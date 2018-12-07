Роспотребнадзор против сахара: в школьных столовых могут измениться санитарные правила

Ведомство хочет изменить норму сахара в школьном питании.

Такое решение последовало после предложения депутата Дмитрия Савищева прекратить продажу газировки и продуктов с повышенным содержанием сахара в учебных заведениях, а также обязать производителей указывать на таре допустимую для детей и подростков суточную норму его потребления. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что из питания детей на сегодняшний день уже исключен фастфуд и газированные напитки, а в меню действует ограничение на потребление сахара и соли. Стоит напомнить, что также запрещено использовать в школьном питании кулинарные жиры, сало и маргарин.

Ведомство обещает в ближайшее время провести работу по изменению технического регламента. Это позволит потребителю быть достоверно осведомленным о содержании в готовой пищевой продукции соли, сахара и жира.

Полезное питание является очень важной составляющей здоровья детей. В связи с этим, идея популяризации «правильных продуктов» активно используется в московских школах. Там уже несколько лет функционируют киоски полезного питания «Здравушка». На стеллажах представлены не только здоровые, но и вкусные продукты: биойогурты, хлебцы, фруктовые пюре и чипсы, мармелад с натуральным соком, пастилки с экстрактом зеленого чая и многое другое. Проект позволяет вкусно и полезно питаться аллергикам и диабетикам.

Особое внимание в школьных столовых уделяется качеству и ассортименту блюд. Меню разрабатывается под руководством диетологов и в строгом соответствии с СанПиН. Отвечают за этот процесс комбинаты питания: их высокотехнологичное оборудование позволяет сохранять все полезные свойства продуктов при термической обработке. Также все блюда проходят строжайший контроль в специальных лабораториях. Благодаря этому практически исключается риск отравлений.

Стоит упомянуть еще об одной важной инициативе. Сейчас на рассмотрении в правительстве находится законопроект о единых стандартах школьного питания. Эксперты считают, что принятие данного закона положительно скажется на всей сфере социального питания в образовательных учреждениях.