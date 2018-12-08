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Понеслась!

13:31. 8 декабря 2018 Просмотров - 334 4 коммент. Опубликовал:


В центре Парижа вспыхнули ожидаемые столкновения между полицией и протестующими.
Уже арестовано под 500 человек, полиция применяет слезоточивый газ. В ответ полицию закидывают камнями и дымовыми шашками.
На подавление протестов брошено более 8 тысяч полицейских. Основные силы сосредоточены на улицах в районе Елисейских полей, куда пытаются не пропустить "Желтые жилеты".


Трансляция.










Каталония будет свободной!







































Макрон уходи!
































Титушки Макрона.








Макрон – Людовик XVI.

Центр Парижа перекрыт.


Зимняя коллекция от лучших парижских кутюрье.


6 стадий Макрона. Прозрачный намек на последствия заявлений Макрона о "Новом европейском порядке".

Продолжение следует…


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, макрон, Митинги, протесты, фотографии, Франция
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4 коммент.»

  • 10246 8656
    Ирбис 8 декабря 2018 в 16:28 Ссылка Пометить
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    Это не Титушки Макрона, это спец службы Франции, поверьте ох и пожалеют те кто не имеют гражданства ЕС если попадут к ним в руки. Вот каким боком эти “Каталония будет свободной”! Короче шоу продолжается, но уже более мирно, но подождём ночи, когда нигроиды и алахакбвры вылезут, вот тогда и начнётся настоящая потеха!

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  • 834 734
    КБ Александр 8 декабря 2018 в 17:22 Ссылка Пометить
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    ТАСС: “Эрдоган заявил, что ПРОТЕСТЫ УКАЗАВАЮТ НА ПРОВАЛ ДЕМОКРАТИИ В ЕВРОПЕ!”

    Глубокомысленно…

    За то у нас с демократией полный порядок – посмотрите на умиротворённые лица русских людей… и никаких протестов… Вот где цитадель то демократии!

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    • 10248 8658
      Ирбис КБ Александр 8 декабря 2018 в 17:33 Ссылка Пометить
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      Есть такая русская мудрость “Назвался груздем – полезай в кузов”! Европа очень любит поучать нас и турок за одно как надо вести себя гуманно и демократично вот при таких событиях, но когда у них возникают такие же, вот сразу с них слетает европейский лоск и проявляется их звериный оскал!

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        КБ Александр Ирбис 8 декабря 2018 в 18:12 Ссылка Пометить
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        Не звериный оскал – это скорее гримаса изнеженной кокетки которой подали не разогретый кофе в постель. А вот оскал, случись что, будет у нас, они увидят его воочию, с кусками вырванного мяса и переломленными хребтами.

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