7 крамольных фактов об электричестве

«Определять чётко, что такое электричество в настоящее время не следует. И если сделать вывод , то сегодня мы чёткого определения понятия электричеству дать не можем». Похоже это слова человека из толпы, не имеющего понятия о механизме действия электричества. Но нет, на самом деле это слова не простого человека, а слова доктора технических наук, профессора кафедры «Электромеханика», академика Академии Электротехнических Наук РФ, заслуженного деятеля науки и техники РФ Московского энергетического института Игоря Петровича Копылова.