Ангела Меркель и другие ведущие дамы мировой политики

Эта колонка была написана для октябрьского номера журнала «Стори» задолго до того, как Ангела Меркель заявила о своем фактическом уходе из политики. Материал увидел свет до того, как поползли упорные слухи, что коллеги по партии готовы «скушать» и другую ведущую даму мировой политики – британского премьера Терезу Мэй.

А в целом идея была такой – женщина и политика. Что и почему…

Источник: story.ru

Женщина, которая ведёт

Что можно сказать об избирателе, когда он голосует за женщину-политика? Выбирает сердцем? Голосует разумом?

В этом году Ангела Меркель была переизбрана на пост канцлера Германии уже четвёртый раз подряд. Больше неё из женщин правила в тех краях лишь императрица Мария Терезия, да и то в Австрии. Правда, это единственное дитя своего отца, императора Карла VI Габсбурга, проявило себя не только в управлении государством, но и активно решала демографические проблемы. Она родила шестнадцать детей и в этом деле бесконечно оторвалась от бездетной Ангелы Меркель. Однако в деле сохранения власти и политического долголетия фрау канцлер точно даст всем фору. И вот почему.

Подобно Екатерине II, этнической немке, которая приехала в Россию невестой наследника, а стала одним из самых великих государственных деятелей нашей страны, Ангела Меркель тоже переехала. Вместе со всем народом ГДР в ФРГ, из одной Германии в другую. И разница тут была не меньше, чем между двумя совсем разными странами. По сути, Федеративная Республика Германия просто проглотила ГДР, выплюнув на обочину весь военно-политический истеблишмент соседнего немецкого государства. Никого старше сержантов из армии ГДР в бундесвер не взяли. Сделать карьеру в политической системе ФРГ было для выходца с Востока крайне проблематично. А уж тем более стать канцлером, а тем более четыре раза подряд. Видимо, поэтому на рабочем столе у 64-летней Ангелы Меркель стоит портрет именно Екатерины II…

Будучи активным человеком, что в социалистической системе всегда имело однозначную принадлежность к молодёжным организациям правящей партии (она была членом Союза свободной немецкой молодежи – аналога комсомола в СССР), Ангела Меркель в совершенстве выучила русский язык. В 14 лет она впервые приехала в Москву и была в полном восторге от столицы СССР и от Советского Союза в целом. Удивительно, что этот факт её биографии никак не сыграл ей в минус, и главной угрозой карьере Меркель стала не Россия и не её «близость» к Москве, а «кризис беженцев», искусственно созданный американцами для ослабления Европы.

Но почему немецкие избиратели четыре раза голосовали за партию, главой которой была Ангела Меркель? Почему отдавали свой голос за то, чтобы именно она, женщина, была фактической главой государства? Ведь каждый раз соперниками кандидата Меркель были мужчины. В чём секрет? Уверен, что успех любого политика можно разделить напополам. Половина его – это солидная политическая сила, которая выдвигает. Вторая часть – харизма и таланты самого политика. У Ангелы Меркель в качестве дополнительного бонуса были не только христианские демократы как партия, но и мощный «политический отец» – её глава. Борис Николаевич Ельцин называл его просто – Коля. Хотя звали тогдашнего канцлера Германии совсем иначе – Гельмут, а вот фамилия его была Коль, что в переводе с немецкого звучало вполне прозаично – Капустин. Вот Гельмут Капустин и назначил молодого политика из ГДР министром по делам женщин и молодежи. С этого момента карьера Ангелы Меркель и началась. Её так и называли – «девочкой Коля».

Но мощный покровитель и учитель – это всего лишь половина дела. Вторая половина – это сам кандидат. Будет он слаб, малохаризматичен – не бывать ему во главе страны. Яркий пример тому – Хиллари Клинтон. Опыт работы госсекретарём, опыт «работы» первой леди при президенте-муже Билле Клинтоне. Мощная поддержка всех глобалистских элит и масс-медиа. Но недостаточность харизмы, и итог – поражение при всех прогнозах на её победу.

