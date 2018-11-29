HMS Duncan и 17 российских самолетов
13:26. 29 ноября 2018 Просмотров - 215 Один комментарий Опубликовал: brahman
Пафосное британское видео о том, как эсминец "Дункан" в начале 2018 года "противостоял" 17 российским самолетам в Черном море.
На днях британцы заявили, что в случае прямого столкновения эсминца с 17 самолетами они могли бы победить.
В комментариях резонно указывают, что когда российские корабли проходят через Канал, происходит ровно тоже самое.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Могли бы они… Эти нагло-саксы, под Дюнкекром, когда их немцы взяли в котёл, почему-то не америкосов просили помочь, а наших… Тетеретики хреновы… Один америкосовский кораблик, которого лишь один наш самолёт в Чёрном ослепил и обездвижил – не пример, что ли?