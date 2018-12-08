Понеслась!







Зимняя коллекция от лучших парижских кутюрье.





6 стадий Макрона. Прозрачный намек на последствия заявлений Макрона о "Новом европейском порядке".



Продолжение следует… Центр Парижа перекрыт.Зимняя коллекция от лучших парижских кутюрье.6 стадий Макрона. Прозрачный намек на последствия заявлений Макрона о "Новом европейском порядке".Продолжение следует…

В центре Парижа вспыхнули ожидаемые столкновения между полицией и протестующими.Уже арестовано под 500 человек, полиция применяет слезоточивый газ. В ответ полицию закидывают камнями и дымовыми шашками.На подавление протестов брошено более 8 тысяч полицейских. Основные силы сосредоточены на улицах в районе Елисейских полей, куда пытаются не пропустить "Желтые жилеты".Трансляция.Каталония будет свободной!Макрон уходи!Титушки Макрона.Макрон – Людовик XVI.

Источник: colonelcassad.livejournal.com