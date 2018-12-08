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После Меркель

08:53. 8 декабря 2018 Просмотров - 231 10 коммент. Опубликовал:

Считается, что Ангела Меркель всех переиграла, фактически назначив своим преемником на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и сохранив за собой пост канцлера до 2021 года. Властолюбию нынешней главы ФРГ можно удивляться — чего только не сделаешь, лишь бы удержаться у власти. Но мы с вами, конечно, привыкли к некоему подобию стабильности и предсказуемости. 

Несмотря на то, что новый партийный лидер уже проявила себя антироссийскими заявлениями, я бы не стал делать поспешных выводов. Не стал бы я их делать и в том случае, если бы она рассказывала на каждом углу о безмерной любви к России и лично к Путину. Риторика политиков никак их не характеризует — они говорят то, что требуется, чтобы за них проголосовали. 

Судить будем по делам. Да и то только в том случае, если ХДС останется правящей партией (в Германии лидер партии, победившей на выборах, становится канцлером). А вот с победой на выборах в 2021 году у ХДС могут возникнуть проблемы. 

В любом случае, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую из-за длинной фамилии называют АКК (придется привыкать к этой аббревиатуре), скорее всего, политику Меркель продолжит. Не потому, что она ее ученица и верная соратница, а потому, что политика Меркель, с точки зрения большинства немцев, была верной. Так зачем идти против течения? 

А риторика может быть любой. Нам бы до 2021 года достроить и запустить в эксплуатацию «Северный поток – 2», а там хоть трава не расти. Пусть будет канцлером кто угодно и говорит, что хочет. 

Павел Шипилин

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
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10 коммент.»

  • 10241 8651
    Ирбис 8 декабря 2018 в 12:40 Ссылка Пометить
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    Она один из самых загадочных лидеров такого уровня. Её прошлое совершенная тайна, покрытая мифами. Но она реально устраивала Россию а главное наделала много глупостей, которые ой как отрыгнуться и Германии и ЕС. Давайте подождём результата.

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  • 2306 2092
    жора шапов 8 декабря 2018 в 13:45 Ссылка Пометить
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    Все таки качественно поработала в Германии инквизиция.

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  • 6401 1555
    krikunoleg 8 декабря 2018 в 15:49 Ссылка Пометить
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    Какие же немки страшные…;))

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    • 10246 8656
      Ирбис krikunoleg 8 декабря 2018 в 16:11 Ссылка Пометить
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      А вот небезызвестный политик и страшная красавица Саманта Пауэр, считает какие же русские страшные…;)) Правда среди моих знакомых так и не нашлось бы мужика который бы осилил столько алкоголя, что бы согласится с с ней, да же в голодный год за тарелку пельменей переспать!

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      • 2308 2094
        жора шапов Ирбис 8 декабря 2018 в 16:14 Ссылка Пометить
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        А если под дулом автомата?)

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      • 6402 1556
        krikunoleg Ирбис 8 декабря 2018 в 16:30 Ссылка Пометить
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        “А вот небезызвестный политик и страшная красавица Саманта Пауэр, считает какие же русские страшные…;))” -специально посмотрел кто это такая – не фонтан…;)) А насчет русских – она может видела наших либеральных дам? Там тоже… Одна Альбац что стоит.

        А вообще, немки, скандинавки, если они чистые, без примесей чужой крови это все, пипец… ночью увидишь не проснешься… даже модели;)) И как только красивая женщина – примесь славянской крови однозначно, обязательно кто-то есть в роду из славян!

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        • 10248 8658
          Ирбис krikunoleg 8 декабря 2018 в 17:22 Ссылка Пометить
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          Сам в этом убедился в Египте, вот идёшь вдоль отдыхающих у бассейна загорающих на шезлонгах женщин и несмотря что на европейках кроме узкой полоски не понятно что прикрывающей ни куя нет, а желания не возникает, с начала да же удивило, но вот наши и сразу появляется желание узнать, а свободно ли она на вечер и нет ли у неё желания пригласить к себе в номер на палку чая! Мне местные бармены признавались, что их европейки приглашают на ночь и платят им 50 евро за секс, но самое больше меня удивило, что для секса с европейками эти молодые египтяне покупают виагру, с их слов по другому никак. Может по тому и мужики у них все педики?????

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