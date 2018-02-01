Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 февраля 2018
- 10:38 Отчёт о работе Центра по примирению в Сирии 1 февраля 2018.
- 10:12 США выделят деньги на «расследование преступлений в Сирии».
- 09:53 В Нижнем Новгороде нейтрализовали члена ИГ*, готовившего теракт.
- 05:30 Операция в Сирии: Гроссмейстерский ход Путина заставил мир уважать Россию.
Отчёт о работе Центра по примирению в Сирии 1 февраля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
США выделят деньги на «расследование преступлений в Сирии»
Власти США намерены выделить $350 тысяч на финансирование механизма по расследованию преступлений в Сирии.
Об этом сообщили в миссии США в ООН, уточнив, что деньги должны пойти на «беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии».
«США выделят $350 тысяч для международного беспристрастного и независимого механизма (International, Impartial & Independent Mechanism — IIIM) по расследованию преступлений, совершенных в Сирии», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице миссии США в одной из соцсетей.
Утверждается, что расследование должно привести к «ответственности за преступления режима Асада, включая применение химического оружия».
Читайте также: Колонна армии Турции вторглась в Алеппо, но была остановлена огнём ВКС РФ и САА, взрыв уничтожил технику (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Нижнем Новгороде нейтрализовали члена ИГ*, готовившего теракт
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
В Нижнем Новгороде нейтрализован член террористической группировки “Исламское государство”*, готовивший теракт в день проведения выборов президента России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Подчеркивается, что по месту происшествия у преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.
“По полученным оперативным данным террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения выборов президента России”, — указывается в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности международной террористической организации “Исламское государство”* приготовления к террористическому акту.
*Террористическая организация, запрещенная в России
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Операция в Сирии: Гроссмейстерский ход Путина заставил мир уважать Россию
Одним из наиболее важных событий 2016 года стало уничтожение боевиков в Сирии. Россия, которая по просьбе сирийского президента Башара Асада вызвалась помочь в урегулировании конфликта, за короткий срок добилась высоких результатов. Но положительных итогов не было бы, если бы не один человек — президент РФ Владимир Путин.
Именно главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации принял довольно сложное, волевое и судьбоносное решение, от которого зависело будущее Сирийской республики.
Сегодня же у правительства и населения этого ближневосточного региона появился шанс восстановить былой уровень жизни и, как говорят в таких случаях, «Начать всё с начала!».
Благодаря сирийскому решению Путина, у России появилась возможность испытать вооружение, флот, другую военную технику, а также проверить уровень подготовки личного состава. В частности, пилоты ВКС РФ убедили мир, что отечественные «Сушки» являются передовыми, маневренными и современными самолетами.
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 МС нанесли 66 ударов по боевикам крылатыми ракетами, каждая из которых уничтожила намеченную цель. А кораблями и подводными лодками было нанесено 100 высокоточных ударов крылатыми ракетами «Калибр».
Работа, ход которой дал Владимир Путин, повлияла и на внешнеполитическую обстановку в мире. «Скользкий политик» Реджеп Эрдоган спустя два года конфликта уже не видит разрешения политического конфликта в регионе без российского президента и России и регулярно встречается с ним в Сочи или созванивается по телефону. А ведь еще в самом начале о таких тесных отношениях не могло быть и речи.
К слову, многие ближневосточные политики «потеплели» к Москве именно после достижений Москвы на территориях САР. Тут в качестве примера выделяется первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда.
Что же касается западных государств и коалиции, возглавляемой США, то этому формированию до сих пор приходится спекулировать в вопросе победы над терроризмом в Сирии и, по сути, признавать поражение перед Россией. За то время, что эти силы были в регионе, они не достигли высоких результатов, но, как только Владимир Путин отдал приказ вмешаться в ситуацию в САР, ход конфликта был переломлен, и постепенно освобождались территории.
Стоит отметить и тот факт, как отнеслись обычные люди в мире к приходу в Сирию России. Они благодарили Владимира Путина, что он пошел на такое сложное военное решение, и восхищались тем, как грациозно российские военные раз за разом одерживали победу над боевиками.
Сам же Владимир Путин считает, что заслуживает восхищения именно российская армия. Ведь благодаря отлаженным действиям, грамотным решениям командиров и высокому профессионализму личного состава удалось добиться столь высоких результатов.
«Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота», — сказал Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.
Впрочем, как бы там ни считал российский президент, очевидно, что без его «отмашки» высоких достижений Россия бы не добилась.
Именно с его «легкой руки» спасены жизни народов, а террористическим организациям дан настоящий бой, а не его подобие.
Читайте также: Зачем он приезжал и с кем встречался?! — в США демократы в ужасе после тайного визита Нарышкина (ВИДЕО)
Антон Орловский, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su