Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2018

«Мне жизнь дорога, не хочу я и инвалидом остаться! Можете называть меня трусом, но я не хочу воевать в чужой войне, не хочу убивать и быть убитым. Я не менял власть в 2014 — я тогда только пиво начал пить», — сообщил уклонист.

Вчера в украинских СМИ активно обсуждались выдержки из доклада местного Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Наибольший интерес вызвала информация об огромном количестве случаев дезертирства из рядов ВСУ — за последние несколько лет из рядов украинской армии сбежали более 30 тысяч человек!

Для понимания масштабов бедствия: при всех проблемах молдавской армии нам известны лишь единичные случаи, когда военнослужащие бежали из расположения воинских частей, схожая ситуация в России и странах ЕС — каждое самовольное оставление места несения службы является уникальным, а за год их насчитывается не более десяти.

Также в докладе военного прокурора сообщаются следующие подробности состояния дел в украинской армии: из рядов ВСУ бегут не только солдаты, но и офицеры, в большинстве случаев дезертирство остается безнаказанным.

Зачастую оставление части также является частью своеобразного «бизнес-проекта»: представители криминального бизнеса находят военнослужащего, попавшего в трудную жизненную ситуацию, или просто жадного до денег, и предлагают ему продать вооружение, находящееся в части.

По данным Матиоса, сегодня в розыске находится около 15 тысяч единиц вооружения! И это не считая сообщений об исчезновении боеприпасов, списанных на боевые потери, и утраты, связанные с пожарами на арсеналах…

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что как из СМИ и социальных сетей, так и из выступлений официальных лиц мы часто узнаем о случаях перепродажи оружия ВСУ на Донбассе правительствам и террористам на Ближний Восток и даже в далекую Северную Корею!

Естественно, состояние нынешней украинской армии негативно сказывается и на отношении простых жителей соседней страны к службе в ВСУ.

Я знаю, что в Бельцах живет несколько граждан Украины, которые прячутся от призывной кампании.

Один из них на условиях максимальной анонимности согласился пообщаться с нашим изданием.

— Петр (вымышленное имя собеседника), подскажи, что заставило тебя отказаться от службы в армии и сбежать от исполнения, так сказать, гражданского долга? — решили мы уточнить у собеседника.

— Честно? Мне жизнь дорога, не хочу я и инвалидом остаться! Можете называть меня трусом, но я не хочу воевать в чужой войне, не хочу убивать и быть убитым. Я не менял власть в 2014 — я тогда только пиво начал пить, — я не собираюсь бороться за или против „русского мира“ — мне вообще политика безразлична, я футбол люблю!» — с улыбкой ответил уклонист.

— Не будем раскрывать подробности твоей биографии, но все же, вы же с Западной Украины, и почему именно Молдова, а не какая-нибудь страна ЕС?

— Действительно, большинство моих знакомых, скрывающихся от призыва или даже сбежавших из армии, сегодня трудятся в соседней Польше… Некоторые едут в Россию — те, у кого там родственники, у меня родня в Молдове, и вот я здесь: „груши околачиваю“ и кур выращиваю, — продолжает юморить Петр.

— Ты сказал, что тебе известно о дезертирах. Ты так спокойно об этом говоришь?! — я искренне удивился простодушию «новоиспеченного» молдаванина.

— А что в этом такого?! Большинство моих одноклассников были призваны и практически половина из них в итоге сбежали — это нормальная практика. В моем родном городе все знают, что та или иная женщина поехала на свидание к своему мужу (сыну), который отлично чувствует себя, например, в Варшаве, сбежав из армии, — равнодушно ответил украинский собеседник.

От разговоров на политические темы собеседник наотрез отказался, заявив, что он в этом ничего не понимает, а также не понимает и того, как ребят из Львова и Донецка, из Житомира и Луганска, с которыми он некогда пил пиво, в одночасье разделила война…

Должен служить наш собеседник или нет, решать явно не мне, как не мне и думать о проблемах армии соседней страны. Также стоит надеяться, что молдавские спецслужбы хоть как-то следят за движением товаров на границах, и преступный мир Молдовы не пополнится парочкой «Градов», угнанных очередным дезертиром.

Однако информация о реальном состоянии дел в ВСУ, как и история новоиспеченного молдаванина с украинским паспортом, должна заставить задуматься людей, которые выступают за войну с Приднестровьем, людей, которые спят и видят новый военный конфликт в регионе или рвутся воевать в составе войск НАТО.

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Александр Медведев, для «Русской Весны»