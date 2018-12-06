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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 декабря 2018

14:54. 6 декабря 2018 Просмотров - 321 Один комментарий Опубликовал:

Иностранное военное присутствие на территории Сирии. Декабрь 2018



Карта-схема иностранного военного присутствия на территории Сирии.
Перевод отдельно доставил.

PS. Стоит также отметить, что согласно последним отчетам CSIS, на территориях, где “борьбу” с ИГИЛ ведет коалиция во главе с США, ко-во боевиков ИГИЛ возросло до 30 000, из них около половины в Ираке, включая около 10 000 человек в центральных районах страны и существенное кол-во в приграничных с Сирией районах, где сирийские банды ИГИЛ контролируют границу на восточном берегу Евфрата.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Очередной теракт возле военной базы на юго-востоке Ирана

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Брифинг Генштаба для иностранных военных атташе. 05.12.2018



Брифинг главы Генштаба Герасимова об итогах действий ВС РФ в 2018 году. Рассматриваются ситуации на Ближнем Востоке (в том числе по ситуации с демилитаризованной зоной в Идлибе) и модернизация вооруженных сил в свете обострения конфликта с США.



Итоговый пост по сирийской кампании 2018 будет традиционно ближе к Новому Году.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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