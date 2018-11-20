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А.В. Пыжиков. Ответы на вопросы

08:27. 20 ноября 2018 Просмотров - 189 Один комментарий Опубликовал:
Очень откровенные суждения.


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, календарь, Пыжиков, церковь, язычество
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Один комментарий»

  • 14280 12288
    Вячеслав 20 ноября 2018 в 8:51 Ссылка Пометить
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    “Очень откровенные суждения”. Человек, открыто признавшийся, что он живёт за счёт “грантодавов”, уже не может хоть что-то говорить правдиво…

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