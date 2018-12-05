Как Тибет едва не стал русским. Фёдор Лисицын
История азиатского региона
Историк Фёдор Лисицын рассказывает о финальном эпизоде “Большой игры”, которую в течение десятилетий вели Британская и Российская империя. В чём была ценность Тибета в начале 20-го века. Кто такой Агван Доржиев, какой след он оставил в истории. Какая роковая случайность изменила историю Тибета и всего азиатского региона.
Результат трёхлетней аналитической работы коллектива востоковедов – в книге:
Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич============================================================================
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