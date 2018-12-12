Ага, испугались? Или реакция депутата на события в Париже.

Он отметил, что Россия в настоящее время переживает такой исторический период, когда граждане страны должны сделать выбор между восстановлением суверенитета либо дальнейшей ликвидацией государства.

Российская Федерация движется к самой настоящей кровавой катастрофе в контексте напряженных двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки. С таким заявлением во время пресс-конференции НСН выступил Евгений Федоров – член комитета Государственной думы по бюджету и налогам. «Мы направляемся в сторону катастрофы, катастрофа эта будет быстрой - и она очень близко, хотя бы потому, что у данной катастрофы появился военный компонент. Свидетельством того, что в отношениях между Россией и США дело уже близится к развязке, является тот факт, что российско-американский конфликт постепенно перебирается в военную плоскость. И только через подобную катастрофу можно изменить базовые правила, а именно Конституцию страны, ведь без этого никто ничего не хочет – ни народ, ни элита. Политические изменения возможны лишь тогда, когда мы через все это пройдем. И надо понимать, что надвигающаяся катастрофа непременно будет сопровождаться кровавыми эксцессами, так происходит всегда. И к этому нужно готовиться, так как сроки близки: она уже где-то на горизонте», - заявил Евгений Федоров. Он отметил, что Россия в настоящее время переживает такой исторический период, когда граждане страны должны сделать выбор между восстановлением суверенитета либо дальнейшей ликвидацией государства. Что-то похожее страна переживала в 1991 году – тогда выбор народа пал на ликвидацию. Помимо всего прочего, Федоров предложил сажать чиновников в тюрьму за неисполнение майских указов президента. «Было бы неплохо дать указам президента статус обязательных для властей. Политически. В случае неисполнения - тюрьма», - рассказал парламентарий.



Источник: wek.ru