Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 ноября 2018
- 03:30 Идлиб: террористы становятся злее, воюют и казнят друг друга (ФОТО).
- Вчера 20:22 США вскрыли хитрую схему России по Сирии и «нанесли удар».
- Вчера 19:57 “Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!”.
Идлиб: террористы становятся злее, воюют и казнят друг друга (ФОТО)
Бездействие и неопределенность — два фактора, которые негативно влияют на морально-психологическое состояние и дисциплину любого военизированного организма.
Это относится как к регулярной армии, так и к различного рода военизированным формированиям. Прибавить сюда нахождение в окружении противника, а также соседство с враждебно настроенными соседями, и о высоком, или хотя бы удовлетворительном, моральном духе можно забыть.
Именно в такой ситуации сейчас пребывает одна из самых радикальных группировок, блокированных в провинции Идлиб — «Хайят-Тахрир-аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра»*. Еще не так давно данная группировка грозила сирийской армии тем, что начнет наступление на ее позиции, разобьёт ее и захватит обширные территории на севере провинций Латакия, Хама, и часть территорий провинции Алеппо. В это верили и рядовые члены группировки. Ждали этого.
Однако слова лидеров «Хайят-Тахрир-аш-Шам» остались лишь словами. Уж очень велика вероятность вместо триумфальной победы получить разгромное поражение. Это понимают руководители террористической группировки, но признаться в этом своим бармалеям у них не хватает духа.
От этого лидеры НВФ вливают в уши своим подчиненным ободряющие мантры, что вот-вот единый «правоверный» фронт разгромит ненавистных «асадитов» и, вообще, повернет ход войны в свою сторону. Но этого не происходит. Это видят и понимают многочисленные группы боевиков внутри террористической организации. Постоянное неоправданное ожидание вызывает недовольство среди бандитов. При этом недовольство порой принимает различные формы, начиная от обыкновенного дезертирства, вплоть до сотрудничества и последующего перехода в другие группировки, чьи, так сказать, жизненные установки сильно отличаются от позиции «Хайят-Тахрир-аш-Шам».
В качестве примера можно привести события, имевшие место на западе провинции Идлиб в конце октября — начале ноября 2018 г. Уставшие от бесконечного ожидания, пустых обещаний своего руководства около 70 членов группировки «Хайят-Тахрир-аш-Шам» перешли на сторону банды «Ва Харид аль-Муаменнин». Тоже террористическая организация, однако имеющая ряд серьезных разногласий с «Хайят-Тахрир-аш-Шам».
По различным оценкам, «Ва Харид аль-Муаменнин» более радикальное объединение, не соблюдающее не то что соглашения Сочинского меморандума, но также практически не признающее каких-либо договоренностей между бандами. Именно эта группировка в последние месяцы отличилась рядом вылазок как против правительственных войск, так и против аналогичных ей банд.
Так, отморозки из «Ва Харид аль-Муаменнин» взяли на себя ответственность за недавнее нападение на пост правительственных войск в Латакии, в результате которого погибли 18 сирийских военнослужащих.
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Члены «Хайят-Тахрир-аш-Шам» видят, что, в отличие от их банды, группировка «Ва Харид аль-Муаменнин» и действует так, как хотели наиболее радикальные «хаятовцы». От этого самые горячие члены бывшей «Нусры», жаждущие крови, притом неважно — чьей, переходят в ряды наиболее агрессивной и радикальной банды.
В подобной ситуации нет ничего удивительного в том, что руководство «Хайят-Тахрир-аш-Шам», мягко говоря, недовольно тем, что ее бойцы, нередко одни из самых подготовленных, переходят и тем самым усиливают абсолютно непредсказуемого и агрессивного соседа. Однако начать боевые действия против «Ва Харид аль-Муаменнин» «Хайят-Тахрир-аш-Шам» сейчас себе позволить не может. Поэтому, для того чтобы остановить отток подопечных в конкурирующую банду, руководство «ХТШ» инициировало целую серию чисток и арестов внутри своей организации.
По различным данным, в период с 10 по 20 ноября были задержаны и арестованы порядка 90 членов группировки, из которых, по противоречивой информации, от 20 до 30 человек были казнены по обвинению в сотрудничестве с «Ва Харид аль-Муаменнин», а также подстрекательстве других членов ХТШ покинуть ряды организации.
Подобное положение дел внутри запертых правительственными войсками в Идлибе группировок говорит об их глубоком кризисе. В конечном итоге он может перерасти в начало нового витка кровопролития и междоусобных войн.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны».
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото группировка «Ва Харид аль-Муаменнин» в боях в Идлибе, ноябрь 2018 г.
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США вскрыли хитрую схему России по Сирии и «нанесли удар»
США ввели санкции против двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию, сообщило американское Министерство финансов.
Под ограничения попали ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО «КГК» (английское название Global Vision Group).
Кроме того, в список внесли иранскую компанию Tadbir Kish и шесть физических лиц. Среди них замдиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.
В качестве организатора поставок иранской нефти в Сирию называют сирийского гражданина Мохаммеда Амер аш-Швики и его компанию Global Vision Group, расположенную в России.
Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что благодаря «ирано-российской сети» сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот — сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции, а также на группировок ХАМАС и «Хезболлах».
По его данным, нефть скрытно доставляют в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.
«Ирано-российская сеть»
Чиновник добавил, что Центробанк Ирана напрямую вовлечен в перевод крупной суммы в Россию для поддержки поставок нефти в Сирию.
Для этого Иран использует компании, которые вовлечены в торговлю товарами для гуманитарных нужд, в том числе медицины. Ранее Вашингтон сделал исключение для гуманитарных поставок.
