Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2018

Хроника смутного времени – документальный проект News Front

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Новые санкции за Крым и Донбасс

Подъехали новые американские санкции за Крым и за Донбасс.BASOV, Aleksandr Vasilevich (a.k.a. BASOV, Alexander; a.k.a. BASOV, Oleksandr), Ukraine; DOB 16 Oct 1971; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MINISTRY OF STATE SECURITY).SUSHKO, Andriy Volodymyrovych (a.k.a. SUSHKO, Andrey; a.k.a. SUSHKO, Andrey Vladimirovich; a.k.a. SUSHKO, Andrii), Bldg. 78, Apt. 74, ulitsa Generala Petrova, city of Kerch, Crimea, Ukraine; DOB 23 Jan 1976; POB Village of Leninskoe, Leninskiy Region, Autonomous Region of Crimea, Ukraine; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA].ZARITSKY, Vladimir Nikolaevich (a.k.a. ZARITSKY, Vladimir Nikolayevich), Russia; DOB 15 Jun 1948; POB Ostany Village, Korosten District, Zhitomir region, Ukraine; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13685].JOINT STOCK COMPANY SANATORIUM AY-PETRI (a.k.a. JOINT STOCK COMPANY AI-PETRI SANATORIUM; a.k.a. JSC SANATORIUM AY-PETRI), House 15, Alupkinskoye shosse, Urban Village Koreiz, City of Yalta, Crimea 298671, Ukraine; Tax ID No. 9103082749 (Russia); Registration Number 1169102093797 (Russia) [UKRAINE-EO13685].JOINT STOCK COMPANY SANATORIUM DYULBER (a.k.a. JOINT STOCK COMPANY DIULBER SANATORIUM; a.k.a. JSC SANATORIUM DYULBER), House 19, Alupkinskoye shosse, Koreiz, Yalta, Crimea 298671, Ukraine; Tax ID No. 9103084143 (Russia); Registration Number 1179102009525 (Russia) [UKRAINE-EO13685].JOINT STOCK COMPANY SANATORIUM MISKHOR (a.k.a. JSC SANATORIUM MISKHOR), House 9, Alupkinskoye shosse, Koreiz, Yalta, Crimea 298671, Ukraine; Tax ID No. 9103082756 (Russia); Registration Number 1169102093930 (Russia) [UKRAINE-EO13685].KRYMTETS, AO (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRYMTEPLOELEKTROTSENTRAL; a.k.a. AO, KRIMTETS; f.k.a. KRYMTEPLOELEKTROTSENTRAL, AO), 1, ul. Montazhnaya Pgt. Gresovski, Simferopol, Crimea 295493, Ukraine; Website www.krimtec.com; Email Address e.hmelnitskiy@krimtec.com; Tax ID No. 9102070194 (Russia); Government Gazette Number 00828288 (Russia); Registration Number 1159102014169 (Russia) [UKRAINE-EO13685].LIMITED LIABILITY COMPANY GARANT-SV (a.k.a. GARANT-SV; a.k.a. GARANT-SV LIMITED LIABILITY COMPANY; a.k.a. GARANT-SV LLC; a.k.a. GARANT-SV, OOO; a.k.a. LLC GARANT-SV; a.k.a. OOO GARANT-SV), House 9, Generala Ostryakova Street, Opolznevoye Village, Yalta, Crimea 298685, Ukraine; 9, Generala Ostryakova St., Opolznevoye, Yalta, Crimea 298685, Ukraine; Website http://mriyaresort.com; Tax ID No. 9103007830 (Russia); Registration Number 1149102066740 (Russia) [UKRAINE-EO13685].LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE PROJECTS MANAGEMENT COMPANY (a.k.a. MANAGEMENT COMPANY FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS; a.k.a. UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA INFRASTRUKTURNYKH PROEKTOV; a.k.a. "LLC UKIP"; a.k.a. "UKIP"; a.k.a. "UKIP, OOO"), Sevastopolskaya Street, House 41/2, Simferopol, Crimea 295024, Ukraine; Email Address fnatali@mail.ru; Tax ID No. 9102045582 (Russia); Government Gazette Number 00742767 (Russia); Registration Number 1149102091654 (Russia) [UKRAINE-EO13685].LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT (a.k.a. LLC SOUTHERN PROJECT; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT; a.k.a. YUZHNY PROEKT, OOO), Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg 191124, Russia; Tax ID No. 7842144503 (Russia); Registration Number 1177847378279 (Russia) [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13685] (Linked To: BANK ROSSIYA; Linked To: KOVALCHUK, Yuri Valentinovich).MINISTRY OF STATE SECURITY (a.k.a. "MGB"), Luhansk People's Republic, Luhansk City, Ukraine [CAATSA - RUSSIA].MRIYA RESORT & SPA (a.k.a. MRIYA RESORT; a.k.a. MRIYA RESORT AND SPA; a.k.a. MRIYA SANATORIUM COMPLEX; a.k.a. MRIYA SANATORIUM RESORT COMPLEX; a.k.a. SANATORIUM-RESORT COMPLEX MRIYA), 9, Generala Ostryakova Street, Opolznevoye Village, Yalta, Crimea 298685, Ukraine; Website http://mriyaresort.com; Email Address info@mriyaresort.com [UKRAINE-EO13685] (Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY GARANT-SV). https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181108.aspx – документ на сайте министерства финансов США (там в этом же документе еще несколько иранских компаний затесалось)Какие-то совсем дряхлые санкции. Луганское МГБ, санатории в Крыму…Ждем санкции за Скрипаля, там будет позабористей.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Украинцы бегут из ВСУ: интервью с уклонистом, сбежавшим из страны