А Ангела Меркель побеждала четырежды! Её харизмы хватило на победу даже в ситуации «кризиса беженцев», когда казалось, что шансы на переизбрание будут похоронены под ростом недовольства немецких бюргеров. Ведь самое главное объяснение, которое даётся на вопрос «почему немцы выбирают Меркель?» звучит так: жители Германии, мол, всегда выступают за стабильность, за продолжение сытой и спокойной жизни. Как писал в своей книге «Адская скачка предвыборной кампании» политтехнолог Франк Штаусс, «немец – очень ленивый избиратель, который меняет коня лишь тогда, когда старый уже издыхает под седлом». Даже сама Меркель, кажется, придерживается именно этой точки зрения и потому идёт на выборы, говоря избирателям: «Если вы меня переизберёте, то у вас снова будут четыре успешных года». Но почему тогда бюргеры не выбрали другую партию и другого лидера, когда фрау канцлер и христианские демократы поставили спокойствие и безопасность граждан ФРГ под вопрос открытыми настежь государственными границами? Значит, немцы голосуют за Меркель по другой причине.

Возможно, немецкого избирателя привлекает личная скромность канцлера. Возглавив государство, она отказалась переезжать в служебные апартаменты. Так до сих пор и живёт вместе со своим мужем в съёмной квартире. Это обычный многоквартирный дом, квартира Ангелы Меркель на четвёртом этаже. Или, может, выбирают именно её за умение держать удар? Другое прозвище Ангелы – «тефлоновая фрау». То есть та, от которой неприятности отскакивают прочь. Не портя ни причёски, ни имиджа. Сама Ангела Меркель не лишена чувства юмора и как-то раз сказала, что преимущества сильного пола перед слабым, заключаются лишь в грубом голосе и умении колоть дрова. Хотя кто знает, может, фрау Меркель отлично их и колет? Она же была в России. Ведь в своём детстве, это факт, она собирала чернику для того, чтобы потом продавать её на рынке. Очень по-русски, надо сказать. Почему бы и дрова ей не колоть?

В политической карьере другой успешной женщины-политика, британского премьера Терезы Мэй, беженцы такой роли не играют. Тут свои детали, свои нюансы. Своя история восхождения в политике. Дров Тереза Мэй наломала совсем по-иному, будучи из того же самого поколения, что и Ангела Меркель, – ей сегодня 61 год. И она очень хочет стать новой «железной леди» Великобритании и переплюнуть в смысле жёсткости характера и решений саму Маргарет Тэтчер. Например, её борьба с русскими и мифическими вмешательствами и преступлениями Кремля, ставшая не эпизодом в политической карьере, а нескончаемым шпионским сериалом.

Заметной на политической сцене Великобритании Тереза Мэй стала лишь в роли главы МВД в правительстве Дэвида Кэмерона. Именно при ней в Лондоне случилась загадочная история, когда все СМИ разом заговорили об отравлении полонием Александра Литвиненко. Винили в этом Россию, лично Путина и Андрея Лугового. Однако свидетельств о смерти как Литвиненко, так и Березовского – не выдали. Дело в том, что невозможно указать причину смерти. Напишешь, что был полоний, спросят: почему не была проведена дезактивация половины Лондона и больницы, где лежал якобы отравленный радиоактивным веществом и куда людей пускали без костюма химзащиты? Напишешь – не было никакого полония, возникнут вопросы, отчего все газеты и ТВ рассказывали то, чего нет. Так что опыт провокаций у Терезы Мэй был большой и ещё до премьерства, неудивительно, что в ситуации «дела Скрипалей» она поступила по своему шаблону. Нет никаких доказательств, нет жертв, есть виноватые – вы будете смеяться, это опять Россия. Поэтому Скрипали исчезают, никто не знает, где они, газеты перестают писать по этой теме. А российские дипломаты высланы из многих стран, и американские санкции расширены. При этом в газетах пишут о Мэй, дочери священника, как о человеке высокой морали – она всегда знает, что плохо и что хорошо.

