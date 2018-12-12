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Ага, испугались? Или реакция депутата на события в Париже.

09:34. 12 декабря 2018 Просмотров - 862 7 коммент. Опубликовал:

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Он отметил, что Россия в настоящее время переживает такой исторический период, когда граждане страны должны сделать выбор между восстановлением суверенитета либо дальнейшей ликвидацией государства.

Российская Федерация движется к самой настоящей кровавой катастрофе в контексте напряженных двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки. С таким заявлением во время пресс-конференции НСН выступил Евгений Федоров – член комитета Государственной думы по бюджету и налогам. «Мы направляемся в сторону катастрофы, катастрофа эта будет быстрой - и она очень близко, хотя бы потому, что у данной катастрофы появился военный компонент. Свидетельством того, что в отношениях между Россией и США дело уже близится к развязке, является тот факт, что российско-американский конфликт постепенно перебирается в военную плоскость. И только через подобную катастрофу можно изменить базовые правила, а именно Конституцию страны, ведь без этого никто ничего не хочет – ни народ, ни элита. Политические изменения возможны лишь тогда, когда мы через все это пройдем. И надо понимать, что надвигающаяся катастрофа непременно будет сопровождаться кровавыми эксцессами, так происходит всегда. И к этому нужно готовиться, так как сроки близки: она уже где-то на горизонте», - заявил Евгений Федоров. Он отметил, что Россия в настоящее время переживает такой исторический период, когда граждане страны должны сделать выбор между восстановлением суверенитета либо дальнейшей ликвидацией государства. Что-то похожее страна переживала в 1991 году – тогда выбор народа пал на ликвидацию. Помимо всего прочего, Федоров предложил сажать чиновников в тюрьму за неисполнение майских указов президента. «Было бы неплохо дать указам президента статус обязательных для властей. Политически. В случае неисполнения - тюрьма», - рассказал парламентарий.
 

Источник: wek.ru

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7 коммент.»

  • 5169 4418
    Леонид Петрович Плотников 12 декабря 2018 в 9:42 Ссылка Пометить
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    Евгений Федоров прав, как всегда! Здоровья ему и успехов!

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    • 13431 10425
      jackomb Леонид Петрович Плотников 12 декабря 2018 в 10:54 Ссылка Пометить
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      Конечно прав, он же не глупый человек и прекрасно понимает, что хипиж в Париже по сравнению с русским бунтом будет выглядеть лёгкой перепалкой. Он осознаёт, если не чего не предпринимать в отношении россиян, то его вместе с коллегами снесут первых. Фёдоров человек русский, знает свою ментальность, вот и переживает бедолага, но только за себя, и конечно-же боится.

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  • 10403 8813
    Ирбис 12 декабря 2018 в 9:51 Ссылка Пометить
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    Вот что они и правда там курят в гос Думе? “Что-то похожее страна переживала в 1991 году – тогда выбор народа пал на ликвидацию.”–Народ то как раз и проголосовал за сохранение государства на референдуме! Это исторический факт! А вот как раз депутаты этой самой Думы и с ими назначенным в нарушении конституции президентом устроили гос переворот и в беловежской пуще пропили страну. Чего так боится депутат Евгений Федоров, да того, что бы с ними не случилось то же самое что с депутатами СССР! Сама Россия и её интересы им, судя что они творят, по пояс будет. Наводить порядок депутат надо себя самих и для начала разобраться сколько и у кого из вас гражданств и с вашими оффшорными делами, недвижимостью за бугром, а то весь мир с России смеётся! Что вся власть живёт и рабриает в России вахтовым методом!

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  • 2070 486
    Слава 12 декабря 2018 в 10:28 Ссылка Пометить
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    Евгений за Путина топит.

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  • 20528 10034
    Ursus 12 декабря 2018 в 11:29 Ссылка Пометить
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    тактику и повадки “Этих” рекомендую к изучению. Допустим вам предлагают сделать выбор – вы за ликвидацию или за суверенитет? 99 или 100% за суверенитет. И что дальше?

    Дальше они будут трещать, что простой дядя ваня сам виноват, что не может добиться суверенитета. Хотя получить его можно только одним способом, который федорову и его хозяевам точно не понравится.

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  • 11424 4674
    Юстас 12 декабря 2018 в 14:28 Ссылка Пометить
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    Фёлоров — пoдпиндoc ещё тот .
    Вся пoдпиндocная “элита” желает сдать Россию на растерзание Запада , при этом не понимая , что сами они Западу и даром не надо — их попользуют и в расход . Запад стремится замутить майдан в России руками “элиты” , любым способом отстранить Путина от власти . В открытую США врядли нападут — их нагнула Северная Корея и дала пинка в зад — США утёрлись и уплыли восвояси . Но если случится военный конфликт с Западом , то вся эта подпиндосная “элита” будет расстреляна в срочном порядке , т.к. войну на два фронта Россия не потянет . Если “элиту” не расстреляет власть , согласно военному положению , то их будут отлавливать и расстреливать инициативные народные группы . А иначе выжить народу не получиться .
    Сталин сделал зачистку внутренних врагов перед войной ( хоть и не всех ) , поэтому и победили в ВОВ .
    Но до этого , думаю , не дойдёт . Да и НАТО монолитом не является , как в своё время европейские войска под командованием Гитлера . Поэтому развязывание гражданской войны в самой России руками “элиты” — это наиболее приемлемый вариант для Запада . Потом просто добьют оставшихся в живых , организовав международную полицейскую миссию .

    Запад будет убивать за деньги , но умирать за деньги — НИКОГДА !

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