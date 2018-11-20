А.В. Пыжиков. Ответы на вопросы
08:27. 20 ноября 2018 Просмотров - 189 Один комментарий Опубликовал: brahman
Очень откровенные суждения.
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Источник: ss69100.livejournal.com
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забытая реальность
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“Очень откровенные суждения”. Человек, открыто признавшийся, что он живёт за счёт “грантодавов”, уже не может хоть что-то говорить правдиво…