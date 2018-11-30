Главная » Мировоззрение, Политика

Как заставить США уважать Россию

18:52. 30 ноября 2018 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:

Источник: tsargrad.tv
В США предложили запретить российским судам заходить в порты Европы. Политик и общественный деятель Николай Стариков считает, что России надо быть жестче в отношениях с «западными партнерами» и отвечать аналогичными методами. «Если мы сами себя не будем уважать, то мы не сможем никого принудить уважать нас», — сказал он.

Бывший американский посол на Украине Джон Хербс предложил запретить российским судам, вышедшим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США. Таким образом дипломат предлагает «отомстить» России за задержание украинских военных судов, незаконно вторгшихся в российские территориальные воды в Керченском проливе. Ситуацию прокомментировал российский политик и общественный деятель Николай Стариков.

Он считает, что России надо быть ещё жестче в отношениях с Западом. Стариков напомнил, что на протяжении всей истории нашего государства оно постоянно находилось под санкциями. Санкции были и при СССР, и при Российской империи, и при нынешней России, перечисляет эксперт. Он подчеркивает, что этого не следует бояться, надо просто идти вперед.

Стариков подчеркнул, что выбора у России, по сути, нет. Либо страна двигается вперед и становится одной из двух-трех ведущих держав мира, с тем отношением, которого мы требуем к себе и возможностью наказывать за отсутствие этого отношения. Либо страна двигается назад, что приведет к распаду государства.

«Если мы сами себя не будем уважать, то мы не сможем никого принудить уважать нас. Если США запрещают что-то, надо запрещать что-то Соединенным Штатам», — подытожил Стариков, выступая в эфире программы «Время покажет».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
События в России и в мире: тенденции за неделю (01.12-07.12.2014)
...-site.html). – Чиновников хотят заставить работать на благо страны; возвращение...Поддержка Китаем России на международной арене: - МИД КНР: Китай уважает внутренний ... внутри самих США (так же, как и США противостоят России внутри России). События и...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 февраля 2018
... Турций, учитывающих Афринский фактор. Как сообщают турецкие источники, Путин и... преступлений, совершенных в Сирии». «США выделят $350 тысяч для международного...Сирии: Гроссмейстерский ход Путина заставил мир уважать Россию Одним из наиболее важных событий...
Как сделать революцию в России и как ее предотвратить
...США есть оружие по управлению людьми, а у России этого оружия нет. Как... для того, чтобы тебя уважали, любили и почитали – нужно... для того, чтобы тебя уважали, любили и почитали – ...суметь с помощью слов заставить воспитуемого вообразить эту альтернативную ...
Выборы президента США
...МИДа. Ранее Штайнмайер призвал уважать итоги выборов в США. К оглавлению | ...кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа заставила мировых политиков взять свои...между США и Россией», — сказал он на церемонии вручения верительных грамот. «Это, как...
Эссе: Почему у США оказалось Две Головы...
... мире. Что именно заставило Мировое Правительство сделать ставку на Россию... Мировое Правительство... мировое лидерство России в 2015 году стало очевидно всем. Путина уважал весь... с 18 века находится в США, как оплот Девяти неИзвестных членов Мирового...
Расклад сил в мировой геополитической игре таков, что у России появляется исторический шанс
...очень нравится. США сегодня хотят оставить все как есть. Законсервировать ...Их Китаю может дать Россия.США нужно предотвратить усиление Европы ...они сильнее всех стараются заставить руководство России отдать ее им. ... кто ему следует, не уважают и не ценят. А ...

Один комментарий»

  • 344 312
    Хан_Уман 30 ноября 2018 в 19:06 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Для начала изменить конституцию в свою пользу…
    Ну и запретить чиновникам иметь двойное гражданство, скупать имущество за рубежом, ну членам их семей естественно…
    Просто навести порядок в своей стране!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>