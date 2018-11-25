Из-за кого украинцы бегут из страны

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко напомнила о высочайших показателях эмиграции из Украины. Она заявила, что все больше украинцев уезжают из страны, «и это уже не туризм».

«Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли» — заявила Тимошенко во время презентации «Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого», подготовленной ее партией.

По информации украинских властей, около 3,2 миллионов (из более чем 40 миллионов) граждан страны постоянно работают за границей, а еще около 9 миллионов украинцев работают за рубежом на сезонной основе.

По словам Юлии Тимошенко, украинцы вынуждены уезжать на заработки, так как жизнь в стране «превратилась в выживание». Такие изменения в структуре населения страны несут угрозу ее национальной безопасности, отметила экс-премьер.

Известный публицист Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему слова Тимошенко не стоит принимать за чистую монету. Он напомнил — к критической ситуации на Украине причастна и сама экс-премьер, которая претендует на президентский пост на выборах 2019 года.

«Должен напомнить, что партия «Батькивщина», созданная и возглавляемая Тимошенко, сыграла значительную роль в развале Украины. Один из виднейших деятелей этой партии, Александр Турчинов (Секретарь СНБО Украины. — Прим. ФАН) принимал активное участие в государственном перевороте в феврале 2014 года.

Он послал войска в Донбасс и начал там боевые действия, это уже тогда заложило основу для распада страны. Тимошенко же, выйдя из тюрьмы, срочно уехала за границу на лечение, чтобы никто не посчитал ее причастной к произволу в Киеве. Однако вряд ли Турчинов действовал без согласования со своей партийной начальницей», — объяснил собеседник ФАН.

Вассерман подчеркнул, что «жалостливые заявления Тимошенко» — не более чем обычная провокация, рассчитанная на простых украинских граждан. Он добавил, что если глава «Батьковщины» возглавит страну, остановить «побег» украинцев ей не удастся; наоборот, ситуация может стать еще хуже.

«Когда Тимошенко сокрушается по поводу того, что сейчас происходит на Украине, не следует думать, что если она окажется в случае победы в кресле президента, ситуация коренным образом изменится.

Скорее всего, учитывая ее «бурнокипущую» бессовестность, станет еще хуже: отток граждан из страны увеличится», — заявил эксперт.

Также публицист напомнил, что во время сроков на посту премьер-министра Украины Тимошенко показала себя как неэффективный глава кабмина, что привело к ослаблению национальной экономики, поэтому «новых чудес от нее не стоит ждать»,

«Отрыв Украины от России очень болезненно на ней сказался — до событий 2014 года диалог Киева с Москвой постоянно совершенствовался, страны находили точки соприкосновения, до экономической катастрофы не доходило, — напомнил Вассерман.

Будучи на посту премьер-министра Украины, Тимошенко сама способствовала разрушению хозяйственных связей между государствами. Оба ее срока на посту главы кабмина отмечаются резким падением государственной финансовой системы.

То, что она заявляет сейчас — обычный предвыборный маневр, который должен заставить избирателей отдать свое предпочтение».

Источник – https://riafan.ru/

Источник: vassermans.ru