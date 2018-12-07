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Роспотребнадзор против сахара: в школьных столовых могут измениться санитарные правила

17:28. 7 декабря 2018 Просмотров - 129 2 коммент. Опубликовал:

000_s5250.jpgВедомство хочет изменить норму сахара в школьном питании.

Такое решение последовало после предложения депутата Дмитрия Савищева прекратить продажу газировки и продуктов с повышенным содержанием сахара в учебных заведениях, а также обязать производителей указывать на таре допустимую для детей и подростков суточную норму его потребления. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что из питания детей на сегодняшний день уже исключен фастфуд и газированные напитки, а в меню действует ограничение на потребление сахара и соли. Стоит напомнить, что также запрещено использовать в школьном питании кулинарные жиры, сало и маргарин.

Ведомство обещает в ближайшее время провести работу по изменению технического регламента. Это позволит потребителю быть достоверно осведомленным о содержании в готовой пищевой продукции соли, сахара и жира.

Полезное питание является очень важной составляющей здоровья детей. В связи с этим, идея популяризации «правильных продуктов»  активно используется в московских школах. Там уже несколько лет функционируют киоски полезного питания «Здравушка». На стеллажах представлены не только здоровые, но и вкусные продукты: биойогурты, хлебцы, фруктовые пюре и чипсы, мармелад с натуральным соком, пастилки с экстрактом зеленого чая и многое другое. Проект позволяет вкусно и полезно питаться аллергикам и диабетикам.

Особое внимание в школьных столовых уделяется качеству и ассортименту блюд. Меню разрабатывается под руководством диетологов и в строгом соответствии с СанПиН. Отвечают за этот процесс комбинаты питания: их высокотехнологичное оборудование позволяет сохранять все полезные свойства продуктов при термической обработке. Также все блюда проходят строжайший контроль в специальных лабораториях. Благодаря этому практически исключается риск отравлений.

Стоит упомянуть еще об одной важной инициативе. Сейчас на рассмотрении в правительстве находится законопроект о единых стандартах школьного питания. Эксперты считают, что принятие данного закона положительно скажется на всей сфере социального питания в образовательных учреждениях.

Метки: дети, здоровье, питание, Сахар
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2 коммент.»

  • 4566 3315
    Walentin 7 декабря 2018 в 18:00 Ссылка Пометить
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    В советское время дети ели саладкого столько, что дупа слипалась. При это все были здоровы. В деревнях чердаки и печи (где постоянно были дети) были завалены сухофруктами, орехами и жирными семечками. Всё это мы ели, как не в себя и ничего нам небыло. Кто помнит лимоныды “Дюшесс”,”Буратино”?

    Учтите – главное назначение углеводов, которые запасаются в мышцах и расходуются по мере их работы – быть поставщиками не химической энергии, а атомов углерода – позволяющего провести восстановление молекулы-пружины без всяких энергозатрат.

    Конечно, не надо безумствовать! Кроме шоколада надо есть ещё и лук например. Если выпить три литра воды в один присест, тоже скончаешся от водянки. Но не надо ставить “нормы” на этикетки. Те кто эти “нормы” высосали из пальца, сами ничего не смыслят и хотят заручиться в своём невежестве поддержкой всех окружающих.

    http://newfiz.narod.ru/nikol/kluch.htm

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  • 284 224
    Матфей Рамзай 7 декабря 2018 в 18:38 Ссылка Пометить
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    В сладкой газировке сейчас сахара нет, там заменители сахара. Так и пусть роспотребнадзор борется заменителями сахара в детском питании.

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