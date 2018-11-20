Возвращение «вертолётной клоунады

На прошлой неделе практически все ведущие российские СМИ сообщили об аресте вице-президента ОАК Сергея Герасимова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении 174 млн. рублей. При этом, надо отметить, что заявленные работы были выполнены, а президентские борта летают.

Сравнивая действия руководства ОАК и холдинга «Вертолёты России» по освоению бюджета, надо отметить, что последние более грамотно оперируют с бюджетом, вытягивая миллиарды под программы, которые неизвестно когда будут реализованы. Проверить эффективность нереальных программ, видимо, не в состоянии даже Счётная палата. И действительно, как можно просчитать экономику и затраты того, чего нет и вряд ли появится в обозримом будущем?

И опять «скоростной»…

За десятилетие своего существования, не выпустив ни одной новой модели вертолёта, холдинг «Вертолёты России» (ВР) в очередной раз решил залезть в «закрома Родины», обосновывая свои аппетиты будущими (неизвестно когда) «новейшими» разработками.

Версия уже несколько раз рассматривала тему скоростного вертолёта в серии публикаций под общим названием «Вертолётная клоунада». Был период, когда эффективные менеджеры, освоив определённое количество бюджетных средств на эту затею, спустили всё «на тормозах». Если В 2014 году директор департамента авиастроения Минпромторга Андрей Богинский на проходящем в Сингапуре авиасалоне заявил: «Перспективный скоростной вертолет находится в разработке, завершение которой планируется в 2017-2018 годах» (тогда об этом сообщало РИА Новости).

Позднее, всё тот же Андрей Богинский, перешедший из министерства непосредственно руководить вертолётной отраслью сообщил о прекращении финансирования программы скоростного вертолёта. При этом, на что пошли в реальности выделенные на программу бюджетные средства – история умалчивает.

Видимо, ныне дела у холдинга идут не очень хорошо и поэтому тема «скоростного вертолёта», как предлог выкачать из российского бюджета дополнительные средства опять будоражит умы «эффективных». Постараемся ещё раз обосновать всю бесперспективность этой затеи в нынешних условиях.

К своему реальному скоростному пределу (330-350 км/ч) вертолет пришел на рубеже 50-60-х годов ХХ столетия. Именно тогда СССР создал Ми-6 с крылом, который достиг скорости 340 км/ч. На Западе тоже не дремали, но тогда в серию пошел только Ми-6.

К концу 1960-х был создан Ми-24, который и поныне является самым скоростным серийным вертолетом в мире. Упёршись в предел скорости, в 60-х начались поиски новых концепций более скоростных вертикально взлетающих летательных аппаратов.

К началу 70-х эти поиски привели к трем основным направлениям. Причем, два из них разработала компания-лидер западного вертолетного мира Sikorsky и одно – Bell Helicopter. Последняя начала двигаться в направлении создания конвертоплана – вертикально взлетающего самолета (или вертолета поперечной схемы) с поворотными высоконагруженными винтами.

Компания Sikorsky придумала концепцию ABC (Advansed Blade Concept – концепция опережающей лопасти) и X-wing – вертолет с четырехлопастным несущим винтом, аэродинамика лопастей которого меняется с помощью воздушных клапанов на лопасти, из которых по сложнейшему алгоритму выдувается воздух, нагнетаемый внутрь лопасти. За счет этого винт можно постепенно остановить в полете и лететь как самолет с Х-образным крылом теоретически со скоростью до 800 км/ч. На больших скоростях поступательную скорость обеспечивают дополнительные самолетные двигатели.



Bell XV-15 N702NA

Итогом работы на Западе в течение 70-х стало создание экспериментального конвертоплана XV-15, соосного вертолета ABC S-69/XH-59 и X-wing-вертолета S-72.

Хотя, конечно, нельзя не упомянуть вертолёт-мечту, созданный компьютерными графиками Голливуда в фильме «Шестой день» с бывшим губернатором Калифорнии в главной роли…

Советский Союз в это время, потеряв гениального Михаила Миля, во главе с новым главным конструктором Маратом Тищенко трудился над Ми-26, закрыв все перспективные милевские программы.

В 80-х, когда Boeing взял под свое крыло проект конвертоплана и был создан V-22 Osprey для корпуса морской пехоты США, мы ограничились научно-исследовательской работой по проекту многоцелевого конвертоплана Ми-30. Теоретически поняв, что мы тоже можем, дальше красивых картинок не пошли – наступила «перестройка-гласность-ускорение».



V-22 Osprey

А дальше всё! Эти картинки и есть наш потенциал и технологический задел. И тот путь, который прошли американцы с 1970-х по настоящее время (почти 50 лет!) эффективные менеджеры из холдинга «Вертолёты России» хотят пройти за 5 лет?! Да хоть и за 10.

За всё последнее время в России не было создано ни одной новой модели вертолёта «с нуля». Сформированная в 2007 году торговая компания АО «Вертолёты России», ныне гордо именующая себя вертолётным холдингом, поглотив два советских КБ и переселив их в одно здание, за всё время своего существования занималась только бесконечным доведением советских разработок. Холдинг никак не может довести до ума: Ми-38, Ка-62, Ми-34, Ка-52, Ми-28, Ка-226…

Дальше перечислять? Все эти вертолеты заложены и тянутся ещё из СССР.

Зачем же тогда замахиваться на конвертоплан, если при нынешней организации и потенциале отрасли мы не можем создать простой вертолет? Ответ прост. Те немногие специалисты, которые еще могут теоретически складно обосновать возможность создания сложного летательного аппарата, через пять-семь лет уйдут на пенсию и не за что не ответят. А деньги-то на проект выделят сейчас!

