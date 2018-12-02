Е.Ю. Спицын и А.И. Фурсов: От чего нужно спасать науку и образование.
09:22. 2 декабря 2018 Просмотров - 181 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Науку и образование надо спасать не от чего, а от кого… Их (и не только их) надо спасать от малого народца с большими присосками, вместе с их вредоносным иудейским видением окружающей действительности, где всё, якобы, должно принадлежать только им…