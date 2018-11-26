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Сделано в СССР или Русскость – это мировоззрение.

11:02. 26 ноября 2018 Просмотров - 314 4 коммент. Опубликовал:

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В последнее время очень много публикаций на тему СССР, сделано в СССР, как много хорошего было в СССР и др.

Но нигде почему-то не  озвучена мысль, что ВСЁ хорошее, что было во времена СССР было сделано только благодаря Русскому Человеку и его моральному кодексу, а не благодаря заслугам оккупационных властей.

И только благодаря тому, что одним из пунктов морального кодекса Русского Человека была идея, нам сегодня есть что вспомнить, несмотря на то, что Земля Русская уже многие сотни лет находится в оккупации паразитов:

Ради праведной идеи Русский человек с радостью трудится, даже находясь в заключении, и тогда он не чувствует себя узником, – он обретает свободу.

Русский человек никогда не будет счастлив, зная, что где-то творится несправедливость.

Русскому человеку не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью. Русскому человеку нужна Правда, и он ищет её, прежде всего в жизни.

Жить по Правде – это по-русски!

В несправедливом строе, когда меньшинство паразитирует на большинстве, у Русского человека нет мотивации к труду. Русский человек добросовестно и безвозмездно трудится, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель.

Концепция добронравия – жить по совести – это по-русски. Русскость – это мировоззрение справедливого жизнестроя.

Трудиться на благо народа, всего человечества – это по-русски. Общинность – в крови у Русского человека.

Русская душа – это щедрость, не знающая границ. Для Русского человека характерно нестяжательство.

Русский человек никогда не одурманивает себя. Абсолютная трезвость – это по-русски!

Русский человек не нуждается ни в чём сверх меры. Мера – есть суть Русской цивилизации.

Русская культура не приемлет разврат. Русский человек не терпит всякой мерзости!

Русский человек никогда не живёт по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю».

«Жить для себя», «работать на себя», прожигать жизнь в различных удовольствиях – это не по-русски.

Смысл слова «радость» в русском языке неслучайно отличён от смысла слова «удовольствие». Радость у Русского человека появляется от чёткого осознания смысла жизни: делать всё возможное (и невозможное), чтобы будущие поколения не были рождены в рабовладельческом толпо-элитарном обществе.

Русский человек неустанно работает на преображение себя и окружающих от человекообразия к Человечности!

Жить по-русски – значит жить по-человечески!

Счастье для Русского человека – это ощущать себя частью великого Единения и соучаствовать в деле создания справедливого мироустройства на Земле.

 

                Несмотря на оккупацию и только благодаря этому кодексу Русские люди не превратились в говорящих животных и не опустились до уровня западных ценностей.

 

И это очень хорошо видно, когда наблюдаешь за «мировым сообществом» и «цивилизованными странами» в так называемую Чёрную пятницу.

Ещё одно видео:

https://ok.ru/video/1737794982269

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4 коммент.»

  • 2027 495
    Слава 26 ноября 2018 в 13:07 Ссылка Пометить
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    Детей вы хороших делаете, а больше ничего не умеете.

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  • 87 75
    Никита Громов 26 ноября 2018 в 14:08 Ссылка Пометить
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    Перефразируя Маяковского:

    - Да будь я и негром преклонных годов,
    И то, без унынья и леность,
    Я русский бы выучил только за то,
    Что в нем и душа и вечность.

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  • 14586 12578
    Вячеслав 26 ноября 2018 в 14:54 Ссылка Пометить
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    Мировоззрение не русское, а СЛАВЯНСКОЕ… И вот почему… Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения…

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    • 1252 668
      СКАМАРОХ Вячеслав 26 ноября 2018 в 15:52 Ссылка Пометить
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      В моём понимании Русский Человек – это мировоззрение основанное на неком кодексе поведения оставшемся от Ведической Руси.Некоторые принципы этого кодекса я привел в публикации.
      Белорус, Украинец, Росиянин – это территориальная принадлежность
      Славянин – это национальность.
      Исходя из этого Русский Человек может быть любой национальности, но среди славян таких людей больше всего.
      Ну а паразит чужак Петр I просто боялся людей со светлым мировоззрением как и слова Русский(светлый)….

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