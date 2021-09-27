Без пива и без Меркель. В таком непривычном для Германии формате прошли в минувшее воскресенье в этой стране выборы в немецкий парламент – Бундестаг.

Без пива потому, что знаменитый праздник пива «Октоберфест» в Мюнхене из-за пандемии, как и в прошлом году, был отменен. Время его проведения фактически совпадало с выборами, и обычно главные претенденты на пост канцлера фотографировались с огромной кружкой пива в руке. На этот раз такой рекламы не было. А без Ангелы Меркель – потому, что пробыв на своем посту 16 лет, канцлер-ветеран решила уйти на покой и свою кандидатуру уже не выставляла.

Как сообщила в понедельник утром Федеральная избирательная комиссия (ЦИК), согласно предварительным итогам после обработки всех бюллетеней с 299 немецких округов, победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7% голосов избирателей.

Второе место с небольшим отставанием заняла «партия Меркель» – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который поддержали 24,1% участников голосования. Это – худшие результаты консервативного блока за всю историю его существования, что свидетельствует о провальных итогах его правления. Явка составила 76,6%.

Катастрофические результаты консервативного блока ХДС/ХСС на выборах должны иметь «кадровые последствия», заявила заместитель председателя фракции Гитта Коннеман. «Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии», – сказала она порталу t-online.





Расстановка сил

Число депутатов бундестага после выборов вырастет с 709 до 735, в нем представлено шесть партий, сообщили в ЦИК Германии. Крупнейшая фракция будет у социал-демократов (СДПГ), выигравших выборы – 206 депутатов. У фракции ХДС/ХСС – 196 мест, у «Зеленых» – 118, Свободных демократов (СВДП) – 92, «Альтернативы для Германии» (АДГ) 83. «Левые» будут представлены 39 депутатами – хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и в соответствии с законодательством обрела право на фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

В новом составе бундестаге СДПГ получит на 56 мест больше, ХДС/ХСС теряет 49 мандатов, «Зеленые» впервые будут представлены крупной фракцией – у них на 51 голос больше. Свободные демократы получили 12 дополнительных мест по сравнению с бундестагом 19-го созыва, АДГ лишилась четырех мест, «Левые» потеряли 20 мандатов.

В нынешних выборах в Бундестаг участвовали 47 партий. Всего баллотировались 6211 кандидатов, в том числе 2024 женщины. Чтобы быть представленной в бундестаге, партии необходимо, как и в России, преодолеть пятипроцентный электоральный барьер.

По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство, и выдвинут канцлер, которого изберет новый парламент. Он и сменит на посту канцлера-долгожителя Ангелу Меркель.





Главная интрига

Главная интрига голосования состояла в том, удастся ли прежнему союзу двух партии – Союзу христианских демократов и христианских социалистов (ХДС/ХСС) во главе с преемником Меркель Армином Лашетом и его партийным соперником, премьер-министром Баварии Маркусом Зедером, одолеть социал-демократов во главе с Олафом Шольцем. Накануне голосования социал-демократы, согласно опросам, слегка опережали лагерь консерваторов. Так и получилось – социал-демократы победили.

Однако, хотя голосование завершилось, победитель определился, пока нельзя точно сказать, какая именно коалиция будет править Германией. А без нее никак не обойтись.

Для формирования правящей коалиции СДПГ должна сотрудничать еще с двумя партиями. Поскольку социал-демократы с самого начала исключали, что пойдут на еще одну коалицию с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, то они могут выбрать партнеров только из трех партий – «Зеленых», свободных демократов и «Левых». Если же СДПГ не сможет сформировать коалицию, то этим займется ХДС/ХСС, но ее варианты также почти неизбежно будут включать партию «Зеленые».

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимак уже заявил, что консервативный блок ХДC/ХСС не исключает проведения переговоров о создании коалиции «Ямайка», что подразумевает участие в правительстве ХДС/ХСС, партии «Зеленых» и свободных демократов. «Да, этот вариант рассматривается, посмотрим, какие дальше будут результаты», – ответил он в эфире телеканала ZDF, когда стали известны первые результаты голосования.





Кто станет канцлером?

Претендентов на пост канцлера было трое. От блока ХДС/ХСС это – выдвинутый Меркель Армин Лашет. Он, сын шахтера из Ахена, занимал место премьер-министра самой густонаселенной федеральной земли ФРГ Северного Рейна – Вестфалии. Был избран председателем ХДС в середине января 2021 года, а в апреле номинирован на пост канцлера от блока консерваторов. Лашет позиционировал себя как преемника Меркель и обещал продолжить ее курс после прихода к власти.

Теперь, по традиции, главным претендентом на пост канцлера должен стать представитель побеждающей на выборах партии – кандидат от СДПГ Олаф Шольц, но только в том случае, если его изберет парламент.

В первом из четырех коалиционных правительств Меркель он был министром труда, затем бургомистром Гамбурга и снова министром, теперь уже – финансов, в последнем кабинете Меркель. Единственной карьерной неудачей стал проигрыш Шольца на выборах главы партии в 2019 году. Все это время внешняя политика не входила в число его приоритетов. О России Шольц высказывался редко.

Однако, как заявил еще до подведения итогов голосования РИА Новости немецкий политолог и журналист, работавший в МИД ГДР, Хуберт Тилике, Армин Лашет может возглавить правительство даже в том случае, если партия получит второй результат на выборах в бундестаг. Так что развязка интриги в борьбе за власть в ФРГ еще впереди.