«Мне жизнь дорога, не хочу я и инвалидом остаться! Можете называть меня трусом, но я не хочу воевать в чужой войне, не хочу убивать и быть убитым. Я не менял власть в 2014 — я тогда только пиво начал пить», — сообщил уклонист. Вчера в украинских СМИ активно обсуждались выдержки из доклада местного Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Наибольший интерес вызвала информация об огромном количестве случаев дезертирства из рядов ВСУ — за последние несколько лет из рядов украинской армии сбежали более 30 тысяч человек! Для понимания масштабов бедствия: при всех проблемах молдавской армии нам известны лишь единичные случаи, когда военнослужащие бежали из расположения воинских частей, схожая ситуация в России и странах ЕС — каждое самовольное оставление места несения службы является уникальным, а за год их насчитывается не более десяти. Также в докладе военного прокурора сообщаются следующие подробности состояния дел в украинской армии: из рядов ВСУ бегут не только солдаты, но и офицеры, в большинстве случаев дезертирство остается безнаказанным. Зачастую оставление части также является частью своеобразного «бизнес-проекта»: представители криминального бизнеса находят военнослужащего, попавшего в трудную жизненную ситуацию, или просто жадного до денег, и предлагают ему продать вооружение, находящееся в части. По данным Матиоса, сегодня в розыске находится около 15 тысяч единиц вооружения! И это не считая сообщений об исчезновении боеприпасов, списанных на боевые потери, и утраты, связанные с пожарами на арсеналах… Таким образом, нет ничего удивительного в том, что как из СМИ и социальных сетей, так и из выступлений официальных лиц мы часто узнаем о случаях перепродажи оружия ВСУ на Донбассе правительствам и террористам на Ближний Восток и даже в далекую Северную Корею! Естественно, состояние нынешней украинской армии негативно сказывается и на отношении простых жителей соседней страны к службе в ВСУ. Я знаю, что в Бельцах живет несколько граждан Украины, которые прячутся от призывной кампании. Один из них на условиях максимальной анонимности согласился пообщаться с нашим изданием. — Петр (вымышленное имя собеседника), подскажи, что заставило тебя отказаться от службы в армии и сбежать от исполнения, так сказать, гражданского долга? — решили мы уточнить у собеседника. — Честно? Мне жизнь дорога, не хочу я и инвалидом остаться! Можете называть меня трусом, но я не хочу воевать в чужой войне, не хочу убивать и быть убитым. Я не менял власть в 2014 — я тогда только пиво начал пить, — я не собираюсь бороться за или против „русского мира“ — мне вообще политика безразлична, я футбол люблю!» — с улыбкой ответил уклонист. — Не будем раскрывать подробности твоей биографии, но все же, вы же с Западной Украины, и почему именно Молдова, а не какая-нибудь страна ЕС? — Действительно, большинство моих знакомых, скрывающихся от призыва или даже сбежавших из армии, сегодня трудятся в соседней Польше… Некоторые едут в Россию — те, у кого там родственники, у меня родня в Молдове, и вот я здесь: „груши околачиваю“ и кур выращиваю, — продолжает юморить Петр. — Ты сказал, что тебе известно о дезертирах. Ты так спокойно об этом говоришь?! — я искренне удивился простодушию «новоиспеченного» молдаванина. — А что в этом такого?! Большинство моих одноклассников были призваны и практически половина из них в итоге сбежали — это нормальная практика. В моем родном городе все знают, что та или иная женщина поехала на свидание к своему мужу (сыну), который отлично чувствует себя, например, в Варшаве, сбежав из армии, — равнодушно ответил украинский собеседник. От разговоров на политические темы собеседник наотрез отказался, заявив, что он в этом ничего не понимает, а также не понимает и того, как ребят из Львова и Донецка, из Житомира и Луганска, с которыми он некогда пил пиво, в одночасье разделила война… Должен служить наш собеседник или нет, решать явно не мне, как не мне и думать о проблемах армии соседней страны. Также стоит надеяться, что молдавские спецслужбы хоть как-то следят за движением товаров на границах, и преступный мир Молдовы не пополнится парочкой «Градов», угнанных очередным дезертиром. Однако информация о реальном состоянии дел в ВСУ, как и история новоиспеченного молдаванина с украинским паспортом, должна заставить задуматься людей, которые выступают за войну с Приднестровьем, людей, которые спят и видят новый военный конфликт в регионе или рвутся воевать в составе войск НАТО. Читайте также: В Николаеве обнаружили полуразложившийся труп морпеха ВСУ Александр Медведев, для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Полиция ДНР предотвратила диверсию на ЛЭП (ФОТО)

