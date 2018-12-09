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А.И. Фурсов о качестве образования на Западе

09:12. 9 декабря 2018 Просмотров - 221 Один комментарий Опубликовал:
Этот ролик – логичное дополнение к недавней публикации „Запад: катастрофа неадекватности”.

Интеллектуальное оцепенение Запада




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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, Воля, Европа, Запад, образование, патриот, толерантность, управление, Фурсов
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Один комментарий»

  • 14953 12905
    Вячеслав 9 декабря 2018 в 11:27 Ссылка Пометить
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    Министр образования Дании (считай, что гейропа): «Теперь мы будем учить не так, как нужно, а так, как мы хотим…» Вот так – ни больше и ни меньше… А у нас ВСЁ копируют с Запада…

    Ему вторят наши козлы-министры:
    Сделать же все бесплатным, по мнению фурсенко, «означает сделать все плохим».
    Учителей нам много не нужно. фурсенко
    «Задача школы – вырастить грамотного потребителя». фурсенко

    «Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца». фурсенко
    Бывший министр образования фурсенко, который продавил в стране систему ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети, как и дети других наших «чинуш-добродетелей», тоже обучались за границей.

    ливанов: «Нужно, чтобы дети были умеренно образованы. Самое главное, чтобы они были ничтожно патриотически воспитаны» («Российская газета», 25 января 2013 года).
    ***
    «Считаю, ставить оценку за грамотность не нужно. Это сковывает, человек боится сделать ошибку и пишет совсем не так, как мог бы или хотел», — заявил ливанов.
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    ***
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    ***
    «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому будет всегда бороться против просвещения. Пора нам понять это».
    Л.Н.Толстой

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