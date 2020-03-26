«Пепелацы» летят на Луну. «Прыжки в воду»

Не помните такого? Ну ладно, подскажу – самым гордым из всех реющих американских флагов был и остается флажок, героически воткнутый в лунную твердь Нейлом Армстронгом 20 июля 1969 года.

Но мы отвлеклись от нашего повествования. Вернемся к звездно-полосатому флагу, который символ. Даже больше – фетиш, идол, объект поклонения. Им ведь такой символ нужен, чтоб он гордо реял сразу над всей Планетой. На меньше они не согласны…

Вспоминая последние "решительные" шаги США на международной арене, сложно отделаться от мысли, что почти все их провозглашенные цели были на поверку фикцией: никакого оружия массового поражения в Ираке не нашли, Белград бомбили и Милошевича уморили в тюрьме за геноцид албанцев, которого не было, теперь развертывают системы ПРО против фиктивной ядерной угрозы Северной Кореи, у которой, к слову сказать, ядерная бомба такая же фикция, как и вся американская внешняя политика. Теперь публикуют мнения авторитетных ученых, что и Башни-близнецы были подорваны изнутри 11 сентября 2001 года, так как никакой самолет этого не смог бы разумеется сделать…

Символы в нашем мире вещь очень важная. Оценивая американскую историю, порою замечаешь, что война за символы у них занимает не меньшее место, чем борьба за реальные вещи. Иногда задаешься вопросом: а что для американцев на самом деле важнее – реальность или иллюзии? Нужна ли им вообще реальная жизнь, или достаточно иллюзии реальности?

Американцы народ патриотичный . И это похвально. Американский флаг – это символ.



Все человечество, затаив дыхание, следило 20 июля 1969 года за смутной фигурой, мелькавшей на фоне залитого солнцем неба, спрыгнувшей с металлической лестницы со словами: «Это маленький шаг для человека и большой шаг для человечества!».

К сожалению, любимая Родина, в силу каких-то причин, решила отнять у нас радость ликования гордо реющему американскому флагу на Луне. Кто-то что-то слышал по «голосам», технически подкованные товарищи были поставлены в курс дела, что куда надо – туда и слетали. А что мы реально знаем о событиях того времени? Мало или почти ничего. Мифы и легенды.

Поэтому придется вникать в вопрос практически с нуля.

Начнем с простого, с того, что под рукой – со статистических данных [1] о запусках ракет в космос.

Итак, по порядку. В лунном проекте фигурируют три ракеты – Сатурн-1, Сатурн-1Б и Сатурн-5.

В двух словах идея здесь состояла в следующем.

Ракета Сатурн-1 это некая пробная ракета, мини-макет, на котором мы тренируемся, испытываем наши технологии, набираемся опыта. Эта наша летающая лаборатория.

Ракета Сатурн-1Б предназначалась для выведения одного лишь пилотируемого корабля "Аполлон" с тремя астронавтами на борту на низкую орбиту искусственного спутника Земли (ИСЗ). Либо груз весом до 18 тонн.

Ракета Сатурн-5 была примерно в семь раз мощнее, чем Сатурн-1Б и должна была выводить весь лунный комплекс на траекторию полета к Луне. Она строилась по принципу масштабирования технологий вышеуказанных ракет.

Как известно, существует ложь, большая ложь и просто статистика. Вот ее то мы и изучим.

Сатурн-1 совершила 10 полетов с 1961 г по 1965 г. Из них заявлено успешными – 100%.

Сатурн-1Б была создана как развитие предыдущей, с 1966 по 1975 году летала 9 раз, из них заявлено успешно – 100%

Сатурн-5 фактически венец программы и самая мощная ракета на то время. С 1967 по 1973 было 13 пусков, из них все 100% заявлены как успешные.

Это просто неслыханно! За 14 лет ни одной аварии! Гению, создавшему сие чудо, непременно нужно присвоить звание Героя капиталистического труда. И бюст прижизненный – на родине.

Только терзают меня смутные сомнения в подобных победных реляциях. Потому как на заре космонавтики полеты в космос были делом крайне опасным и рискованным, ракеты летали, что называется, вкривь и вкось.

