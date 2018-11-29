Как изменился пролетариат за 100 лет? Профессор Попов
20:16. 29 ноября 2018 Просмотров - 85 Один комментарий Опубликовал: brahman
00:04 Что такое "постиндустриальный капитализм"
07:11 Кто сегодня главная движущая сила социальных преобразований и какова её численность
11:20 Надо ли взаимодействовать с мелкой и средней буржуазией? Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, сопредседатель идеологической комиссии Рабочей партии России.
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Источник: www.youtube.com
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В каждом иностранном словечке ищите его смысл… Нам впаривают, не понятно что и потом манипулируют нашим сознанием… Ни смысл слова не изменился, ни его нравы… Пролетарий – от лат. “proles” – потомство, безмолвный раб, не желающий защищать своё Отечество, а способный лишь к размножению себе подобных и потреблению спиртных напитков…
Интеллигент – ин – чужой, д(т)елегат – представитель, чужой пришлый человек, тоже наряду со словом интернационалист – чужеродный выходец. В справочнике БСЭ от 1989г., интеллигент толкуется как человек, владеющий высокой культурой, (какой)? и разумом (каким)? А разве Африканские бедуины, бушмены и т.д. не владеют всем этим? В середине XIX века в России возникла стихийная манифестация из иностранных выходцев лже-Петра 1 и иной заграничной шелупони, с требованием предоставлении им на территории России всех равных прав, наряду с его исконными жителями. Такое массовое движение со-стоящая из заграничных выходцев и была названа как иностранное движение за равные права, с аббревиатурным выражением интеллигент…
Интернационализм – смешивание различных народов для их самоуничтожения. Буквально ”интервенция, вторжение в нацию”, процесс ассимиляции, блуд, предательство родовых традиций, т.е. смешивание расы (белого народа) с народами других цветов кожи. Учёные Института этнологии и антропологии РАН выяснили: “Браки между далеко отстоящими друг от друга по генотипу нациями так же вредны, как браки между родственниками” (КП, 28 апреля 2000 г.). Дети в таких семьях обладают большим числом наследственных заболеваний и в 1,5 раза чаще отстают в развитии, чем их сверстники…
РЕВОЛЮЦИЯ – «револютус» в буквальном переводе с латыни, значит – «Змея, свернувшаяся в кольца»…
С демократией и толерантностью, наверно, и так ясно…