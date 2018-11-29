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США или Китай: откуда ждать угрозы?

16:51. 29 ноября 2018 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Николай Платошкин об их поведении и нашей реакции

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин в Политкафе обсуждает текущие новости и актуальные политические вопросы.

Почему мы должны обращать внимание на то, что происходит в бывших союзных республиках? Как не допустить второй Украины? Чего боится Путин? Должны ли партии защищать средний класс? Каким будет будущее России? Можно ли перестроить экономику страны за год-полтора? Кому выгодно разделить Россию?

Говорил ли Трамп о русских плохо? Зачем Трамп снизил налоги? Каковы предварительные итоги его правления для простых американцев? Какие три страны китайцы считают самыми враждебными? Будем ли мы воевать с Китаем? Почему по ТВ идёт волна антиамериканизма, а про опасность Китая ничего не говорят?

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами помогут:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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Политкафе.рф

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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