А как это выглядело на фоне космической программы США того времени?

Исторически кислородно-керосиновые ракеты в США не сильно прижились. Фактически, кроме "Сатурнов", их "родственниками" по линии керосина можно считать семейство РН "Атлас", ну и маломощные "Тор/Дельта".

РН "Атлас", как и наша Р-7, создавалась как МБР стратегического значения, и должна была нести термоядерную боеголовку на наши доверчивые головы. Как мы с вами понимаем, это не в бирюльки играть. Уж тут то надежность должна быть запредельной!

Однако статистика говорит следующее [1] -

вот данные по запускам ракет "Атлас" (Atlas) различных модификаций:

Atlas-А в период 1957-1958 гг пусков – 8, из них аварий – 4, т.е. 50% успешных;

Atlas-B в период 1958-1959 гг пусков – 10, из них аварий – 4, т.е. 60% успешных;

Atlas-C в период 1958-1959 гг пусков – 6, из них аварий – 3, т.е. 50% успешных;

Atlas-D в период 1959-1967 гг пусков – 135, из них аварий – 27, т.е. 80% успешных;

Atlas-E в период 1960-1995 гг пусков – 58, из них аварий – 18, т.е. 69% успешных;

Atlas-F в период 1961-1981 гг пусков – 101, из них аварий – 10, т.е. 90% успешных;

На фото выше: запуск РН "Атлас-Е"



Как видите – процент аварийности в 60-е годы был достаточно высок. Ни о каких 100% успеха и речи быть не могло. И это всё к тому же двухступенчатые варианты без разгонной верхней ступени, т.е. наиболее простые и надежные ракеты.

А что если сверху поставить разгонный блок «Центавр» на кислороде-водороде? Исторически так получилось, что именно на "Атлас-Центавр" впервые в истории человечества заработал водородный ракетный двигатель. Правда первая попытка 8 мая 1962г кончилась феерическим взрывом водородной ступени.

Статистика полетов ракет семейства "Атлас-Центавр" такова:

Atlas Centaur LV-3C в период 1962-67 гг пусков – 12, аварий – 4, т.е. 67% успешных;

Atlas Centaur SLV-3C в период 1967-72 гг пусков – 17, аварий – 3, т.е. 82% успешных;

Atlas Centaur SLV-3Dв период 1973-83 гг пусков – 32, аварий – 3, т.е. 90% успешных;

На фото выше: запуск РН "Атлас-Центавр"

На фото ниже: ступень "Центавр"

Я заранее прошу прощения у читателей за такой объем пусковой статистики. Но без этого нам не понять светлого трудового подвига американского народа!

Хотя с другой стороны так и хочется сказать авторам лунной эпопеи: что же вы, ребята! Тут «оборонка» гибнет, МБР «Атлас» летает через пень-колоду, помогли бы своим бесценным опытом. Тем более, что речь идет о ядерном щите страны. Что ж вы пожадничали открыть секретный кладезь мудрости коллегам…

А между тем существует прямая связь между испытаниями "Атлас-Центавр" и "Сатурн-1". Дело в том, что вторая (водородная) ступень обоих ракет комплектуется одними и теми же жидкостными ракетными двигателями (ЖРД) серии RL-10A-1. Только на "Центавре" их 2 (потому что ступень поменьше), а на второй ступени "Сатурн-1" их 6 (ступень побольше).

Тут уместно спросить: а как же тогда "Сатурн-1" якобы летал начиная аж с 1961 года, если первый водородный ракетный двигатель увидел небо только лишь 8 мая 1962 года?

Рассказываю как. С 1961 г по 1963 г все полеты были СУБОРБИТАЛЬНЫМИ!

Что это значит? Это значит – отрывались от стартового стола и летели в сторону океана, на дно морское. Короче говоря – прыжки в воду!