Ангела Меркель и Тереза Мэй в чём-то очень сильно похожи – обе жёсткие, у обеих нет детей. Обе амбициозны и выступают за стабильность. А когда стабильность надо нарушать, легко меняют свои приоритеты. Мэй выступала за сохранение Британии в ЕС, против «брекзита». Но когда озвучили итоги голосования, она легко взялась «выводить Лондон из Брюсселя», несмотря на своё же недавнее неприятие этого. Политическому долголетию Ангелы Меркель Тереза Мэй должна поучиться, пока её шансы на переизбрание выглядят весьма туманными. Как и те горы, в которые она любит ходить, закинув рюкзак за плечи, вставив в уши наушники с музыкой своей любимой группы «АББА»…

Одиночество другой женщины-политика вообще стало уникальным. У других есть муж, у некоторых их было несколько. А у Кондолизы Райс, которой сейчас 63 года, никого так и не появилось. Она тоже, как и премьер Великобритании, родилась в семье священника и успела застать ещё то время, когда для цветных, то есть для неё, была отдельная от белых школа. Неприятно и обидно, что говорить. Но на родное государство Кондолиза Райс обиду не держала, служила Штатам как умела и могла. И после «этой» срочной дипломатической службы вновь вернулась в академическую среду и вновь стала профессором политологии в Стэнфорде и старшим научным сотрудником в Институте Гувера. Где она продолжает проявлять те качества, за которые её выбирали. Только не американский народ, а американский президент – твёрдость и невероятное упрямство в достижении поставленной цели.

Да вообще, женщина-госсекретарь, по-нашему говоря – министр иностранных дел, – это практически неизменная традиция Америки последних лет. Кондолиза Райс, Хиллари Клинтон. Кто ещё придёт нам на ум, после того как эту традицию отменил Дональд Трамп, при котором госсекретари мужского пола? Конечно, Мадлен Олбрайт. Глядя на неё, кажется, что американских женщин-политиков выпекают в одной и той же печке. Та же жёсткость, постоянное стремление применить силу и оправдать это насилие. Между прочим, именно Мадлен Олбрайт стала лауреатом высшей награды США, присуждаемой гражданским лицам, – президентской медали Свободы. Для тех, кто забыл, – эта дама оправдала агрессию против Югославии и лично участвовала в выборе целей.

Есть ли среди женщин – политиков современности, кого бы выбирали не за жёсткость, не за сухость и не за умение плести интриги, а за красоту и сексапильность? Есть такая дама. И она, разумеется, не в США с их маниакальным стремлением вытравить из взаимоотношений между полами всё или почти всё. Она – это Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии. Совсем недавно мир узнал её, потому что сборная её страны невероятно достойно выступила на чемпионате мира по футболу. Она привлекательна, умна, имеет двоих детей, так же как Меркель (это её кумир) отменила многие президентские преференции – живёт в обычном доме, летает регулярными авиарейсами, часто ездит в общественном транспорте… И именно за неё избиратель может в полном смысле голосовать «как за женщину». Чувствуя крылышки бабочек, которые щекочут что-то такое… Видимо, именно они, эти «бабочки», и помогли Колинде Грабар-Китарович победить своего соперника на выборах с перевесом 0,84%.

Так что можно сказать об избирателе, когда он голосует за женщину-политика? Так люди подспудно голосуют за мир и против войны. Им кажется, что уж женщина у власти не начнёт очередную мировую войну и не впутает их страну в боевые действия. Миф! Но его пока не вытравить из общественного сознания. И вот тут нужно снова вернуться к Меркель – потому что она пока активно работает на этот миф! Помните её слова: «Только через мой труп», – всякий раз, когда речь заходила о крахе еврозоны и перспективах банкротства германской экономики? Как только появляются намёки на хаос и глобальную войну, Меркель упирается всеми силами. И в этом её непотопляемость.