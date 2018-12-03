Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 декабря 2018
- 14:38 Машина группировки Ахрар Аш-Шам* взорвана в Сирии.
- 11:33 Правительство Сирии укрепляет подразделения САА в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо.
- 04:30 Захват Сирии начался (ФОТО).
- 02:48 СРОЧНО: Коалиция США нанесла удар по позициям армии Сирии.
Машина группировки Ахрар Аш-Шам* взорвана в Сирии
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Правительство Сирии укрепляет подразделения САА в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Захват Сирии начался (ФОТО)
Пока сирийской народ при поддержке России и Ирана пытается изгнать из своей страны террористов и прочий вооруженный сброд, северный сосед Сирии в лице Турции «под шумок» пытается присоединить к себе новые территории.
Ни для кого не секрет, что «арабская весна» в Сирийской Арабской Республике изначально планировалась при непосредственном участии турецкого «султана» Эрдоганом.
Собственно, сейчас значительная часть страны, провинции Идлиб и частично Алеппо, находятся под фактической оккупацией «османского султаната». Для этого Эрдоган использует не регулярную армию, а подконтрольные ей группировки незаконных вооруженных формирований, которые и хозяйничают на подконтрольных территориях.
Ситуацию для Сирии усугубляет тот факт, что пока её вооруженные силы заняты уничтожением террористов на передовой, в тылу оккупированных провинций Турция ведет активную работу по ассимиляции населения.
Под контролем османов создаются органы местного самоуправления, в школах сирийские учебники заменяются на турецкие (пока что еще с переводом на арабский), открываются представительства различных турецких фирм и компаний.
Совсем недавно в Африне был создан «полицейский департамент специального назначения», в который вошли несколько протурецких банд и которые прямо на фасаде своего «участка» вывесили турецкий флаг, тем самым не скрывая, кому они на самом деле подчиняются. И все это происходит на территории суверенного государства, в нарушение всевозможных международных законов и норм.
Кроме того, в 2018 году, Турция организовала выдачу паспортов жителям северного Алеппо и Идлиба. Со следующего года они уже вступают в силу, и можно считать, что процесс ассимиляции сирийского населения встанет на полномасштабные рельсы.
Эрдоган намеренно продолжает совершать шаги в сторону эскалации конфликта. Когда сирийцам удастся покончить с террористами и прочими враждебными элементами, они увидят, что далеко не все непрошеные гости изгнаны из их дома. Более того, некоторые из них пустили корни и посмели назвать часть чужой страны своей территорией.
Подобная наглость и вероломство никогда не доводила до добра, не доведёт и в будущем.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
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СРОЧНО: Коалиция США нанесла удар по позициям армии Сирии
Коалиция США обстреляла позиции САА к югу от города эс-Сухне в пустынной местности Хомса.
Об этом в ночь с воскресенья на понедельник сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Военный источник сообщил, что силы возглавляемой США Коалиции нанесли ракетный удар по армейским позициям в районе аль-Джураб, к югу от эс-Сухне (в 64 км от Пальмиры) в провинции Хомс.
В результате люди не пострадали, фиксируется лишь материальный ущерб.
По данным сирийских проправительственных активистов, на позициях 21-й бригады Сирийской армии взорвались 14 ракет американской M142 HIMARS, развёрнутой на базе Коалиции ат-Танф у иорданской границы.
В течение последних нескольких месяцев возглавляемые США коалиционные силы провели ряд учений и тренировочных миссий с использование РСЗО HIMARS в районе базы ат-Танф. Коалиция утверждала, что она тренировалась вместе с местными боевиками для борьбы с ИГИЛ*.
Эта опасная атака, скорее всего, усилит напряженность между правительством Дамаска и возглавляемой США коалицией, и это еще не прокомментировать инцидент.
HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System — произносится Хаймарс) — американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения, является облегченной реактивной системой залпового огня, смонтированной на колёсном шасси.
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*Запрещённая в РФ террористическая организация
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