Главная » Мировоззрение, Наука, Образование

Е.Ю. Спицын и А.И. Фурсов: От чего нужно спасать науку и образование.

09:22. 2 декабря 2018 Просмотров - 181 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: болонский, будущее, власть, егэ, Запад, наука, образование, развитие, РАН, Россия, система, Спицын, управление, Фурсов, школа
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему троечники успешнее отличников
... раз задаваться вопросами по поводу чего бы то ни было.Это... чему-то, вам больше не нужна энциклопедия» — пишет Харди. Тут хочется... тратят энергии больше, чем им нужно на то, чтобы постичь те...
Наука превращена в фабрику технических штучек, обеспечивающих компаниям прибыли
... с испанским сапогом, в который нужно зажать природу, чтобы она открыла... средств;10% - фундаментальная наука, естественные науки, математика;5% - общественные науки;5% - образование и... ему в тот момент очень нужна была квартира. Следовало бы в...
«Путин, введи войска!» — европейцы просят Россию отправить ОМОН для разгона распоясавшихся мигрантов (ВИДЕО)
В Сети набирает популярность видео, снятое во время одного из рейдов по выявлению нелегальных мигрантов на одном из московских рынков. Видео набрало почти миллион просмотров и вызвало небывалый восторг у англоязычных пользователей Интернета. Самый ...
Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи
...И ведь действительно, с чего это вдруг Запад однажды ... же "оперы", а современная наука под названием "волновая генетика",...генетического кода. А когда нужный власти результат таки был ...возникает вопрос: "Каких евреев спасал от жутких болезней Христос, ...
Мусорные снежки в Волоколамске
... продолжали что--то сжигать, ввиду чего приходилось плотно закрывать окна, что...
Сенсационное открытие: в нашем мозгу обнаружена Многомерная Вселенная
Учеными было сделано сенсационное открытие, они обнаружили, что человеческий мозг является домом для структур и форм, которые имеют до 11 измерений. Нейробиологи приветствуют это открытие, говоря “мы нашли мир, о котором мы никогда даже не догадывались.”...

Один комментарий»

  • 14780 12740
    Вячеслав 2 декабря 2018 в 11:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Науку и образование надо спасать не от чего, а от кого… Их (и не только их) надо спасать от малого народца с большими присосками, вместе с их вредоносным иудейским видением окружающей действительности, где всё, якобы, должно принадлежать только им…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>