На фото: запуск 16.02.1965г. "Saturn-1" объект SA-9

Правдивая история первых четырех полетов «Сатурн-1»: «объект SA-1» 27 октября 1961 г. Отработка первой ступени. Вторая ступень – макет. Дальность полета 346 км. Апогей 136,5 км. Несложные расчеты показывают, что при такой высоте и дальности полета ракета едва преодолела рубеж скорости в 2000 м/с. А это значит, что даже первая ступень отработала лишь 80% своих ресурсных возможностей. «объект SA-2» 25 апреля 1962 г. Отработка первой ступени. Вторая ступень − снова макет, причем заполненный водой − примерно 86 кубометров воды! Ракета достигла скорости чуть больше 6000 км/ч (около 1670 м/с). Полет продлился всего около 160 сек. После чего ракета была подорвана по команде с земли! Хотя на самом деле это примерное время работы первой ступени – очевидно взрыв был связан с полным расходованием топлива «досуха». Апогей (расчетный) – 145 км. «объект SA-3» 16 ноября 1962 г. Опять вторая ступень была макетом, заполненным водой − около 87 кубометров воды. Неслыханный прогресс – ракета разогналась до 6500 км/ч (около 1800 м/с), достигнув апогея 167 км. Ракета опять (!) была подорвана по команде с земли. «объект SA-4» 28 марта 1963 г. Вторая ступень как всегда подставной макет с водой. На 100-й секунде полета отключился двигатель №5 − якобы, такова была легенда испытаний системы управления ракетой на случай нештатной ситуации. Из-за отключения одного из двигателей, ракета набрала недостаточную скорость − всего 5900 км/ч (примерно 1640 м/с), достигнув высоты всего 129 км. Странно, но ракету не взорвали! Или просто взрыватель не сработал…

Так прошли первые три года летно-акробатических испытаний частично действующих макетов ракеты «Сатурн-1» под руководством Вернера фон Брауна.

При том, что «Сатурн-1» позиционируется, как «водородная ракета», до 1964 года настоящие водородные двигатели на нее никто не ставил (от греха подальше), да и в космос она летала чисто условно.

Очевидно, что фон Браун не хотел рисковать своей репутацией и быть первопроходцем водородных технологий. Он ждал, когда синяки и шишки набьют себе другие! Пока не появятся первые позитивные результаты полетов водородных ступеней «Атлас-Центавр»…

И они появились! В 1963 г. был аж ОДИН успешный полет водородной ступени «Центавр».

В 1964 г. из двух пусков «Атлас-Центавр» один будет неудачным, в 1965 г. история повторится – опять счет 1:1.

Первый орбитальный полет ракеты «Сатурн-1» (SA-5) с водородной ступенью состоялся 29 января 1964 года.

Причем вторую − водородную ступень пришлось в спешке заменить «дублер»: за пять дней до старта, 24 января 1964 года при наземных испытаниях взорвалась и в щепки разлетелась исходная водородная ступень S-IV.

Следующие пять орбитальных запусков «Сатурн-1» (SA-6 … SA-10) прошли не менее героически.

Вы только не смейтесь, но, по некоторым данным[7], полезной нагрузкой в этих запусках выступали… картонные габаритно-весовые макеты !

На фото: запуск 25.05.1965 г. «Saturn-1» (SA-8)



Если разобраться, то весь проект «Сатурн-Аполлон» представляет собой кампанию по сбору вторсырья: вначале фон Браун запускал в космос картонную макулатуру, а потом перешел на металлолом, о чем будет рассказано в Главе №2.

Ракета-носитель Atlas-Centaur:

1 – полезный груз, (КА Mariner);

2 – сбрасываемый ГО;

3 – бак водорода;

4, 6 – бак кислорода;

5 – RL10-A3;

7 – бак горючего;

8 – двигательная установка РН Atlas.

