Как заставить США уважать Россию

Источник: tsargrad.tv

В США предложили запретить российским судам заходить в порты Европы. Политик и общественный деятель Николай Стариков считает, что России надо быть жестче в отношениях с «западными партнерами» и отвечать аналогичными методами. «Если мы сами себя не будем уважать, то мы не сможем никого принудить уважать нас», — сказал он.



Бывший американский посол на Украине Джон Хербс предложил запретить российским судам, вышедшим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США. Таким образом дипломат предлагает «отомстить» России за задержание украинских военных судов, незаконно вторгшихся в российские территориальные воды в Керченском проливе. Ситуацию прокомментировал российский политик и общественный деятель Николай Стариков.

Он считает, что России надо быть ещё жестче в отношениях с Западом. Стариков напомнил, что на протяжении всей истории нашего государства оно постоянно находилось под санкциями. Санкции были и при СССР, и при Российской империи, и при нынешней России, перечисляет эксперт. Он подчеркивает, что этого не следует бояться, надо просто идти вперед.

Стариков подчеркнул, что выбора у России, по сути, нет. Либо страна двигается вперед и становится одной из двух-трех ведущих держав мира, с тем отношением, которого мы требуем к себе и возможностью наказывать за отсутствие этого отношения. Либо страна двигается назад, что приведет к распаду государства.

«Если мы сами себя не будем уважать, то мы не сможем никого принудить уважать нас. Если США запрещают что-то, надо запрещать что-то Соединенным Штатам», — подытожил Стариков, выступая в эфире программы «Время покажет».

Источник: nstarikov.ru