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Авария: Маршевая ступень ракеты Илона Маска упала в океан (+ВИДЕО)

22:39. 5 декабря 2018 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал:
Новость обновляется
Авария: Маршевая ступень ракеты Илона Маска упала в океан (+ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня, 5 декабря, после успешного запуска ракеты Falcon 9 ее маршевую ступень не удалось вернуть на площадку рядом со стартовой: при торможении началась ее разбалансировка.

В итоге инженеры SpaceX увели ускоритель ракеты от берега, «приводнив» его в заливе на мысе Канаверал.

Ступень плавучая — не утонет.

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter, что по неизвестной причине остановился гидравлический насос, который раскрывает одну из тормозных решеток в нужное положение.

Несмотря на вращение ускорителя вокруг своей оси и его «болтание» из стороны в сторону, инженерам и автоматике удалось максимально мягко его приводнить.

«Кажется, ступень не повреждена и передает данные. Отправлен корабль, чтобы выловить ее», — написал он.

Обновлено

Немного позже Илон Маск обнародовал видео падения маршевой ступени в воду, снятое штатными камерами. 

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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