ошибки даже в 1 классе художественной школы ставят двойки. Красными кружками выделены непонятные технологические элементы. В центральном кружке элемент похожий на заложенный кирпичом арочный проем. Сводчатых потолков в постройках прошлых веков полно, вернее только они и есть. Но вот таких заложеных “окон” лично я не видел. Овальные вертикальные красные круги показывают что в данном случае никаких закладных замковых элементов нет. Мы их видели на первых картинках. Но отмечены на большом арочном своде (горизонтальный кружок). Теперь перейдем к лесам по которым тащат колонну наверх. Соотношение сторон треугольника не менее чем 1:3, скорее всего больше, картинка обрывается. Это означает только то, что вес колонны при поднятии по горке распределяется примерно в такой же пропорции. То есть треть или даже менее массы распределяется на леса, а 70+% на веревки. Вес этих колонн между прочим 64 тонны. Железнодорожная цистерна с гаком. Плюс сила трения. По картинке не понятно на чем лежит деревянный настил на котором лежит железнодорожная цистерна. И как её туда подняли. Видимо так же, веревками и без лебедочных воротов. Ведь лебедки на рисунке нет.



Картинка 7.





Тут опять таки чехорда с тенями. Сравните тени от людей в форме слева и базы от колонн справа. А теперь от двух стоящих человек ближе к центру. В трех случаях мы имеем разный источник света. Опять мы не видим моста через Неву. Правда Монферран нарисовал памятник Петру, хоть на этом спасибо. Теперь обратим внимание на то, чем заняты мужики. Они все что-то долбят. Справа похоже на то что они вытесывают круглые базы под колонны. В ангаре какое-то броуновское движение. Кто-то долбит, кто-то трёт (шлифует). Никаких механизмов нет от слова совсем. Так же на передней колонне отчетливо видны выступы. Мне интересно узнать, как эти выступы сделаны. Вставлены чопики в отверстия? Или оставили когда формировали колонну из глыбы? Далее. Обратите внимание на форму баз колонн. Это две кругляхи на переднем плане. Теперь сравните с настоящими базами колонн, какой они формы на самом деле.



Да, и чтобы понятно было, справа от двух баз в самом углу нарисована бронзовая декоративная накладка на базу, видимо как лекало, шаблон.





Картинка 8.





Тут нарисована какая-то механизированная процедура. Очень похоже на измельчение чего-то. Потом это что-то размельченое смешивается с водой и по желобу стекает в ванну из которой мужики на носилках это всё куда-то таскают. В подписях к альбому Монферрана написано что это приготовление цемента. Но это не обязательно так. Вполне возможно что это делается полировальная паста. А может и еще что-то. Глина какая-нибудь, мел, гипс или известь. В общем точно нам не известно. Так же совершенно не понятно, каким образом подается вода. Никакой емкости с водой не видно. Мельницы подающей воду и (или) породу тоже не видно. И запасов того что размельчают тоже не видно.



Картинка 9.





Считаем количество квадратиков на полу колоннады. У Монферрана 7 рядов, на самом деле 6 рядов.





Картинка 10.





На этой картинке детали трудно разобрать. Отмечу что тени нарисованы близко к реальным. При условии что это июнь в принципе что-то похожее можно допустить. Другой вопрос, что опять таки мужики на чурбаках катят какой-то каменный блок. С какой целью он им нужен уже в практически построенном здании трудно понять. По весу если сопоставить в пропорциях этот блок при размерах в высоту 0,7, длинну 2 и ширину 1 метр должен весить почти 4 тонны. По 650 кг на рыло. И видимо еще потом и наверх. Видимо в те времена мужики были мужикастее.



Картинка 11.





Так типа колонны добывали. Здесь мы не видим совершенно никаких механизмов. Монферран подразумевает исключительно ручной труд. При том что механизмы по механической обработке камня в 19 веке уже существовали. Пусть мрамора, который значительно мягче, пусть меньших размеров, но тем не менее. Это фото из 20 века, но суть та же.



Ладно, идем дальше. Следующий непонятный момент. Мы видим у Монферрана что колонна в западне из каменных блоков. Как её вытаскивать и подтаскивать, допустим к воде? При этом неповредив. Где мягкая подушка, настилы, лебедки, воротки (кабестаны) и т.д.? Где причал для судов?



Картинка 12.





Та же серия вопросов. Где механизмы, хотя бы троссовые пилы или чем сверлить? И почему толпа мужиков наверху так далеко от края? Они сразу пол горы откалывают? А потом её нарезают на кусочки для колонн? Кстати карьер в яме, как потом из ямы колонны доставать? Пологого склона чтобы выкатить колонну Монферран не нарисовал.



Картинка 13.





Судя по тому что Монферран умышленно обозначил купол Адмиралтейства (левый кружок), то он нарисовал крест главного купола. Однако на главном куполе крест совершенно иной. Вот он.





