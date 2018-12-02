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Дураки и Дороги. Иван Воронцов и Вадим Крестов. Часть 1

09:19. 2 декабря 2018 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

Дураки и дороги какие еще беды в России.

Иван Воронцов и Вадим Крестов
Часть 2 – https://youtu.be/UhVT5giIDEQ

Качественные дороги – это абсолютно реально. Но в России традиционно две проблемы: дураки и дороги. Как сделать качественные дороги мы расскажем в эфире.
Останется разобраться с дураками. Расскажем как можно помочь системе работать по законам. Как нужно “взаимодействовать” с полицией, судами, прокуратурой, департаментом дорожного хозяйства и прочими государственными структурами. Только практический результативный опыт и ничего более.

Соведущие Вадим Крестов и Иван Воронцов – жители ПРП «Благодарное» ярославской области.

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Источник: www.youtube.com

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