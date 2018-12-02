Дураки и Дороги. Иван Воронцов и Вадим Крестов. Часть 2

Дураки и дороги какие еще беды в России.



Иван Воронцов и Вадим Крестов

Часть 1 – https://youtu.be/7kqQQdGbyE4



Качественные дороги – это абсолютно реально. Но в России традиционно две проблемы: дураки и дороги. Как сделать качественные дороги мы расскажем в эфире.

Останется разобраться с дураками. Расскажем как можно помочь системе работать по законам. Как нужно “взаимодействовать” с полицией, судами, прокуратурой, департаментом дорожного хозяйства и прочими государственными структурами. Только практический результативный опыт и ничего более.



Соведущие Вадим Крестов и Иван Воронцов – жители ПРП «Благодарное» ярославской области.



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Источник: www.youtube.com