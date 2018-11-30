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Российские ракетные системы копируют за рубежом, — «Ростех»

07:17. 30 ноября 2018 Просмотров - 158 Один комментарий Опубликовал:
Российские ракетные системы копируют за рубежом, — «Ростех» | Русская весна

Большинство зарубежных реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 122 миллиметра сделаны на базе российских разработок.

Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор НПО «Сплав» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов.

«Сейчас рынок РСЗО растет, особенно в 122 (миллиметра — ред.) калибре зарубежными фирмами предлагается большое количество реактивных систем залпового огня. Они в большинстве своем сделаны на базе наших разработок, скопированы некоторые элементы», — сказал Смирнов.

Он также рассказал о проблемах, связанных с нелицензионным ремонтом и обслуживанием РСЗО отечественного производства за рубежом.

«Конечно, мы сталкиваемся с такими проблемами, но это больше связано не с нашими реактивными снарядами, так как они весьма надежны и не нуждаются в постоянном обслуживании. Здесь, в основном, речь идет об эксплуатации боевых машин», — отметил Смирнов.

По его словам, в этой сфере очень много контрафактных запасных частей на рынке, поэтому все, кто имеет опыт эксплуатации таких машин, предлагает заказчикам по демпинговым ценам ремонт и поддержание годности этих машин.

«После такого ремонта мы сталкиваемся со случаями, когда ракеты не сходят с пусковых установок. До недавнего времени ремонт боевых машин производился за счет списанных комплексов, но сейчас сроки эксплуатации многих систем, поставленных за рубеж, подходят к завершению, поэтому в скором времени ремонтировать боевые машины за счет других, уже не использующихся по предназначению машин, будет невозможно», — пояснил собеседник агентства.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 8 8
    Максим Горский 30 ноября 2018 в 12:53 Ссылка Пометить
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    Меня убивает тот факт, что не успели у нас перевооружить армию на новые комплексы их уже продают за рубеж. С-400 например, уже продаём в Китай, который разберёт всё для винтика и скопирует, технологии у них шагнули вперёд, будет делать клоны и продавать в огромных количествах! Наши разработчики рвут мозги, делают прорывы, а жиды в правительстве только торгуют разработками и ресурсами. Одни ПРЕДАТЕЛИ У ВЛАСТИ!

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