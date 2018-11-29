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Как изменился пролетариат за 100 лет? Профессор Попов

20:16. 29 ноября 2018 Просмотров - 85 Один комментарий Опубликовал:

00:04 Что такое "постиндустриальный капитализм"

07:11 Кто сегодня главная движущая сила социальных преобразований и какова её численность

11:20 Надо ли взаимодействовать с мелкой и средней буржуазией? Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, сопредседатель идеологической комиссии Рабочей партии России.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 14723 12687
    Вячеслав 29 ноября 2018 в 21:11 Ссылка Пометить
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    В каждом иностранном словечке ищите его смысл… Нам впаривают, не понятно что и потом манипулируют нашим сознанием… Ни смысл слова не изменился, ни его нравы… Пролетарий – от лат. “proles” – потомство, безмолвный раб, не желающий защищать своё Отечество, а способный лишь к размножению себе подобных и потреблению спиртных напитков…

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