СДПГ долго соперничала с ХДС/ХСС в борьбе за пост канцлера, но 16 лет им продолжала оставаться Ангела Меркель. Эти две политические силы десятилетиями доминировали в ФРГ и решали вопрос о власти. На сей раз в этот спор вмешались «Зеленые», которые за прошедшие годы превратились в серьезного оппонента консерваторов и социал-демократов.

В любом случае, сами переговоры по формированию коалиции, похоже, будут идти очень долго, поскольку между партиями, прошедшими в Бундестаг, имеются большие разногласия. Не исключено, что с Рождеством немцев поздравит все та же Меркель, которая пока исполняет обязанности канцлера.





Создать коалицию будет не просто

Как считает известный немецкий политолог Александр Рар, реальны шесть вариантов создания коалиции, а потому остается пока только гадать, что произойдет в итоге. По его версии, самым сложным партнером для всех остальных партий станут «Зеленые». Он связывает это с достаточно радикальным курсом партии, в том числе по вопросам внешней политики. «Они продвигают политику запретов и экологическую революцию, а во внешней политике обещают бороться со всеми диктаторами мира. То есть стремятся проводить жесткую, воинствующую политику либеральных ценностей. И сложно сказать, как на все это будут смотреть их возможные партнеры в правительстве», – подчеркнул эксперт.

Согласно прогнозам издания «Шпигель», наиболее вероятен вариант с появлением объединения из трех партий – фактически впервые в новейшей истории страны. А как пишет «Дойче Велле», в рамках предвыборной кампании никто из кандидатов не смог предложить решения ключевых проблем для жителей страны, касающиеся социальной мобильности, доступности социальной помощи и миграционного кризиса.

В ходе предвыборной кампании получилось так, что кандидаты спорили, главным образом, по теме климата, по проблемам налогов и политики государства в отношении семей, а вот внимания вопросам внешней политики, кроме Афганистана, практически уделено не было.

«Концентрация на климате доходила практически до абсурда, а дискуссий по другим темам, в том числе внешнеполитическим, было не слишком много. Еще говорили о налогах, но забывали о пандемии. При этом перед новым правительством будут стоять серьезные задачи, в том числе вывод Европы из коронакризиса и сдерживание нового миграционного кризиса. По сути, нового канцлера ожидают вызовы более серьезные, чем были у Меркель», – считает Александр Рар.





Что изменится в отношениях с Россией?

Новое германское правительство, независимо от итогов выборов продолжит политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель и будет поддерживать разумные конструктивные отношения с Россией, считают немецкие эксперты в области международных отношений и двухстороннего сотрудничества по линии Москва-Берлин.

Так, глава представительства Фонда имени Конрада Аденауэра и уполномоченный по РФ Томас Кунце полагает, что выборы дадут новый импульс развитию отношений между странами, для которых даже, несмотря на существующие разногласия, важно поддержание устойчивого сотрудничества. Он отметил, что Россию и Германию связывает большое количество тем, в том числе общее историческое прошлое и совместные усилия по завершению строительства “Северного потока – 2″.

Уже есть реакция на первые результаты голосования в Германии со стороны России.

Российская сторона рассчитывает на положительный настрой будущего немецкого правительства по отношению к Москве. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров. Он отметил, что власти РФ готовы работать с любым немецким правительством. Того же ожидают и от Берлина, уточнил Джабаров.





Проблемы от «Зеленых»

Однако возникнут и новые проблемы. Так «Зеленые» вполне могут оказаться в составе новой правящей коалиции, а эта партия придерживается проамериканских взглядов и антироссийской политики, а также выступает в защиту всевозможных меньшинств, будь то национальные, сексуальные и прочие. Поэтому она может спровоцировать усиление давления на Россию, якобы из-за их преследования.

Кроме того «Зеленые» также неоднократно и резко выступали против «Северного потока-2». А накануне голосования Анналена Бербок заявила, будто Россия специально сдерживает поставки газа в Европу, чтобы усилить политическое давление и получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».

«Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна: … [РФ] хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для “Северного потока – 2″ и ввести трубопровод в эксплуатацию. От этого пострадают немецкие клиенты, для которых вырастет цена на голубое топливо, и, в крайнем случае, им придётся сидеть в холоде», – заявила она в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) добавила Бербок.

Такое заявление – явное подтверждение русофобской позиции ее партии, поскольку Россия строго выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, о чем уже уведомляли представители самого правительства Германии.





Поддержка «Зеленых» глобалистами

США явно хотели бы, чтобы новое правительство Германии изменило свой прежний курс на поддержку газопровода из России и дистанцировалось от Москвы, о чем президент Джо Байден постоянно говорил с Меркель. И вот буквально накануне голосования состоялась «всемирная акция» в защиту климата, которая проводилась более чем в ста странах, в том числе и в Германии. Для участия в ней в Берлине объявилась известная шведская активистка Грета Тунберг, которую не без оснований считают марионеткой глобалистов. На этой акции в Германии наряду с экологическими лозунгами звучала резкая критика в адрес политиков консервативного блока и социал-демократов. Что комментаторы тут же расценили, как явную поддержку партии «Зеленых».

Словом, результаты выборов, маневры вокруг них и попытки оказать на избирателей влияние из-за рубежа показывают, что сформировать новую правящую коалицию в Германии будет очень нелегко.





