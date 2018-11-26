Сделано в СССР или Русскость – это мировоззрение.

В последнее время очень много публикаций на тему СССР, сделано в СССР, как много хорошего было в СССР и др.

Но нигде почему-то не озвучена мысль, что ВСЁ хорошее, что было во времена СССР было сделано только благодаря Русскому Человеку и его моральному кодексу, а не благодаря заслугам оккупационных властей.

И только благодаря тому, что одним из пунктов морального кодекса Русского Человека была идея, нам сегодня есть что вспомнить, несмотря на то, что Земля Русская уже многие сотни лет находится в оккупации паразитов:

Ради праведной идеи Русский человек с радостью трудится, даже находясь в заключении, и тогда он не чувствует себя узником, – он обретает свободу.

Русский человек никогда не будет счастлив, зная, что где-то творится несправедливость.

Русскому человеку не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью. Русскому человеку нужна Правда, и он ищет её, прежде всего в жизни.

Жить по Правде – это по-русски!

В несправедливом строе, когда меньшинство паразитирует на большинстве, у Русского человека нет мотивации к труду. Русский человек добросовестно и безвозмездно трудится, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель.

Концепция добронравия – жить по совести – это по-русски. Русскость – это мировоззрение справедливого жизнестроя.

Трудиться на благо народа, всего человечества – это по-русски. Общинность – в крови у Русского человека.

Русская душа – это щедрость, не знающая границ. Для Русского человека характерно нестяжательство.

Русский человек никогда не одурманивает себя. Абсолютная трезвость – это по-русски!

Русский человек не нуждается ни в чём сверх меры. Мера – есть суть Русской цивилизации.

Русская культура не приемлет разврат. Русский человек не терпит всякой мерзости!

Русский человек никогда не живёт по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю».

«Жить для себя», «работать на себя», прожигать жизнь в различных удовольствиях – это не по-русски.

Смысл слова «радость» в русском языке неслучайно отличён от смысла слова «удовольствие». Радость у Русского человека появляется от чёткого осознания смысла жизни: делать всё возможное (и невозможное), чтобы будущие поколения не были рождены в рабовладельческом толпо-элитарном обществе.

Русский человек неустанно работает на преображение себя и окружающих от человекообразия к Человечности!

Жить по-русски – значит жить по-человечески!

Счастье для Русского человека – это ощущать себя частью великого Единения и соучаствовать в деле создания справедливого мироустройства на Земле.

Несмотря на оккупацию и только благодаря этому кодексу Русские люди не превратились в говорящих животных и не опустились до уровня западных ценностей.

И это очень хорошо видно, когда наблюдаешь за «мировым сообществом» и «цивилизованными странами» в так называемую Чёрную пятницу.

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https://ok.ru/video/1737794982269