Из истории "Атлас-Центавр" (по материалам "Новости-Космонавтики") Первый Atlas-Centaur, обозначенный С-1, был установлен на новом пусковом комплексе LC-36A на мысе Канаверал весной 1961 г. и простоял там 15 месяцев до старта 8 мая 1962 г. Носитель стартовал очень чисто и полетел в нужном направлении. Но через 49 сек после взлета часть одной из четырех изоляционных панелей, покрывающих бак жидкого водорода «Центавра», разорвалась. Бак быстро перегрелся, давление в нем превысило расчетные пределы – и он лопнул. "Centaur" фактически разорвался пополам, что привело к разрушению всего носителя на 55-й секунде после старта. Авария заставила провести расследование под руководством комитета по науке и астронавтике Палаты представителей. Выводы: «Слабое управление программой, вызванное совместным руководством ВВС США и Центром Маршалла (NASA)». В августе 1962 г. Вернер фон Браун рекомендовал отменить проект Centaur и запускать аппараты Mariner и Surveyor ракетой Saturn C-1, оснащенной третьей ступенью Agena. Тем временем изменения в проекте привели к уменьшению массы ПГ до 810 кг, заставив ARPA отменить проект Advent. В сентябре NASA передало программу Centaur из Центра Маршалла в Центр Льюиса (Кливленд, шт. Огайо), под руководство Эйба Силверстейна. Тот провел обширную программу наземных испытаний и переделал план полетов. Теплозащитное покрытие было разработано заново, проблемы утечек топлива решены, а масса ПГ увеличилась до 952 кг. Но затраты на программу выросли с 59 до 350 млн $. 27 ноября 1963 г. Atlas–Centaur (АС-2) наконец стартовал с LC-36A. Ракета Atlas-126D сработала очень хорошо; ее стартовые двигатели отделились на 150-й сек полета. Через 79 сек отключился и маршевый двигатель, еще 5 сек работали верньерные ЖРД малой тяги, затем твердотопливные тормозные ракеты в хвосте оттащили Atlas от ступени Centaur. Два RL-10A-3 включились через 9 сек после этого, чтобы работать 380 сек.



Впервые в космосе работала ракета на жидком кислороде и жидком водороде! После остановки маршевых двигателей микро-ЖРД реактивной системы управления работали еще 12 сек; ступень вышла на орбиту высотой 547х1691 км и наклонением 30.4°.



Теплозащитные панели и головной обтекатель (ГО) в этом упрощенном полете не сбрасывались, что объяснялось «сыростью» системы управления «Центавра», которая работала в разомкнутом контуре. Centaur, не обремененный ПГ, вышел на высокую орбиту, по которой кружится до сегодняшнего дня. Затем 30 июня 1964 г. состоялся полет АС-3, который должен был повторить предыдущую миссию с той лишь разницей, что предполагалось сбросить теплоизоляционные панели и ГО. Через 4 сек после запуска двигателей RL-10-A-3 «полетел» вал одного из гидронасосов, без которых ЖРД не могли качаться в карданном подвесе.



Centaur начал вращаться, сначала в одном направлении, потом в другом. Это привело к плесканию в баке жидкого кислорода, и двигатели «захлебнулись», проработав 253 сек вместо 377 запланированных. Ступень не смогла достичь орбиты и упала в Атлантический океан в 4356 км от точки старта. АС-4, запущенный 11 декабря 1964 г., должен был исполнить первый повторный запуск двигателей RL-10-A-3 в космосе. «Центавр» нес макет «Сервейора» массой 952 кг, выполнил успешно первое включение, после которого вышел на промежуточную орбиту наклонением 30.7° и высотой 165х178 км.



