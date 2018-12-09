А.И. Фурсов о качестве образования на Западе
09:12. 9 декабря 2018 Просмотров - 221 Один комментарий Опубликовал: brahman
Этот ролик – логичное дополнение к недавней публикации „Запад: катастрофа неадекватности”.
Интеллектуальное оцепенение Запада
***
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Министр образования Дании (считай, что гейропа): «Теперь мы будем учить не так, как нужно, а так, как мы хотим…» Вот так – ни больше и ни меньше… А у нас ВСЁ копируют с Запада…
Ему вторят наши козлы-министры:
Сделать же все бесплатным, по мнению фурсенко, «означает сделать все плохим».
Учителей нам много не нужно. фурсенко
«Задача школы – вырастить грамотного потребителя». фурсенко
«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца». фурсенко
Бывший министр образования фурсенко, который продавил в стране систему ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети, как и дети других наших «чинуш-добродетелей», тоже обучались за границей.
ливанов: «Нужно, чтобы дети были умеренно образованы. Самое главное, чтобы они были ничтожно патриотически воспитаны» («Российская газета», 25 января 2013 года).
***
«Считаю, ставить оценку за грамотность не нужно. Это сковывает, человек боится сделать ошибку и пишет совсем не так, как мог бы или хотел», — заявил ливанов.
***
Афоризм жидёныша швыдкого: “Секс – это двигатель культуры”. Не любовь, а секс. Крепко сказано министром культуры…
***
Министры образования хотят ввести экзамен с четвертого класса. А че с четвертого? Давайте вступительный в первый! Не сдал — все, вали работать… Поэтому можно смело утверждать, что во власти окопались враги народа…
***
«Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому будет всегда бороться против просвещения. Пора нам понять это».
Л.Н.Толстой