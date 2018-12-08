Понеслась!
13:31. 8 декабря 2018 Просмотров - 334 4 коммент. Опубликовал: brahman
В центре Парижа вспыхнули ожидаемые столкновения между полицией и протестующими.
Уже арестовано под 500 человек, полиция применяет слезоточивый газ. В ответ полицию закидывают камнями и дымовыми шашками.
На подавление протестов брошено более 8 тысяч полицейских. Основные силы сосредоточены на улицах в районе Елисейских полей, куда пытаются не пропустить "Желтые жилеты".
Трансляция.
Каталония будет свободной!
Макрон уходи!
Титушки Макрона.
Макрон – Людовик XVI.
Центр Парижа перекрыт.
Зимняя коллекция от лучших парижских кутюрье.
6 стадий Макрона. Прозрачный намек на последствия заявлений Макрона о "Новом европейском порядке".
Продолжение следует…
Зимняя коллекция от лучших парижских кутюрье.
6 стадий Макрона. Прозрачный намек на последствия заявлений Макрона о "Новом европейском порядке".
Продолжение следует…
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Это не Титушки Макрона, это спец службы Франции, поверьте ох и пожалеют те кто не имеют гражданства ЕС если попадут к ним в руки. Вот каким боком эти “Каталония будет свободной”! Короче шоу продолжается, но уже более мирно, но подождём ночи, когда нигроиды и алахакбвры вылезут, вот тогда и начнётся настоящая потеха!
loading...
ТАСС: “Эрдоган заявил, что ПРОТЕСТЫ УКАЗАВАЮТ НА ПРОВАЛ ДЕМОКРАТИИ В ЕВРОПЕ!”
Глубокомысленно…
За то у нас с демократией полный порядок – посмотрите на умиротворённые лица русских людей… и никаких протестов… Вот где цитадель то демократии!
loading...
Есть такая русская мудрость “Назвался груздем – полезай в кузов”! Европа очень любит поучать нас и турок за одно как надо вести себя гуманно и демократично вот при таких событиях, но когда у них возникают такие же, вот сразу с них слетает европейский лоск и проявляется их звериный оскал!
loading...
Не звериный оскал – это скорее гримаса изнеженной кокетки которой подали не разогретый кофе в постель. А вот оскал, случись что, будет у нас, они увидят его воочию, с кусками вырванного мяса и переломленными хребтами.