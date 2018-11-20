Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 ноября 2018

В декабре 2016 г. после целой серии неудачных попыток обвинить правительство Сирии в преступлениях против мирного населения страны, ряд западных стран под руководством США, «продавили» в ООН инициативу создания «Международного беспристрастного механизма» по расследованию преступлений в Сирии.

Вроде бы правильное и нужное начинание. Ни для никого не секрет, что на территории Сирии контролируемыми США бандформированиями и силами Коалиции в отношении мирного населения творится настоящее беззаконие, правовой беспредел.

Боевики угоняют людей в рабство, травят для создания пропагандистских роликов мирных жителей отравляющими веществами, а американские ВВС стирают с лица целые города, такие как Ракка, Хаджин, Эс-Суса, заживо хороня местное населения под их завалами.

При этом коалиционные военные во время бомбардировок сирийских городов не гнушаются использованием кассетных боеприпасов и бомб, начиненных «белым фосфором».

Авиаудар ВВС США фосфорными бомбами по н.п. Хаджин в Дейр-эз-Зоре, осень 2018 г.

При этом, как было сказано ранее, «механизм» пролоббирован как раз странами, которые поддерживают сирийскую оппозицию — вооруженных до зубов боевиков, отрезающих головы подросткам и съедающим сердца своих врагов на камеру, а также членами Коалиции, которые, как указано, далеки от соблюдения норм международного права.

Поэтому не стоит надеяться на то, что «Международный беспристрастный механизм» будет объективно реагировать на творящийся в Сирии беспредел.

Конечно, он будет расследовать преступления и выдвигать обвинения…Однако кому? С высокой долей вероятности преступления Коалиции и контролируемых США и их союзниками боевиков «механизм» будет обходить стороной, зато будут придумываться обвинения в отношении правительства Сирии, Ирана и России.

В подтверждение этому говорит еще и тот факт, что в состав этого нового инструмента ООН должностные лица будут назначаться не общим голосованием членов организации, а определенным кругом лиц. Стоит ли говорить, что этот круг состоит из людей, лояльных США и ряду Европейских стран, противникам действующего правительства Сирии, а также России на международной арене.

Как уже, наверное, всем понятно, о беспристрастности, которая стоит в названии новой организации, говорить не приходится.

Помимо этого, вызывает обеспокоенность особенность и система работы данной комиссии. С одной стороны, она самостоятельно не осуществляет сбор данных и доказательств о происшествиях.

Этим продолжают заниматься различные комиссии. Однако отныне их председатели не имеют права давать заключения, а лишь обязаны передавать сведения в новый механизм ООН.

И именно эта организация будет решать, какие доказательства и какие преступления рассматривать, и выносить соответствующие решения. Учитывая устройство «Международного беспристрастного механизма» и принцип его работы, нетрудно догадаться, кто станет объектом его преследования.

На сегодняшний день особое опасение вызывает тот факт, что среди подконтрольных механизму организаций оказывается и ОЗХО, призванная контролировать распространение химического оружия, а также фиксировать факты его применения.

Да, ОЗХО работала несовершенно, но хотя бы старалась быть объективной, несмотря на колоссальное давление со стороны США.

Сейчас же «Международный беспристрастный механизм» при вынесении своих решений будет сам решать, что считать доказательством применения химического оружия.

Не исключено, что теперь на международном уровне официально для обвинения Асада в применении отравляющих веществ против мирного населения будет достаточно видео «Белых касок».

Теперь для военной агрессии против Сирии со стороны США и ряда Европейских стран — противников действующего правительства Сирии — не нужны будут веские доказательства, такие как опрос местных жителей, сбор проб грунта и воздуха, а достаточно сообщения в интернете и фейковой видеозаписи.

Несмотря на то, что США и их миньонов для ударов по Сирии и до этого не особо волновала доказательная база преступлений со стороны Асада против мирных жителей, теперь военная агрессия против сирийского народа будет подкреплена решением ООН и будет вполне легитимна в глазах мировой общественности.

То, что все решения нового международного инструмента будут направлены против правительства Сирии и не будут объективны, в этом сомневаться не приходится, помня о том, кем новое судилище было создано и какие люди будут им руководить.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

На фото авиаудары ВВС США (в том числе фосфорными бомбами) по н.п. Хаджин в Дейр-эз-Зоре, осень 2018 г.