Нет шарика под крестом и он без дырочек. Но есть малые кресты малых куполов. Они действительно с дырочками и почти такой формы. Почти, потому что дырочки внизу не до косой палочки (как у Монферрана), с окантовкой (у Монферрана без) и все дырочки одного размера (у Монферрана центральная больше). Как и крест главного купола они тоже с шариком.





Картинка 14.





На переднем плане элементы декора явно чего-то древнего.



Картинка 15.







Смотрим опять на тени. Слева от лошади, на переднем плане от людей и камней, на правом от столба. Источник света строго на севере. В реалии такого быть не может. Корабль имеет на борту колонну. Еще одну с него только что сгрузили, судя по рисунку. Обратите внимание что центральная мачта перекрывает колонну (красный кружочек), то есть колонна находится по левому борту и чтобы сгрузиться судно должно развернуться. Каждая колонна по 114 тонн, две колонны – 228 тонн. Это почти 4 железнодорожные цистерны. По рисунку колонны на судне выше уровня воды намного, по сути на уровне берега, а это примерно 2.5 метра. Чтобы судно было устойчивым оно должно иметь соответсвующую огрузку ниже ватерлинии. То есть к массе судна нужно минимум прибавить еще такой же как две колонны вес балласта. А с учетом парусов – еще больше. Размеры судна по рисунку весьма скромные, а значит и осадка такого судна будет большой (не забываем и про киль). Тут следующий вопрос – как этот парусник прошел по Невской губе? Там глубины не превышают 3 метров. Именно не превышают, ибо на бОльшей части еще меньше. Морской канал был прорыт только в 1885 году. Так же обратите внимание что на колонне нет никаких выступов (чопиков) которые мы видели на рисунке 7.



Картинка 16.





Для затаскивания колонны уложено 7 рельс. Если предположить что пятно контакта колонны будет на пятачке 10х50 см то давление получится примерно 32 кг на 1 кв.сантиметр. Это много, но допустимо. Для примера в современном поддоне кирпичей из дюймовой доски на строительных площадках давление 2,0-2.5 кг на кв. см. Но опять-таки есть ряд нестыковок. Начнем с того что на лежачей колонне мы опять не видим чопиков на колонне которые были на рисунке 7. Но, эти чопики видно на колонне которую поднимают. Присмотртесь внимательнее. Далее. Как закатить колонну на эстакаду Монферран нарисовал. А вот как её протянуть внутрь лесов он не нарисовал. Где шпалы, где рельсы, где лебедочные механизмы? Внутри лесов мы видим подготовленные проемы куда будут вставляться колонны. И мы видим каким образом колонна поднимается. С тонкого конца и дальнего от нас веревками поднимают наверх. А теперь представим что первая колонна уже стоит. И вот тянут вторую колонну, ту которую нарисовал Монферран. У нее тонкий конец тоже дальний от нас. Как поднимать вторую колонну? Ведь чтобы занять своё штатное место в отверстии она должна сбить, столкнуть, упереться в первую колонну. Или колонну вешали на веревках и уже висячую перемещали в сторону? Вешали на веревках две железнодорожные цистерны? Сейчас такое под силу только мостовым кранам третьей категории. Другие типы кранов такой груз поднять и переместить не смогут. В общем если и поднимали эти колонны даже при подобном техническом решении, то рисунок Монферрана крайне безграмотен и не отражает реального процесса. Далее. В правом верхнем углу картинки мы видим руины. Якобы это то что осталось от собора проекта Ринальди. Якобы алтарная часть. Якобы собор разобрали и стены алтарной части оставили. Но почему там нарисована крыша? Над куском стены Монферран нарисовал полноценную крышу. Это как? Весь собор разобрали, при том что крыша была монолитной, а над куском стены осталась, нормальная многоскатная крыша. Над правой руиной тоже виден кусочек крыши. Могло такое быть на самом деле? Лично я могу это понять только в случае если крышу сделали новую, но целесообразность такой крыши совершенно не понятна. Ну и внизу в правом углу картинки мы снова видим базу колонны. Она отличается от той что на картинке 7, а так же от той что есть на самом деле.



Картинка 17.



