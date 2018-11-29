Как изменился пролетариат за 100 лет? Профессор Попов

00:04 Что такое "постиндустриальный капитализм"

07:11 Кто сегодня главная движущая сила социальных преобразований и какова её численность

11:20 Надо ли взаимодействовать с мелкой и средней буржуазией? Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, сопредседатель идеологической комиссии Рабочей партии России.

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