США или Китай: откуда ждать угрозы?

Концептуал СМИ Николай Платошкин об их поведении и нашей реакции

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин в Политкафе обсуждает текущие новости и актуальные политические вопросы.



Почему мы должны обращать внимание на то, что происходит в бывших союзных республиках? Как не допустить второй Украины? Чего боится Путин? Должны ли партии защищать средний класс? Каким будет будущее России? Можно ли перестроить экономику страны за год-полтора? Кому выгодно разделить Россию?



Говорил ли Трамп о русских плохо? Зачем Трамп снизил налоги? Каковы предварительные итоги его правления для простых американцев? Какие три страны китайцы считают самыми враждебными? Будем ли мы воевать с Китаем? Почему по ТВ идёт волна антиамериканизма, а про опасность Китая ничего не говорят?



Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами помогут:



Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич



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