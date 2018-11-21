Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 ноября 2018

Бездействие и неопределенность — два фактора, которые негативно влияют на морально-психологическое состояние и дисциплину любого военизированного организма.

Это относится как к регулярной армии, так и к различного рода военизированным формированиям. Прибавить сюда нахождение в окружении противника, а также соседство с враждебно настроенными соседями, и о высоком, или хотя бы удовлетворительном, моральном духе можно забыть.

Именно в такой ситуации сейчас пребывает одна из самых радикальных группировок, блокированных в провинции Идлиб — «Хайят-Тахрир-аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра»*. Еще не так давно данная группировка грозила сирийской армии тем, что начнет наступление на ее позиции, разобьёт ее и захватит обширные территории на севере провинций Латакия, Хама, и часть территорий провинции Алеппо. В это верили и рядовые члены группировки. Ждали этого.

Однако слова лидеров «Хайят-Тахрир-аш-Шам» остались лишь словами. Уж очень велика вероятность вместо триумфальной победы получить разгромное поражение. Это понимают руководители террористической группировки, но признаться в этом своим бармалеям у них не хватает духа.

От этого лидеры НВФ вливают в уши своим подчиненным ободряющие мантры, что вот-вот единый «правоверный» фронт разгромит ненавистных «асадитов» и, вообще, повернет ход войны в свою сторону. Но этого не происходит. Это видят и понимают многочисленные группы боевиков внутри террористической организации. Постоянное неоправданное ожидание вызывает недовольство среди бандитов. При этом недовольство порой принимает различные формы, начиная от обыкновенного дезертирства, вплоть до сотрудничества и последующего перехода в другие группировки, чьи, так сказать, жизненные установки сильно отличаются от позиции «Хайят-Тахрир-аш-Шам».

В качестве примера можно привести события, имевшие место на западе провинции Идлиб в конце октября — начале ноября 2018 г. Уставшие от бесконечного ожидания, пустых обещаний своего руководства около 70 членов группировки «Хайят-Тахрир-аш-Шам» перешли на сторону банды «Ва Харид аль-Муаменнин». Тоже террористическая организация, однако имеющая ряд серьезных разногласий с «Хайят-Тахрир-аш-Шам».

По различным оценкам, «Ва Харид аль-Муаменнин» более радикальное объединение, не соблюдающее не то что соглашения Сочинского меморандума, но также практически не признающее каких-либо договоренностей между бандами. Именно эта группировка в последние месяцы отличилась рядом вылазок как против правительственных войск, так и против аналогичных ей банд.

Так, отморозки из «Ва Харид аль-Муаменнин» взяли на себя ответственность за недавнее нападение на пост правительственных войск в Латакии, в результате которого погибли 18 сирийских военнослужащих.

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Члены «Хайят-Тахрир-аш-Шам» видят, что, в отличие от их банды, группировка «Ва Харид аль-Муаменнин» и действует так, как хотели наиболее радикальные «хаятовцы». От этого самые горячие члены бывшей «Нусры», жаждущие крови, притом неважно — чьей, переходят в ряды наиболее агрессивной и радикальной банды.

В подобной ситуации нет ничего удивительного в том, что руководство «Хайят-Тахрир-аш-Шам», мягко говоря, недовольно тем, что ее бойцы, нередко одни из самых подготовленных, переходят и тем самым усиливают абсолютно непредсказуемого и агрессивного соседа. Однако начать боевые действия против «Ва Харид аль-Муаменнин» «Хайят-Тахрир-аш-Шам» сейчас себе позволить не может. Поэтому, для того чтобы остановить отток подопечных в конкурирующую банду, руководство «ХТШ» инициировало целую серию чисток и арестов внутри своей организации.

По различным данным, в период с 10 по 20 ноября были задержаны и арестованы порядка 90 членов группировки, из которых, по противоречивой информации, от 20 до 30 человек были казнены по обвинению в сотрудничестве с «Ва Харид аль-Муаменнин», а также подстрекательстве других членов ХТШ покинуть ряды организации.

Подобное положение дел внутри запертых правительственными войсками в Идлибе группировок говорит об их глубоком кризисе. В конечном итоге он может перерасти в начало нового витка кровопролития и междоусобных войн.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны».

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

На фото группировка «Ва Харид аль-Муаменнин» в боях в Идлибе, ноябрь 2018 г.