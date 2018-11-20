Главная » Невероятное в мире

7 крамольных фактов об электричестве

08:27. 20 ноября 2018 Просмотров - 438 Нет комментариев Опубликовал:

«Определять чётко, что такое электричество в настоящее время не следует. И если сделать вывод , то сегодня мы чёткого определения понятия электричеству дать не можем». Похоже это слова человека из толпы, не имеющего понятия о механизме действия электричества. Но нет, на самом деле это слова не простого человека, а слова доктора технических наук, профессора кафедры «Электромеханика», академика Академии Электротехнических Наук РФ, заслуженного деятеля науки и техники РФ Московского энергетического института Игоря Петровича Копылова.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...(чтобы заглушить шум от крамольных работ второй группы), а...их личные проблемы. На факт реальности такой высокоразвитой древней ... энергию атома преобразуем в электричество). Более того. В .... Понятно, что подобные факты редакторам библейского текста упоминать ...
Свидетельства планетарного катаклизма в работах Гумбольдта
...сегодня. Например, он изучал статическое электричество, или как тогда говорили, ... таким образом зачастую производились изъятия «крамольных» сведений, и подмена слов....подлинной цели всего предприятия. Перечисленные факты косвенно подтверждают, что Гумбольдту ...
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
... книги. Множество кропотливо собранных исторических фактов, доселе сокрытых сведений перемежаются Новыми... такого концептуального решения, однако рождаются крамольные вопросы, а может быть это... – навсегда. Но как же без электричества жить рубашке и новой на...
Глобальное потепление – глобальная афёра
... Академик считает, что наряду с фактами, Гор давал много недостоверной информации..., создающих ветровые и солнечные генераторы электричества, экономные, но дорогие и опасные... своего противоречивого интервью он озвучивает «крамольную» мысль: «Ужасов я не ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>