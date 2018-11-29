Грозит ли России морская блокада?

Источник: topcor.ru

Столкновение ВМСУ с российскими пограничниками в Черном море может иметь достаточно серьезные последствия. Как мы рассказывали ранее, сама Украина мало чем может ответить России: военное решение исключено, а очередных антироссийских санкций может не пережить уже экономика самой Незалежной. Реальная угроза может исходить только от США и их европейских союзников.



Украинский президент Петр Порошенко решил привлечь на помощь «старших товарищей», чтобы поквитаться с нашей страной:

Неспровоцированное использование Россией оружия против украинских кораблей, захват наших моряков российским захватчиком не может и не останется без достойного ответа. Мы должны противостоять российской агрессии, включая значительное усиление санкций.

Помимо этого, парламент Украины призвал международные организации прислать своих наблюдателей в Азовское и Черное моря, а ведущие державы — военно-морские силы для сдерживания «российской агрессии». На воззвание Верховной Рады отозвалась Даля Грибаускайте, президент «могучей морской державы» Литвы, которая предложила свою помощь Киеву в противодействии Москве. Оставим за скобками военный сценарий, и посмотрим, каких новых пакостей можно ожидать от Запада, и как на них стоит реагировать.

Обеспокоенность вызывает готовность Германии, ведущей экономики Евросоюза и основного делового партнера России, ввести против нашей страны очередной пакет ограничительных мер. Если Берлин скоординирует свои действия с Вашингтоном и симметрично ответит на ограничение судоходства на Азовском и Черном морях, это может иметь довольно серьезные экономические последствия. Речь идет о такой мере, как ограничение свободы мореплавания для российских судов. То есть, суда с отечественной припиской, а также суда третьих стран, побывавшие в Российской Федерации, не будут иметь права заходить в американские и европейские порты.

С учетом того, что морским путем наша страна экспортирует продукции на 464 миллиона тонн при импорте в 27 тонн, подобные санкции очень болезненно ударят по российским портам, бизнесу морских перевозок, а также повлекут огромные расходы для переориентации экспортных потоков. Подобные перспективы вполне реальны, поскольку то же самое произошло уже с Северной Кореей в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Однако есть некоторые основания предполагать, что до этого не дойдет, ведь у России на это будет весомый контраргумент. В качестве ответа на морскую экономическую блокаду Москва может закрыть свое воздушное пространство для тех стран, которые к ней присоединятся. Во времена «Холодной войны» США угрожали СССР закрыть для советской авиации свое небо, но тогдашний Кремль ответил симметрично, после чего Вашингтон подсчитал возможные убытки, и на том вопрос был исчерпан.

Что до наших «украинских партнеров», то Москве может быть целесообразно самой наказать Киев очередным пакетом санкции. Известный писатель и общественный деятель Николай Стариков считает необходимым ответить Незалежной на ее провокацию жестко:

Например, запрет на поставку горюче-смазочных материалов, эмбарго на покупку украинских товаров и т. п. Ведь, раз нас не устраивает режим, который сейчас находится у власти в Киеве, и мы хотим его смены, то надо делать все, чтобы его ослабить и поменять там власть.

Также Стариков указывает на возможность денонсации российско-украинского договора 2003 года о статусе Керченского пролива и Азовского моря. Еще более серьезным рычагом давления, по мнению общественника, может быть угроза непризнания Кремлем итогов президентских выборов на Украине.

Источник: nstarikov.ru