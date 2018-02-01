Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 февраля 2018

Одним из наиболее важных событий 2016 года стало уничтожение боевиков в Сирии. Россия, которая по просьбе сирийского президента Башара Асада вызвалась помочь в урегулировании конфликта, за короткий срок добилась высоких результатов. Но положительных итогов не было бы, если бы не один человек — президент РФ Владимир Путин.

Именно главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации принял довольно сложное, волевое и судьбоносное решение, от которого зависело будущее Сирийской республики.

Сегодня же у правительства и населения этого ближневосточного региона появился шанс восстановить былой уровень жизни и, как говорят в таких случаях, «Начать всё с начала!».

Благодаря сирийскому решению Путина, у России появилась возможность испытать вооружение, флот, другую военную технику, а также проверить уровень подготовки личного состава. В частности, пилоты ВКС РФ убедили мир, что отечественные «Сушки» являются передовыми, маневренными и современными самолетами.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 МС нанесли 66 ударов по боевикам крылатыми ракетами, каждая из которых уничтожила намеченную цель. А кораблями и подводными лодками было нанесено 100 высокоточных ударов крылатыми ракетами «Калибр».

Работа, ход которой дал Владимир Путин, повлияла и на внешнеполитическую обстановку в мире. «Скользкий политик» Реджеп Эрдоган спустя два года конфликта уже не видит разрешения политического конфликта в регионе без российского президента и России и регулярно встречается с ним в Сочи или созванивается по телефону. А ведь еще в самом начале о таких тесных отношениях не могло быть и речи.

К слову, многие ближневосточные политики «потеплели» к Москве именно после достижений Москвы на территориях САР. Тут в качестве примера выделяется первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда.

Что же касается западных государств и коалиции, возглавляемой США, то этому формированию до сих пор приходится спекулировать в вопросе победы над терроризмом в Сирии и, по сути, признавать поражение перед Россией. За то время, что эти силы были в регионе, они не достигли высоких результатов, но, как только Владимир Путин отдал приказ вмешаться в ситуацию в САР, ход конфликта был переломлен, и постепенно освобождались территории.

Стоит отметить и тот факт, как отнеслись обычные люди в мире к приходу в Сирию России. Они благодарили Владимира Путина, что он пошел на такое сложное военное решение, и восхищались тем, как грациозно российские военные раз за разом одерживали победу над боевиками.

Сам же Владимир Путин считает, что заслуживает восхищения именно российская армия. Ведь благодаря отлаженным действиям, грамотным решениям командиров и высокому профессионализму личного состава удалось добиться столь высоких результатов.

«Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота», — сказал Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.

Впрочем, как бы там ни считал российский президент, очевидно, что без его «отмашки» высоких достижений Россия бы не добилась.

Именно с его «легкой руки» спасены жизни народов, а террористическим организациям дан настоящий бой, а не его подобие.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»