НЕФАКТ. Выпуск №123

1980-е. Органы государственной безопасности СССР по оперативным каналам узнают, что кто-то «сливает» ЦРУ сверхсекретную информацию, связанную с последними советскими разработками в авиационной промышленности. Новейшие данные об электронных системах управления, используемых истребителями МиГ, данные об уникальных радарах «Сапфир» и «Заслон», секретный проект «Штора» – всё это уже не было секретом для Запада. Но главное, ЦРУ стало известно о советском ноу-хау – первом в мире «самолете-невидимке». Казалось, ВВС США получило неоспоримое преимущество в небе. Программа «НЕ ФАКТ» и ее ведущий Арарат Кещян выяснят, из-за кого происходила утечка советских секретов на Запад? Действительно ли американские «невидимки» – копия советских? И какая спецоперация спасла главные тайны советской авионики?









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Источник: www.youtube.com