Представитель администрации добавил, что у США «нулевое терпение» по отношению к использованию «полугуманитарных организаций для проведения незаконных транзакций».
«ЦБ Ирана и другие институты иранского режима и официальные лица продолжают эксплуатировать природные ресурсы для спонсорства терроризма, насилия и кровопролития практически каждый день в Сирии», — заявил он.
Список возможных участников поставок
Кроме того, Минфин США опубликовал список из 16 судов, в том числе четырех российских, которые, по его мнению, причастны к поставкам иранской нефти в Сирию в 2016–2018 годах.
В частности, в него вошли суда «Альметьевск», «Трувор» (ранее называлось «Мухалатка»), «Волга» (ранее «Маршал Жуков») и «Язь». По данным сервиса MarineTraffic, это российские суда.
В ведомстве отметили, что это не исчерпывающий список кораблей, к которым могут иметь отношение находящиеся под санкциями люди.
Отдельно оговаривается, что наличие судна в этом списке не означает, что оно однозначно определено как собственность кого-то из санкционного списка.
Санкции за поставку нефти
В мае президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Часть ограничений против Ирана вступили в силу 7 августа. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября.
При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
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“Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!”
О развитии дела Хашогги.
1. На ABC вышел репортаж с ссылкой на анонимного чиновника Госдепа США, который заявил каналу, что причастность наследного принца бин Салмана к убийству Хашогги совершенно очевидна. По его словам, в разведсообществе сложился консенсус по поводу причастности саудовского руководства к организации убийства. Белый Дом пока занимает двойственную позицию – в администрации Трампа признали, что видели отчет ЦРУ об убийстве Хашогги (утечки о котором появились несколько дней назад), но призвали пока не делать окончательных выводов. Трамп заявил, что скоро выскажется по этому поводу и что он не исключает причастности принца, но окончательные выводы делать рано.
2. Более того, согласно заявлению катарских источников, глава Госдепа Майк Помпео в октябре приезжал в Эр-Рияд на встречу с королевской семьей не просто так, а с дорожной картой, следуя которой, наследный принц в теории мог выйти сухим из воды. Согласно Хитрому Плану Помпео, отмазать бин Салмана предполагалось свалив организацию убийства Хашогги на одного из других принцев, чтобы скормить общественности высокопоставленную голову. Согласно утечкам в прессе, королевская семья еще не определилась с этим планом, но он может быть задействован, если другие пути спасения наследного принца к успеху не приведут. Эти утечки уже вызвали обвинения со стороны оппонентов Трампа, которые указывают на то, что глава Госдепа по поручению Трампа пытался помочь скрыть следы убийства журналиста американского издания. Шутки шутками, а в условиях борьбы против Трампа, против Помпео могут начать расследование и это дело в теории может утащить за собой еще и главу Госдепа.
3. МИД Саудовской Аравии сегодня еще раз официально заявил, что закрытый отчет ЦРУ лжет и наследный принц не причем. Также саудиты отрицают формирование политической оппозиции против бин Салмана среди других саудовских принцев, которые хотят убедить старого короля выбрать другого наследника, так как текущий слишком токсичный и вредит правящему дому. Король Салман заявил, что он не будет обвинять наследного принца в убийстве, предпочитая ограничиваться уже назначенными стрелочниками из числа подручных наследного принца и непосредственных исполнителей. Такая пассивная линия поведения конечно не может защитить наследного принца от внешнего давления.
4. В турецких СМИ появилась еще одна контролируемая утечка из саудовского консульства в виде аудиозаписи в момент убийства Хашогги, где записана ругань убийц и жертвы, пытки и убийство. Согласно записи Хашогга требовал перестать хватать его за руки, а ему в ответ кричали "Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!" Вполне понятно, что речь тут конечно не шла о случайном убийстве и турки наглядно это показывают, сливая нужные фрагменты записей из консульства, хотя публично и продолжают отрицать, что турецкая разведка прослушивала саудовское консульство.
Кроме того, на записи есть разговоры убийц до убийства, где они обсуждают как будут убивать Хашоггу и кому какая достанется роль в этом деле. Этим турки еще раз публично повозили мордой по столу саудитов, так как последняя версия Эр-Рияда гласила, что его сначала пытались убедить вернуться в Саудовской Аравию и лишь потом убили. А на деле, никто его не планировал убеждать.
5. Анкара достаточно цинично продолжает топить саудитов, имея на руках все козыри. Лидер националистической партии Турции (союзной партии Эрдогана) на выступлении в парламенте заявил, что между Саудовской Аравией и Аль-Каидой нет большой разницы, что менталитет Эр-Рияда близок к менталитету Усамы бин-Ладена. Кроме того, Бахчели заявил, что "Саудовская Аравия не знает, что играет в мяч на минном поле. Они совершают одну ошибку за другой. Очень хорошо известно, кто эти убийцы и кто приказал им совершить убийство. Также Бахчели обвинил администрацию Трампа в попытках скрыть причастность наследного принца к убийству Хашогги. Ирония в том, что министр иностранных дел Саудовской Аравии публично заявлял, что Эрдоган заверил его, что Турция не имеет ввиду под организатором убийства принца Салмана.
5. Германия объявила о полном прекращении поставок оружия в Саудовскую Аравию и запретила въезд на свою территорию 18 саудовским гражданам причастным к убийству Хашогги. Аналогичным образом поступила и Британия. Ожидается, что в ближайшее время те или иные санкции против Саудовской Аравии в связи с этим делом могут ввести и другие страны.
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