После пассивного участка траектории продолжительностью 25 мин его двигатели не смогли запуститься повторно, и ступень не достигла заданной орбиты 160х 8000 км. После «успеха» полета АС-2 проектанты уменьшили массу четырех перекисных двигателей, создающих газовую подушку. Новые микродвигатели обеспечили тягу менее 0.45 кгс каждый, что было явно недостаточно для осаждения топлива в баках. В результате дренаж паров из бака жидкого водорода привел к кувырканию ступени и раскрытию входов в трубопроводы… Так как NASA объявило повторный запуск RL-10 «второстепенной задачей пуска», и полет «Центавра» был расценен как успешный. Сейчас результат миссии не трактовался бы иначе как авария. Самым тяжелым днем программы Atlas-Centaur было, видимо, 2 марта 1965 г., когда АС-5 с запланированным однократным включением, несущий динамически подобную модель «Сервейора», взорвался на пусковом комплексе LC-36A. Через 2 сек после включения двигателей «Атласа» внезапно закрылся расходный клапан горючего. Двигатель еще не вышел на полную тягу, но и 70.75 тс хватило на то, чтобы АС-5 опрокинулся на стартовый стол и взорвался в виде самого большого огненного шара за всю историю мыса Канаверал. 11 августа 1965 г. стартовал АС-6, несущий макет Surveyor SD-2 при однократном включении «Центавра». Впервые почти за 2 года РН Atlas-Centaur достигла полного успеха. Двигатели «Центавра», работавшие в течение 435 сек, вывели SD-2 на орбиту наклонением 28.6°, высотой 166х815085 км и периодом обращения 31 день. Апогей лежал вдвое дальше, чем орбита Луны. Полет доказал, что носитель Atlas-Centaur был наконец готов исполнить «прямой» запуск (однократное включение ЖРД верхней ступени): после серии неудач АС-10 запустил Surveyor 1, который выполнил первую в США мягкую посадку на Луну 2 июня 1966 г. Теперь РН вырвалась вперед. АС-7 запустил Surveyor 2 в миссии «прямого выведения», стартовав с LC-36A 20 сентября 1966 г. Запуск был успешен, но аппарат разбился на Луне 23 сентября… Еще два носителя Atlas-Centaur совершили полет в 1967 г. АС-12 успешно вывел к Луне Surveyor 3 при двухимпульсном включении двигателей 16 апреля; АС-11 запустил Surveyor 4 в последнем прямом выходе 14 июля. Снова преуспел Atlas-Centaur, но аппарат исчез 16 июля, вероятно, когда взорвался при включении его твердотопливный тормозной двигатель. АС-12 был последним предсерийным носителем типа LV-3C. В 56 последующих пусках использовались более мощные варианты SLV-3C, SLV-3D и Atlas-G со ступенью Centaur-D1AR, которые служили NASA до 1989 г. (по материалам "Новости-Космонавтики") Фото: ЖРД RL-10A

Как видно из вышеизложенного – лишь с шестого раза удалось запустить макет спутника на высокоэллиптическую орбиту, и лишь десятая ракета серии "Атлас-Центавр" смогла отправить к Луне простейший беспилотный посадочный аппарат типа "Сервейер".

Это все как нельзя лучше характеризует те муки, в которых рождалась реальная американская космонавтика.

Зато у фон Брауна на бумаге все было замечательно!

Как раз тут подоспела новая версия «Сатурн-1». Сейчас бы ее назвали вер.2.0. Но фон Браун любил букву Б − на немецкий манер называть модификацию "бис".

Итак, в чем основные отличия «Сатурн-1» и «Сатурн-1Б»?

Улучшили:



удельный импульс ракетных двигателей первой ступени вырос на 3%;



масса топлива первой ступени увеличилась на 5%;



сухой вес конструкций уменьшили с 45,3 т до 41,6 т;



общий вес первой ступени вырос с 432,6 т до 448,6 т;



Новая вторая ступень: серии S-IVB вместо устаревшей серии S-IV;



Вес ступени вырос с 50,6 т до 118,8 т;



при этом вырос и сухой вес ступени: с 5,2 т до 12,9 т



А главное – вместо водородных двигателей RL-10 появился неведомый до селе водородный ракетный двигатель J-2 тягой ~105 т. Неведомый, потому что летных испытаний до этого не проходил. Только стендовые наземные.



Тут в 16 раз (!) более слабый жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) RL-10 не могут довести до ума, так подавай сразу 100-тонник!

На рисунке: схема Сатурн-1Б

Важно понимать следующее: ракетный блок S-IVB является третьей ступенью самой главной ракеты всей программы – "Сатурн-5", а водородный ЖРД J-2 – двигателями и второй, и третьей ступени "Сатурн-5". Одним словом ракетный двигатель J-2 – это краеугольный камень всей лунной темы. Уберешь его, и вся лунная пирамида развалится…



На фото: первый запуск РН "Сатурн-1Б" 26.02.1966 г.