Тут первый вопрос – где колонны? Как мы видели на предыдущей картинке за номером 16 по версии Монферрана строительство собора началось с установки колонн. Здесь же мы видим уже готовую коробку здания, но при этом колонн нет. Далее по этой картинке можно с полной уверенностью сказать что производятся не строительные, а либо демонтажные, либо реставрационные работы. Вернее именно реставрационные, ибо в случае демонтажных работ не было никакого броуновского шевеления в подвальной части. Теперь к красным кружочкам. Левый верхний кружочек показывает арочный проем из кирпича без каких-либо закладных и замковых элементов. Но мы их видели раньше, на картинках 3, 5 и 6. Получается как у Винокура, тут читаем, тут не читаем, а тут рыбу заворачивали. Такого быть не может. Если есть единый план, единое техническое задание и единые технические условия, то и технологическая цепочка должна быть одинаковой. Либо есть закладные и замковые элементы, либо их нет. Во всяком случае сейчас бы было именно так. И в то, что 150 лет назад люди были дурачками, а прорабы и инжененры все сочиняли по ходу дела, я не поверю никогда. Каждый прораб сто раз сверится с нормативно-документальной и проектной базой прежде чем забъет хоть один гвоздь. Иначе все шишки и голова с плеч. Ну и два кружочка которые показывают тени от торчащих из стены штырей. Если к левому штырю претензий никаких, то правым штырем Монферран явно на что-то намекает. Чтобы тень легла таким образом нужно иметь очень большие претензии к волновой физике.



Картинка 18.





Здесь мы снова видим абсолютно противоположную картинку чем предыдущая. Колонны есть, но при этом коробки здания нету. Видим что базы колонн уже облагорожены декором и при этом досчатый настил. Спрашивается зачем? Ведь впереди еще огромный масштаб работ, а тут уже декоры нацепили. Чопиков на колоннах мы снова не видим. Видим очень хорошо крыши на руинах, якобы остатки алтарной части. Вот вам макет якобы предыдущего собора, покажите мне где на нем эти крыши и где узкий проем между двух башен. Только не говорите, что Монферран рисовал не в масштабе и пропорции не соблюдал.





Картинка 19.





Здесь мы видим как поднимают какую-то длинную штуковину. На этом Монферран сконцентрировал внимание. Но он не сконцентрировал внимание на том, каким образом была установлена колонна. Как я писал выше она весит как железнодорожная цистерна и еще грузовичок на 4 тонны в придачу. То есть 64 тонны. Никаких подъемных механизмов на картинке нет. И вообще она никак не закреплена. Предствляете, допустим что-то где-то по ней стукнуло или под ней просело и эта колона полетела вниз. Да она снесет всё на своем пути.



Картинка 20.





Здесь Монферран запечатлел установку колонн малых башен. Мы видим подъемный механизм который передвигается на катках. Однако если приглядеться к механизму, совершенно не понятно откуда колонна заводится внутрь механизма, со всех сторон она имеет ребра мешающие подъему. Получается что её цепляли одним краем и подтягивали таким образом чтобы колонна прошла в рамках створа между балок при этом задняя часть волоклась по земле. Теоретически такое возможно, эти колонны относительно не тяжелые, всего-то пару КАМАЗов, но на практике… Стоят эти колонны как и везде на рисунках у Монферрана так же на честном слове. Лично я бы как строитель, так колонны ни за что бы не оставил и скрепил бы их деревянной обвязкой. Тем более что это совсем не сложно и совсем не затратно. Так же совершенно не понятно каким образом эти колонны поднимались наверх. Мы не видим никаких отверстий в крыше. Если посмотреть на картинку 2 то на ней видно, что здание фактически уже полностью построено, однако этих самых колонн, равно как и самих малых башен с куполами еще нет. Получается что эти колонны поднимали с внешней стороны на веревках? Просто зацепляли и тянули вверх? И колонна болталась как сосиска в воздухе? Где кран с плечом (стрелой)? Где лебедки? Где противовес? Или был грузовой лифт с внешней стороны? Ладно. Теперь обратите внимание на красный кружок. Случилось чудо. Монферран вспомнил что через Неву есть мост и нарисовал таки его. Помните на картинке 3 он про него забыл. Однако память к Монферрану вернулась не полностью, памятник Петру он так и не нарисовал. А ведь мост через Неву выходил аккурат на памятник. В начале статьи картинки с мостом и памятником я уже показал. Кстати положение теней на данной картинке подразумевает солнце строго на востоке, то есть в 6 часов утра. Однако длинна теней и количество народа на улице говорят об обратном.



На этом закончим. Это были практически все рисунки из альбома Монферрана которые касались Исаакиевского собора. Какие можно сделать выводы. Да в общем-то простые. Как оказалось, нет ни одного рисунка в котором Монферран был бы документально точен. В каждом рисунке есть что-то что указывает на несоотвествие. Такое ощущение что Монферран на что-то намекает. А чтобы скрыть свои тайные посылы, все несоотвествия он обозначил на второстепенных моментах. Чтобы не бросалось в глаза. Получилась своего рода детская забава из нашего пионерского прошлого – найди десять отличий на картинке. Собственно в эту игру мы сегодня и сыграли.



На закуску вот такая картинка из альбома Монферрана.







На этом откланиваюсь, всем спасибо.

Источник < ![CDATA[ ]]> https://zodchi1.livejournal.com/8614.html< ![CDATA[]]>