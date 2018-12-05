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Как Тибет едва не стал русским. Фёдор Лисицын

12:33. 5 декабря 2018 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:

История азиатского региона

Историк Фёдор Лисицын рассказывает о финальном эпизоде “Большой игры”, которую в течение десятилетий вели Британская и Российская империя. В чём была ценность Тибета в начале 20-го века. Кто такой Агван Доржиев, какой след он оставил в истории. Какая роковая случайность изменила историю Тибета и всего азиатского региона.

Результат трёхлетней аналитической работы коллектива востоковедов – в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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