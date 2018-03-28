Помпеи – ложь на полтора тысячелетия. 7 неопровержимых фактов

Андреас Чурилов, автор книги «Непоследний день Помпей» однозначно доказал, что датируемая в рамках традиционной науки гибель знаменитого города в 79 году нашей эры на самом деле произошла в 1631 году.

По следам исследований Андреаса Чурилова портал Крамола предлагает Вашему вниманию 7 неопровержимых фактов, доказывающих ошибку в полторы тысячи лет, которая хоронит под собой датировки всего древнего мира.

1. Карты и средневековые источ­ники

Помпеи и Геркуланум отмечены на карте относимой к 4 веку нашей эры, на картах 15-16-х веков, и на иллюстрациях к извержению везувия в 1631 году в книгах того времени.

Йоханес Баптист Масколо, очевидец этого извержения, так и пишет:

«…Все, что встречалось на пути, было захвачено этой бурей и вихрем огня. Скот, стада подавило и разбросало во все стороны по окраинам полей. Деревья, хижины, дома, башни были повалены и разбросаны. Из этих огненных потоков два были наиболее быстрыми, один с силой устремился к Геркулануму, другой к Помпеям (города, возрожденные некогда из пепла, не знаю, будут ли они снова жить)…

2. Спящий Везувий

После извержения «79-го года» различные источники приводят до одиннадцати извержений в период между 202-ым и 1140-ым годами. Но последующие 500 лет нет никаких сведений об извержениях Везувия. Активный, с завидной регулярностью, вулкан вдруг выключается на пол тысячелетия, а затем с 1631 года снова регулярно беспокоит местных жителей. Такая вулканическая спячка становится легко объяснима, если принять во внимание хронологический сдвиг.

3. Эпитафия

В 15 километрах от Неаполя до сих пор стоит памятник с эпитафией, посвящённой извержению Везувия 1631 года.

Эта эпитафия, выбитая в 1738 году, описывает события страшного извержения вулкана. В списке пострадавших городов упоминаются города Помпеи и Геркуланум.

4. Средневековая письменность

В одном из восстановленных текстов на помпейских папирусах обнаружены диакритические знаки – ударения и придыхания, которые наряду с пунктуацией и лигатурами вошли в обиход лишь в средние века, а своё завершение получили только с началом книгопечатания.

5. Три грации

В национальном археологическом музее Неаполя выставлена фреска с помпейских раскопок. Она является точной копией знаменитой картины Рафаэля «Три грации» 1504 года, вплоть до поз и малейших деталей композициии. Либо Леонардо да Винчи изобрёл и подарил Рафаэлю машину времени, либо владелец виллы в Помпеях знал о картине Рафаэля и заказал средневековым дизайнерам интерьеров сделать копию знаменитой на тот момент картины.

6. Технологический уровень средневековья

В процессе раскопок было найдено огромное количество различных инструментов, неотличимых по технологии изготовления от современных: уголок с идеальным прямым углом, циркули, пинцеты, скальпели, зубоврачебные инструменты, сложные музыкальные инструменты, в том числе тромбоны с золотыми мундштуками.

При строительстве использовался стандартный калёный средневековый кирпич, изготовленный на ленточном прессе.

На фресках изображено холодное оружие 16-17 веков – сабли и мушкетёрские шпаги.

Водопроводный кран, представляющий из себя герметичную конструкцию из трёх частей: корпуса, втулки со сквозным отверстием и притёртого к ней запорного цилиндрического вентиля.

Найдено большое количество железных деталей, которые по определению не могут быть в бронзовом веке – замки, дверные ручки, шарниры, засовы, задвижки.

Подводящие и магистральные трубы сложнейшей системы водоснабжения в Помпеях изготовлены из свинца. В Англии, например, даже до сих пор многие старые дома имеют такие же свинцовые трубы.

На одной из фресок изображен ананас, но этот фрукт появился в Европе только после открытия Америки, в 15-м веке.

В Помпеях обнаружены изделия из бутылочного стекла, флакончики для духов цветного стекла разных оттенков, множество абсолютно прозрачных тонкостенных изделий.

