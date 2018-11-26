Как и когда верхушка КПСС свернула с пути построения справедливого общества

Какие мегапроекты были запущены в последний период правления Сталина.Как проводилась первая десталинизация.По каким 12-ти пунктам происходил отказ от сталинского наследия и кардинальный поворот политического и экономического курса СССР.За какими шагами партийной верхушки отчётливо прослеживаются зарубежные бенефициары.Почему цепь этих действий является не ошибками руководства, а предательством и планомерным разрушением страны.Последствия каких решений того времени мы до сих пор ощущаем на себе.Историк Николай Сапелкин продолжает цикл передач "Понимая Сталина".

Источник: ss69100.livejournal.com