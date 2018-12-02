В Комсомольске-на-Амуре открыли Аллею маршалов Победы, где не обошли вниманием и товарища Сталина.Как пишут местные СМИ, ветераны включили у бюста Сталина песню "Сталин – это имя штурмовое", а скульптор Надежда Ивлева заявила, что если бы не Сталин, еще не известно, как бы война закончилась. Автор скульптур установленных на аллее также считает, что Сталина надо было делать обязательно.Стоит отметить, что и с художественной точки зрения бюсты получились отличными.PS. Как писал еще в нулевых – появление в России памятников/бюстов Сталину исторически неизбежно.

Источник: colonelcassad.livejournal.com