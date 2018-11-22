Проект “Все войны России”
Военная история России в контексте мировой истории https://oper.ru/follow/runivers
Михаил Баранов и Дмитрий Жантиев про серию книг “Наглядные хронологии”: https://youtu.be/qu65Ea6n4jE
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/xxx.mp3
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Источник: www.youtube.com
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Наследие русов.
За человечество и Справедливость павшим посвящается.
945 год – каспийский поход князя Игоря
965-966 годы – хазарский поход князя Светослава
968-969 годы – первый болгарский поход князя Светослава
970-971 годы – второй болгарский поход князя Светослава
1013 год – битва за капище под Смоленском
9 сентября 1141 года – битва на Катванской равнине
Лето 1147 года – весна 1148 года – отражение крестового похода против
ободритов и лютичей
Весна 1211 года – битва у хребта Ехулин
31 мая 1223 года – битва на Калке
15 июля 1240 года – Невская битва
9 апреля 1241/1242 года – битва при Легнице
11 апреля 1241/1242 года – битва при Шайо
5 апреля 1242 года – Ледовое побоище
26 июня 1243 года – битва при Лысой Горе (Кёсе-Дага)
8 сентября 1380 года – Куликовская битва
18 июня 1391 года – битва на Кондурче
12 августа 1399 года – битва при Ворскле
20 июля 1402 года – Ангорская битва
15 июля 1410 года – Грюнвальдская битва
1 сентября 1449 года – битва при Туму, «Тумуская катастрофа»
14 июля1500 года – Ведрошская битва
26 апреля 1526 – битва при Панипате
Осень 1558 года – бои под Рингеном, осада Рингена
29 июля-2 августа1572 – Битва при Молодях
18 августа 1581-4 февраля 1582 – Осада Пскова
28 августа 1609 года – Калязинская битва
22-24 августа 1612 года – Освобождение Москвы
30 июля-17 октября1615 года – Псковское Сиденье
24 июня-26 сентября 1641 года – Азовское Сидение
Август 1657 года – осада Юрьева (Дерпта)
Август 1677 года, июль-август 1678 года – бои под Чигирином, осада Чигирина
21 июля 1770 года – Кагульское сражение
11 декабря1790 года – взятие Измаила
Август-сентябрь 1808 года – бои при Куортане и Оравайсе
1812 год – Отечественная война. Бои Отечественной войны
1854-1855 годы – Оборона Севастополя
1839-1894 годы – возвращение Средней Азии
30 июля-23 декабря 1904 года – оборона Порт-Артура
А ещё хорошо бы описали, как наши Славные Предки Македонского выгнали за пределы нашей Державы, как римские легионы, вторгшиеся в наши владения разбивали, как самого Красса пленили, как наш Тамерлан громил мусульман, как султана Сулеймана чуть ни пленили…