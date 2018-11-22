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Проект “Все войны России”

19:16. 22 ноября 2018 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:

Военная история России в контексте мировой истории https://oper.ru/follow/runivers
Михаил Баранов и Дмитрий Жантиев про серию книг “Наглядные хронологии”: https://youtu.be/qu65Ea6n4jE

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/xxx.mp3

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 14473 12481
    Вячеслав 22 ноября 2018 в 19:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Наследие русов.
    За человечество и Справедливость павшим посвящается.

    945 год – каспийский поход князя Игоря
    965-966 годы – хазарский поход князя Светослава
    968-969 годы – первый болгарский поход князя Светослава
    970-971 годы – второй болгарский поход князя Светослава
    1013 год – битва за капище под Смоленском
    9 сентября 1141 года – битва на Катванской равнине
    Лето 1147 года – весна 1148 года – отражение крестового похода против
    ободритов и лютичей
    Весна 1211 года – битва у хребта Ехулин
    31 мая 1223 года – битва на Калке
    15 июля 1240 года – Невская битва
    9 апреля 1241/1242 года – битва при Легнице
    11 апреля 1241/1242 года – битва при Шайо
    5 апреля 1242 года – Ледовое побоище
    26 июня 1243 года – битва при Лысой Горе (Кёсе-Дага)
    8 сентября 1380 года – Куликовская битва
    18 июня 1391 года – битва на Кондурче
    12 августа 1399 года – битва при Ворскле
    20 июля 1402 года – Ангорская битва
    15 июля 1410 года – Грюнвальдская битва
    1 сентября 1449 года – битва при Туму, «Тумуская катастрофа»
    14 июля1500 года – Ведрошская битва
    26 апреля 1526 – битва при Панипате
    Осень 1558 года – бои под Рингеном, осада Рингена
    29 июля-2 августа1572 – Битва при Молодях
    18 августа 1581-4 февраля 1582 – Осада Пскова
    28 августа 1609 года – Калязинская битва
    22-24 августа 1612 года – Освобождение Москвы
    30 июля-17 октября1615 года – Псковское Сиденье
    24 июня-26 сентября 1641 года – Азовское Сидение
    Август 1657 года – осада Юрьева (Дерпта)
    Август 1677 года, июль-август 1678 года – бои под Чигирином, осада Чигирина
    21 июля 1770 года – Кагульское сражение
    11 декабря1790 года – взятие Измаила
    Август-сентябрь 1808 года – бои при Куортане и Оравайсе
    1812 год – Отечественная война. Бои Отечественной войны
    1854-1855 годы – Оборона Севастополя
    1839-1894 годы – возвращение Средней Азии
    30 июля-23 декабря 1904 года – оборона Порт-Артура

    А ещё хорошо бы описали, как наши Славные Предки Македонского выгнали за пределы нашей Державы, как римские легионы, вторгшиеся в наши владения разбивали, как самого Красса пленили, как наш Тамерлан громил мусульман, как султана Сулеймана чуть ни пленили…

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