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД ДНР деактивировали взрывное устройство, установленное на одной из опор линии электропередачи. Об этом «Русской Весне» сообщили в центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики. «В районе пгт. Новый Свет стражи порядка обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП», — отметили в ведомстве. В данный момент сотрудники МВД выясняют принадлежность взрывного устройства и устанавливают лиц, причастных к его изготовлению и установке. Читайте также: ВСУ нанесли удар по ЛНР, убит мирный житель (ФОТО, ВИДЕО 18+)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В киевской гимназии прошёл урок воинской доблести, посвящённый дивизии СС «Галичина» (ФОТО)

В киевской гимназии № 315 прошёл урок воинской доблести, при это образцом для «подражания» стала дивизия СС «Галичина». Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. «В киевской гимназии № 315 прошёл урок воинской доблести. Образцом доблести стало нацистское формирование — дивизия СС Галиция. Лекцию о „славных“ эсэсовцах детям прочёл представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев служивших в нацистских подразделениях», — написал он на своей странице в соцсети. «Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», — резюмировал Долинский. В самом же сообществе, комментируя урок, заявили: «Следует отметить, что упоминания об этом славном военном формировании в школьной программе освещаются не надлежащим образом. Поэтому мы решили поправить эту ситуацию». Читайте также: Паранойя: Крым и Донбасс хотят отдать США

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

О хорошем и плохом

От нормальных людей 828

Исключительно (!) по желанию:

PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…

Биткоин: 199FvoicY9b9NrLTgYjG673RpaEiXttJHB

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Генштаб ВСУ распорядился не допускать капелланов УПЦ в воинские части

В Украинской православной церкви заявили, что Генштаб ВСУ весной 2018 распорядился не допускать ее капелланов в воинские части. Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ МП. «Директиву Генштаба ВСУ с грифом „ДСП“ (для служебного пользования) не допускать капелланов Украинской православной церкви в военные части получили все командиры еще весной 2018», — сообщил заместитель Председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук). Также, по его словам, были сформированы списки с именами священников Украинской православной церкви, которых назвали «участниками гибридной войны». Документы разослали из Генштаба на места. «Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу. Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывает свои незаконные действия по капелланам УПЦ грифом „для служебного пользования“. Наши права и права нашей паствы ограничивают, руководствуясь голословными обвинениями и клеветой, и при этом не дают возможности это опровергнуть», — возмущается отец Лука. Священник рассказал, что почти 10 лет он вместе с еще одним клириком УПЦ протоиереем Вячеславом Литвиненко занимался окормлением военнослужащих президентского полка, и именно религиозная община УПЦ восстанавливала здание разрушенного храма, на месте которого была свалка. «И сегодня сюда назначают нового капеллана, а нам говорят, что в наших услугах больше не нуждаются, — отметил отец Лука. — Отец Вячеслав почти три года провел в АТО, в горячих точках и, несмотря на это, его кандидатуру даже не рассматривали». Читайте также: ВСУ нанесли удар по ЛНР, убит мирный житель (ФОТО, ВИДЕО 18+)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ceпapы aтaкyют Шаpия

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Волкер объявил о новых санкциях по Крыму и Донбассу

Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе.

«США вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу», — приводит РИА Новости слова Волкера.

Он отметил, что это санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций, которые «поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты».

Волкер не уточнил, кто конкретно стал объектом санкций.

Ранее Волкер заявил, что американская администрация намерена вводить дополнительные санкции против России «каждые месяц-два». В Госдуме и Совфеде оценили его слова.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru