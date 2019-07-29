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Если ничего не делать – Украину заставят воевать с Россией

08:22. 29 июля 2019 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:

Продолжение интервью ресурса Правда.ру. Сначала говорили об экономике России, ее развитии.

Теперь  о том, как США готовят Украину к войне с Россией. И общей ситуации в мире.

Источник: Pravda.RU

Украинских детей воспитывают для войны с Россией

— Николай, что может Россия в этой связи сделать? Наши власти и дипломаты большей частью говорят, что мы не участвуем, уважаем суверенитет и т. д. И действительно же, они практически совсем никак не работают в этом направлении, только как-то реагируют на события.

— Говорить красивые слова политикам и дипломатам всегда нужно. Давайте не будем лишать их хлеба. Пусть говорят. Даже такая программа есть на телевидении.

Что делать? Все-таки Россия уже начала движение в правильном направлении. Первое — раздача паспортов в Донбассе. Дальше — всей Украине за исключением нацистов и воров. Смотрите, как они уже испугались…

— А как вы определите — нацист или не нацист?

— Это пусть определяет ФСБ. У нас тоже есть специальные, так сказать, каталоги, где все эти «прекрасные» экземпляры находятся. А нормальным людям российское государство готово предоставить гражданство. Это не значит, что оно предоставляется всем. Подал человек заявление — посмотрели. Если вы запятнали себя чем-то, то Россия не хочет видеть вас среди своих граждан. Вот эта открытость в предоставлении российского гражданства поможет решить те проблемы, которые существуют.

— Что это может изменить? Люди останутся жить там. И более того, сейчас на Украине люди, имеющие российский паспорт, подвергаются опасности. Машину с российскими номерами могут закидать камнями.

— Смотрите, как украинские власти испугались только начала — этих заявлений и действий России. Уже испугались. Пошли законопроекты об отнятии имущества у тех, кто получил российское гражданство…

Вдумайтесь. Во всем мире двойное гражданство не является преступлением. А на Украине уже предлагают имущество забрать у человека, если он получил паспорт другого государства. То есть на Украине уже поняли, как это опасно для них. Я надеюсь, что в России поймут, как это безопасно для будущего нашего великого народа, который разделили на части и хотят столкнуть лбами.

— Можно вспомнить Абхазию. Там выдали паспорта, хотя Абхазия — все равно независимая.

— Абхазия на сегодняшний момент независимое государство де-юре. Де-факто её вооруженные силы интегрированы в российскую армию. Абхазские граждане имеют российские паспорта. Абхазия является по некоторым параметрам одним из регионов России, по крайней мере, она очень сильно интегрирована в Россию, и каких-то у нас проблем не существует. Это хороший пример.

— На Украине, кроме всего прочего, недавно принят новый одиозный закон о русском языке. И сейчас он практически невыполнимый, потому что все равно большая часть говорит по-русски. Какова судьба этого закона?

— Давайте поймем, что законы принимаются не на неделю. Представьте, закон, фактически запрещающий русский язык, принят, если и не навсегда, то на много лет. Сейчас люди по-русски говорят. Дальше же может вырасти поколение, которому не давали говорить по-русски, которые не знают грамматику русского языка, которым сказали, что русский — это враг, мерзавец и негодяй.

Потом — поколение тех, кого родили те, кому все это уже рассказывали. Все это на длительную перспективу. Война может начаться через десять лет, а может через тридцать. Вот в 1980 году могла начаться война между Киевом и Москвой? Конечно, нет. Почему? Потому что мы были единым целым. Мы были вместе. Вот то, что необходимо, — союзные государства, Евразийский союз, как хотите назовите. Тогда невозможна война. Поэтому Западу надо просто устранить эту почву.

— Советский Союз распался, потом было СНГ, но Украина из него вышла…

— Надо начать двигаться. Создавать другие союзы. Понятно, что сейчас какие-то договоры с Украиной невозможны. Но нельзя опускать руки.

— А единое Союзное государство Россия и Белоруссия есть или нет?

— Оно есть, но оно не наполнено и не будет наполнено тем смыслом, ради чего создавалось, до тех пор, пока у нас не появится такая же структура с Украиной. То есть, опять же, надо двигаться в этом направлении. Под лежачий политический камень мир не потечет. Он, наоборот, из-под этого камня вытечет. Нас выдавливают, на нас давят, нас пытаются втягивать в войну.

Это было всегда, и это не прекратится сегодня и никогда. Российская политика — слишком оборонительная. Мы все время подчеркиваем гордо (посмотрите, как наши официальные лица делают): Россия ввела зеркальные ответные меры, наш ответ адекватный.

Почему меры должны быть только зеркальными? Почему мы можем выслать британских дипломатов или американских только в ответ? Взяли и выслали, если они нам не нравятся. Продемонстрировали тем самым недовольство санкциями. Взяли 50 американских дипломатов, выслали на родину. Почему? Просто мы так решили. Пусть они в ответ высылают наших дипломатов. Почему мы должны этого ждать?…

Нас любят на Западе только тогда, когда мы слабые и сдаем свои интересы. Им все равно, кто у власти: Горбачев, Ельцин, Путин, коммунисты или либералы, — им неважно кто. Сдаешь позиции — мы тебя любим. Как только тот же политик начинает отстаивать позицию интересов России, так сразу меняется отношение Запада к нему.

Невозможно сотрудничать с тем, кто не хочет с вами нормально сотрудничать, а желает отобрать у вас все, да еще и выпороть. Пусть сотрудничают. Пусть не говорят, а сотрудничают. Вот мы с вами находимся на Петербургском экономическом форуме. Огромная делегация Китая сюда приехала. Председатель Си Цзиньпин приехал. Тем самым он проявил уважение к нашей стране, к нашему президенту, к нашему народу.

