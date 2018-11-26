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Как и когда верхушка КПСС свернула с пути построения справедливого общества

09:13. 26 ноября 2018 Просмотров - 143 2 коммент. Опубликовал:
Какие мегапроекты были запущены в последний период правления Сталина.
Как проводилась первая десталинизация.
По каким 12-ти пунктам происходил отказ от сталинского наследия и кардинальный поворот политического и экономического курса СССР.
За какими шагами партийной верхушки отчётливо прослеживаются зарубежные бенефициары.
Почему цепь этих действий является не ошибками руководства, а предательством и планомерным разрушением страны.

Последствия каких решений того времени мы до сих пор ощущаем на себе.

Историк Николай Сапелкин продолжает цикл передач "Понимая Сталина".


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: идеология, история, КПСС, народ, общество, партия, проект, справедливость, ссср, сталин, управление, честь
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  • 34 22
    влад 26 ноября 2018 в 10:12 Ссылка Пометить
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    Дорогие любители сталина. Почему бы Вам не собрать единомышленников и не организовать коммуну? Что мешает Вам это сделать? Надо не бредни писать, а показать своим примером. Люди посмотрят на Ваш коммунистический рай и присоединятся. Так что не теряйте время на писанину, а то складывается впечатление, что вы агитируете за что то такое, во что сами попасть не хотите.

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    • 6344 4532
      Sergeev влад 26 ноября 2018 в 10:33 Ссылка Пометить
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      Если не секрет, при чем здесь Сталин и коммуна. Все таки Сталин мыслил в государственном масштабе, а коммуна это мелкочастное предприятие.

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