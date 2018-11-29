HMS Duncan и 17 российских самолетов

Пафосное британское видео о том, как эсминец "Дункан" в начале 2018 года "противостоял" 17 российским самолетам в Черном море.На днях британцы заявили, что в случае прямого столкновения эсминца с 17 самолетами они могли бы победить.В комментариях резонно указывают, что когда российские корабли проходят через Канал, происходит ровно тоже самое.

Источник: colonelcassad.livejournal.com