Вопрос: почему здесь нет президента Соединенных Штатов Америки? Где здесь руководители Европы? Когда-то они здесь бывали. Почему они на этом форуме не проявляют уважение к России, нашему президенту и нашему народу? Не хотят? Ну, не хотят — не надо. Мы никому навязываться не собираемся. Просто мы смотрим, кто нас уважает и готов с нами сотрудничать.

Источник: Pravda.RU

Украину заставят воевать с Россией

— Николай, раньше вся мировая политика была зоной влияния США и зоной влияния СССР. Потом были гегемония США и глобализация. А что сейчас? И как, по вашему мнению, будет развиваться мир дальше?

— Мир изменился. И глобализация уже закончилась — всё, можно поставить на ней большой крест. Единая Европа пока является зоной влияния Соединенных Штатов Америки. Но там тоже все меняется. Например, недавно крупная немецкая газета Die Welt вышла с иллюстрацией на обложке, где Ангела Меркель жмет руку руководителю Китая. На второй фотографии она жмет руку Трампу. Заголовок: «Чье рукопожатие для нас важнее?» То есть они всерьез задумываются над этим. Это и есть раскол и изменения, которые уже произошли.

— А какую оценку вы можете дать происходящему сейчас на Украине? Откровенные ложь, фальсификация, подтасовки, бесконечные фейки, которые рушились на глазах, как-то повлияли на единство Европы? И как вы оцениваете нового президента?

— Ситуация на Украине, в том числе президентские выборы, никак не влияет и не повлияла на Европу. Это статистически незначительная величина в политическом смысле, чтобы она как-то влияла на Европу.

Второе, нас очень часто спрашивают: почему вы говорите об Украине, много внимания ей уделяете? Дело в том, что определенные силы со стороны Запада в перспективе это дело ведут к войне между Россией и Украиной. Не сейчас, не завтра, не в этом году и не в следующем, а лет через десять. У кого сын есть лет девяти-десяти, вы хотите, чтобы ваш сын воевал с такими же парнями, такими же русскими, только имеющими украинский паспорт? Я этого не хочу.

И вот именно нежеланием этого военного конфликта и вызвано внимание России к тому, что происходит на Украине. Нас уже пытались втянуть в эту войну, не получилось. Поэтому теперь это отложили, но к этому последовательно ведут. Обязательно надо предотвратить такое развитие событий, к которому коллективный Запад последовательно нас ведет.

На Украине сейчас театр. Он много раз играл один и тот же спектакль. Прохудились декорации, исполнитель главной роли запил, оттого что читает все время одни и те же тексты. Происходит смена актера. Но режиссер — тот же самый, сценарий — тот же самый. Немножко подновили декорации и нашли нового молодого исполнителя главной роли. Что изменилось? Вот это все, что изменилось. А по сути, ничего.

— Понятно, что сейчас все решают технологии, но все-таки у украинцев были надежды на Зеленского, что улучшатся отношения с Россией, закончится война…

— Это понятно, но такие надежды украинских избирателей были изначально пустыми. У меня есть много знакомых на Украине, которые настроены и мыслят достаточно адекватно. Они голосовали за Зеленского. Просто потому, что они сами себе что-то придумали. И вообще, по-моему, Зеленский не шел, а его несли.

Что такое в данном случае политические носилки? Снятый сериал. Вот его положили в этот сериал на носилки и понесли. И увидели все, мимо кого проносят эти политические носилки, симпатии смотрят на того, кто лежит на этих носилках. Вот так и занесли его в президенты. Его именно занесло во власть.

— Америка использует Украину, чтобы как-то насолить России. Украина — просто некий инструмент, а не самостоятельный объект. Запад подводит ситуацию к войне между Россией и Украиной. Но все-таки настоящую войну вообще сложно представить. Россия — ядерная держава, и мощь войск просто не сопоставима.

— Создан инструмент. Сначала попытались втянуть Россию в войну на Украине сразу сходу. Не получилось. Дальше в Украину вкладываются деньги. Зачем? На Западе никто ни в кого денег бесплатно просто так не вкладывает. Да, Украина, конечно, в военном отношении намного слабее, чем Россия. Это понятно. Но это сейчас.

Во-вторых, кто говорит, что война начнется завтра?

В-третьих, кто говорит, что Россия, не дай Бог, не ослабнет? Ведь можно и подождать этого момента. Давайте вспомним начало ХХ века. Россия имела огромную армию, огромную территорию и вроде бы сплоченный народ. Все было нормально у нас. Конечно, проблемы были нерешенные, куча проблем, но это везде и всегда, особенно в то время, когда весь мир менялся у все обострялись проблемы.

В целом же в 1912 году никто бы не сказал, что мы можем ослабнуть до такой степени, что у нас уже начнутся такие печальные события. И что? Все-таки они дождались, когда мы ослабли, и начался процесс. А сейчас все может быть намного серьезнее.

На окраине нашего мира создается из части нашего народа государство для войны с нами. Это надо понимать. Другого предназначения для Украины нет. И я хочу, чтобы это понимали и украинские матери. Речь идет не только о матерях российских десятилетних мальчишек. Украинских — в первую очередь.

Их сейчас пропустят через школу, где «Слава Украине!», уроки о том, что Россия — агрессор и т. д. и т. п. Воспитают, постараются воспитать ненависть и постараются помочь им забыть русский язык. Для чего все это? Только для войны. Других целей не существует. Вопрос, когда начнется война, в какой конфигурации, — это вопрос тактический. Провокацию можно осуществить за неделю. Но это стратегический курс Запада: руками русского народа воевать с русским народом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107129

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