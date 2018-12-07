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Аллею Маршалов Победы открыли в Комсомольске-на-Амуре

19:22. 7 декабря 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.dvnovosti.ru
Сегодня в Комсомольске состоялось торжественное открытие Аллеи маршалов Победы. 11 постаментов с бюстами полководцев Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, кавалеров Ордена Победы установили возле Мемориального комплекса на набережной.

Церемония прошла при участии ветеранов Великой Отечественной войны, руководства КГБУ «Набережная реки Амур», первых лиц города. В своей речи начальник «Набережной» Олег Чурсин отметил, что Аллея маршалов Победы – единственная в своём роде во всей России, и поэтому у комсомольчан есть ещё один повод гордиться своим городом. Министр культуры РФ Владимир Мединский от имени правительства страны передал Комсомольску благодарственное письмо, в котором подчеркнул важность сохранения в народной памяти подвига наших предков, отстоявших Родину от фашистов.

— Сегодня, когда мы всё чаше сталкиваемся с попытками фальсифицировать, очернить историю России, наша общая задача заключается в том, чтобы твёрдо отстаивать правду, чтить, хранить и передавать потомкам всё богатство истории и традиций единого государства, — говорится в послании министра.

После торжественных речей память павших на фронте почтили минутой молчания и отсалютовали им оружейными залпами. Ну а затем с бюстов под марш в исполнении военного оркестра скинули укрывавшие их до этого момента красные полотнища. Горожане с интересом рассматривали бронзовые лики маршалов, фотографировались на память. Один из ветеранов поставил возле бюста Сталину магнитофон, включив песню «Сталин – это имя штурмовое». К слову, известный скульптор Надежда Ивлева, автор Мемориального комплекса, также присутствовавшая на церемонии, сказала в интервью журналистам :”Если бы не Сталин, ещё неизвестно, чем война бы закончилась”.

Напомним, автор скульптур для Аллеи маршалов Победы Андрей Коробцов считает, что Сталина нужно было делать обязательно.

Светлана Шерстобитова

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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