Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 декабря 2018

Пока сирийской народ при поддержке России и Ирана пытается изгнать из своей страны террористов и прочий вооруженный сброд, северный сосед Сирии в лице Турции «под шумок» пытается присоединить к себе новые территории.

Ни для кого не секрет, что «арабская весна» в Сирийской Арабской Республике изначально планировалась при непосредственном участии турецкого «султана» Эрдоганом.

Собственно, сейчас значительная часть страны, провинции Идлиб и частично Алеппо, находятся под фактической оккупацией «османского султаната». Для этого Эрдоган использует не регулярную армию, а подконтрольные ей группировки незаконных вооруженных формирований, которые и хозяйничают на подконтрольных территориях.

Ситуацию для Сирии усугубляет тот факт, что пока её вооруженные силы заняты уничтожением террористов на передовой, в тылу оккупированных провинций Турция ведет активную работу по ассимиляции населения.

Под контролем османов создаются органы местного самоуправления, в школах сирийские учебники заменяются на турецкие (пока что еще с переводом на арабский), открываются представительства различных турецких фирм и компаний.

Совсем недавно в Африне был создан «полицейский департамент специального назначения», в который вошли несколько протурецких банд и которые прямо на фасаде своего «участка» вывесили турецкий флаг, тем самым не скрывая, кому они на самом деле подчиняются. И все это происходит на территории суверенного государства, в нарушение всевозможных международных законов и норм.

Кроме того, в 2018 году, Турция организовала выдачу паспортов жителям северного Алеппо и Идлиба. Со следующего года они уже вступают в силу, и можно считать, что процесс ассимиляции сирийского населения встанет на полномасштабные рельсы.

Эрдоган намеренно продолжает совершать шаги в сторону эскалации конфликта. Когда сирийцам удастся покончить с террористами и прочими враждебными элементами, они увидят, что далеко не все непрошеные гости изгнаны из их дома. Более того, некоторые из них пустили корни и посмели назвать часть чужой страны своей территорией.

Подобная наглость и вероломство никогда не доводила до добра, не доведёт и в будущем.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»