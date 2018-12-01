Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 декабря 2018

Положение «Сирийских демократических сил», являющихся главной наземной боевой силой Коалиции США в САР, на восточном берегу реки Евфрат с каждым месяцем ухудшается.

Негативными факторами, оказывающими влияние на курдов, являются трудности с захватом территорий, занятых ИГИЛ, крупными потерями в боях с террористами, отсутствие гарантий поддержки со стороны США, агрессивная позиция Турции, которая не раз афишировала свои намерения по захвату ряда курдских территорий на севере Сирии.

Теперь к этим многочисленным проблемам, которые накапливались на протяжении последних лет, добавилась еще одна, которая может сулить «Сирийским демократическим силам» как минимум крупные неприятности, а как максимум полномасштабными боевыми столкновениями. Имя этой проблемы — многочисленные арабские племена, населяющие районы Сирии, занятые курдскими вооруженными формированиями.

Изначально арабские племена воспринимали курдов на своей земле как временное явление, необходимое для борьбы с ИГИЛ. Однако практика показала, что курдские формирования не собираются возвращать под контроль племен захваченные у террористов территории. По сути, в глазах арабских племен, курды — такие же оккупанты, как и ИГИЛ, с той лишь разницей, что они не режут головы и не сжигают в клетках «неправоверных».

Однако политика ИГИЛ особо не пугала арабов, так как последователи ИГИЛ, как и представители «восточных племен», исповедуют одно направление ислама — суннизм. Тем не менее, в любом случае, что террористы, что курдские отряды самообороны, по мнению арабских племен, незаконно удерживают их территории.

В марте 2018 года недовольство действиями курдов уже привели к боестолкновениям между арабским племенем «Аль-Бухамис» и курдскими отрядами демократических сил. Ожесточенные бои вспыхнули к западу от города Ракка в районе населенного пункта Аль-Мансур. Тогда поводом для вражды стал незаконный арест лидера одного из арабских племен курдскими бойцами.

При этом в самом городе Аль-Мансур прошли митинги мирных жителей, которые выступили против оккупации «Сирийских демократических сил», называя курдов и США новыми захватчиками. Стоит отметить, что конфликт завершился не переговорами, а жестоким подавлением восставших.

Силы племени «Аль-Бухамис» были разбиты, а демонстрации подавлены, при этом крайне жестоким способом — курды открыли огонь по протестующим из пулеметов, установленных на боевые машины.

На какое-то время жесткие действия курдов при поддержке США охладили пыл арабских племен. Однако ситуация на восточном берегу реки Евфрат накаляется. Американцы постепенно, но верно отказываются от курдских формирований, а точнее попросту «сливают» своих бывших подопечных. Причиной тому является желание Вашингтона нормализовать отношения с Анкарой, которая, как известно, не в восторге от дружбы США и курдов, и только ждет удобного повода, чтобы разделаться с последними.

Помимо этого, недопонимание между курдами «Сирийских демократических сил» и командованием Коалиции привело к военным неудачам в боях с ИГИЛ. Их ценой стали многочисленные потери в рядах курдских вооруженных формирований.

Кстати, именно здесь кроется причина нового возможного витка противостояния между курдами и арабскими племенами.

После серии крайне неудачных боестолкновений с террористами курдские вооруженные формирования испытывают нехватку в новых бойцах, необходимых им для продолжения борьбы с ИГИЛ*. Получить новые людские ресурсы для своих военных нужд из числа курдского населения «Сирийские демократические силы» уже практически не могут, они попросту кончаются. По этой причине для успешных боевых действий лидеры курдов приняли решение о насильственной мобилизации мужского населения арабских племен, находящихся на занимаемых «Сирийскими демократическими силами» территориях.

Вероятнее всего, решение курдского руководства будет крайне негативно воспринято арабским населением, населяющим земли на восточном берегу реки Евфрат. Учитывая тот факт, что американцы в последнее время крайне неохотно поддерживают курдов, арабские племена рано или поздно ответят на принудительную мобилизацию началом боевых действий против курдов. Данная вероятность повышается еще и по той причине, что американцы желают заменить курдские вооруженные формирования представителями арабских племен для реализации своих интересов на восточном берегу реки Евфрат.

Курды оказались в достаточно непростой ситуации. Лишившись гарантированной поддержки со стороны США и этнических арабов, курдские «Сирийские демократические силы» столкнулись с угрозой остаться один на один против Турции.

Совокупность вышеописанных факторов указывает на то, что положение «Сирийских демократических сил» и курдов в целом становится крайне опасным для них и грозит катастрофой, ценой которой станут тысячи курдских жизней. Поэтому курдам стоит хорошо подумать, на кого в сложившейся ситуации стоит сделать ставку. Пока не стало слишком поздно для них.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ террористическая организация.