Бюджетное словоблудие

Зато по части пиара холдинг и особенно его руководитель Андрей Богинский просто асы. Они способны раздавать различные интервью, далеко не всегда наполняя их смыслом.

К примеру, в начале сентября изданию Военное обозрение Андрей Богинский гордо заявил, что «Вертолёты России» нашли решение по увеличению скорости машин».

Подробный же анализ сказанного создает ощущение, что Богинский занимается исключительно словоблудием. В каждом абзаце сказанного им мало конкретики, одни обтекаемые формулировки. Ни о каких-либо результатах в материале ничего не сказано. Но если нет результатов, то зачем давать интервью?

Возникают только вопросы:

- Зачем России корабельная версия Ка-52, если у страны нет ни одного вертолетоносца, а Мистрали, как известно, ушли в Египет? Если этот вертолёт создаётся исключительно для экспорта, то почему под него планируются бюджетные вливания МО России? Пусть холдинг работает по принципу самоокупаемости проекта.

- Может ли быть соосный вертолет боевым, если в случае одиночного попадания в лопасть из стрелкового оружия, последняя начинает вымахивать из конуса и однозначно соударяется с другим винтом (схлестывание)?

- Фраза Богинского: «работа по этой теме носит системный характер и, скорее всего, потребует создания летающей лаборатории» тоже интересна. А сейчас что летает на базе Ми-24? Или там ничего не получилось? Тогда где 4 млрд. рублей, затраченные с 2010 года на эту тему?

- Богинский утверждает, что «в прошлом году объединение подписало контракт с Минобороны по выработке концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ). В текущем году работа будет завершена, военные рассмотрят предложенные варианты…» Сколько бюджетных миллиардов запросили у МО РФ на этот раз?

Эти вопросы нами были заданы господину Богинскому в официальном запросе, но, к сожалению, ответа на них мы пока не получили.

Нехорошие австрийцы

Когда во Владивостоке, перед встречей с Синдзо Абэ президент раскритиковал членов правительства, вспомнили и про вертолёты. Как сообщали «Новые Ведомости»: «Посмотрев, как мучаются коллеги, глава Минпромторга Денис Мантуров решил не искушать судьбу и сразу посыпал голову пеплом, признав: с производством гражданского вертолета Ка-62 возникли проблемы. Опытные образцы «несколько отличаются от заданных характеристик». Кроме того, «просто лопнул редуктор», поставленный австрийскими партнерами, хотя «они лучшие по трансмиссии». То есть в случае с Ка-62 виноваты австрийцы, а не руководство холдинга, которое уже добрый десяток лет «создаёт» эту «новинку», тянущуюся, как и все проекты холдинга, из далёкой советский эпохи.

Может ли холдинг при таких начальных условиях создать скоростной вертолёт?! По нашему мнению – нет, а вот «распилить» бюджет под программу очень даже может.

О ситуации в головном российском КБ, со ссылкой на долгие годы проработавшего в нём специалиста, недавно рассказала газета «Труд». Как утверждает собеседник издания: «Для того чтобы понять ситуацию в отрасли, надо для начала взглянуть на кадровый состав руководителей холдинга «Вертолеты России» последних лет, меняющийся каждые четыре года. Так вот, мало кто из них имеет профильное образование. Многие профессионального авиационного языка не понимают, не говоря уже об авиационных базовых понятиях. И эти люди, ничтоже сумняшеся, соглашаются управлять вертолетной отраслью». Вопросы неполноценности кадров вертолётного холдинга Версия уже поднимала.

Могут ли в такой ситуации в России составить конкуренцию Западу и создать скоростной вертолёт? Считаю, что ответ однозначен – нет!

Вся эта затея может вылиться в очередной распил бюджета. При этом, «достижения» по освоению российского бюджета у руководства АО «Вертолёты России», судя по выделяемым миллиардам под нереализуемые программы, значительно превышают шалости вице-президента ОАК Сергея Герасимова. Интересно, возникнут ли вопросы к холдингу, по части ответственности за освоенные бюджетные миллиарды? Или все (кто надо) знают, что холдинг – это обычная «бюджетная прачечная», а следовательно он и дальше будет паразитировать на российском бюджете?

Сергей Кокорин

Опубликовано: 21.10.2018 16:44 Отредактировано: 21.10.2018 16:44

Источник: https://versia.ru/vertolyoty-rossii-osvaivayut-gosudarstvennyj-byudzhet-na-nerealizuemyx-proektax

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https://versia.ru/skolko-deneg-iz-byudzheta-vertolyoty-rossii-vytashhili-zrya-na-skorostnoj-gelikopter



https://versia.ru/ao-vertolyoty-rossii-ne-v-sostoyanii-samostoyatelno-upravlyat-predpriyatiyami-otrasli



https://versia.ru/rukovodstvo-ao-vertolyoty-rossii-pustilo-4-milliona-na-dorogoj-viski



https://versia.ru/mnimye-dostizheniya-i-realnye-provaly-xoldinga-vertolyoty-rossii



https://versia.ru/kakoj-opyt-andrej-boginskij-i-ego-komanda-privivayut-vertolyotam-rossii



https://versia.ru/yeffektivnye-menedzhery-iz-ao-vertolyoty-rossii-prodolzhayut-svoyu-rabotu



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https://rostovgazeta.ru/news/economy/07-12-2017/rostvertol-za-1-4-mlrd-rub-kupil-pravo-na-tovarnyy-znak-vertolety-rossii



https://rt-ci.ru/uploads/5a55edd7daa78.pdf