Такие же стеклянные вазы изображены на многочисленных помпейских фресках, раскопанных под пеплом города. Однако впервые прозрачное стекло было получено только в середине 15-го века. А секрет производства такого стекла ещё долгое время, как зеницу ока, берегли от конкурентов. К тому же, в Геркулануме обнаружены стандартные оконные стёкла большого размера – 45х44 см. и 80х80 см. Но первые известные оконные стёкла стали делать только в 1330 году, а первое подобное геркуланумскому стандартное оконное стекло произвели методом современного вальцевания только в 1688 году.

7. Водовод Доменико Фонтана

Если бы даже не было ни одного из вышеперечисленных пунктов, «древность» Помпей перечёркивает в прямом и переносном смысле водовод, проведённый знаменитым папским инженером-архитектором Доменико Фонтана. Это был передовой инженер того времени, который, помимо прочего, устанавливал обелиск на площади перед собором Петра в Ватикане, и достраивал сам собор.

По официальной версии, Помпеи, как и Геркуланум, были открыты миру практически случайно в 1748 году при восстановлении водоснабжения порохового завода, мельницы которого приводились в движение водой, поступающей по каналу из реки Сарно. Один из участков канала был подземным и проходил под холмом, который впоследствии и оказался погребённым Везувием городом Помпеи. Холм так и назывался – “Городище”. Однако официальная версия вынуждена признать в качестве случайного первооткрывателя засыпанного города Доменико Фонтана, который и строил тот самый водовод под Помпеями в конце 16-го века. А через сто с лишним лет восстановление этого же водовода и привёло к открытию Помпей.

Получается, что инженер Фонтана, занимаясь горно-проходческими работами, наткнулся на крыши и стены домов города, погребённого под многометровым слоем пепла. Но, во-первых, о подобной находке сам Доменико Фонтана нигде не упоминал, а во-вторых, двухкилометровый туннель нельзя построить в вулканическом грунте без принудительной вентиляции горной выработки. Выделяемый из вулканических грунтов ядовитый газ, делает невозможным производство любых подземных работ без эффективной вентиляции, с которой горная выработка по схеме напоминала бы титаник, с основным туннелем и огромными “трубами” для вентиляции. Ведь если бы Фонтана прокладывал водовод под многометровым слоем вулканического пепла, то и шахты были бы многометровыми. Вместо подобных конструкций мы видим обыкновенные городские колодцы.

Очень редко водовод проложен с нарушением городской инфраструктуры, как, например, здесь.

Глубина залегания водовода незначительна по отношению к нулевому уровню Помпей, и, за малым исключением, он проходит под улицами, стенами домов и культовыми сооружениями.

Если пройтись по маршруту водовода, проложенному Фонтана под Помпеями, то можно обнаружить удивительные вещи. Следы перекладки дорожного покрытия, водяную мельницу, которая археологами называется “бурбонским водоподъемником”, но которой нет на картах бурбонского и более поздних периодов.

На ранних топографических картах Помпей до начала раскопок никакие колодцы не обозначены. Все колодцы водовода были обнаружены исключительно в процессе раскопок, большей частью в XX-м веке. Некоторые колодцы снабжены каменными ступенями-консолями, встроенными в одну из боковых стенок. Некоторые колодцы реставраторами просто уничтожаются. Есть колодец с боковой дверью. Другой колодец имеет окно в одной из стен. Зачем делать окно под землёй? И как можно было штукатурить колодец снаружи, если его выкладывали как вертикальную шахту изнутри?

Во дворах храма Изиды водовод тоже имел колодец, в настоящий момент уничтоженный, он представлен на гравюре Франческо Пиранези 18 века, который изобразил храм Изиды непосредственно после его раскопок. Колодец изображён с боковыми скосами и крышками – что логично для простого городского колодца.

Это был первый колодец водовода, обнаруженный в процессе раскопок. Поэтому во времена Пиранези ещё не поняли, какую опасность он представляет для официальной версии гибели Помпей в глубокой античности.

При выходе из Помпей водовод открывается г-образным колодцем со ступеньками и с боковым входом.

Канал вне города, проложенный траншейным методом, пришлось откапывать более 20 лет. Мельницы новой пороховой фабрики испанского вице-короля были запущены только в 1654 году. Однако по официальной версии там же расположенный город Помпеи катастрофическое извержение 1631 года никак не коснулось.

Как комментируют археологи этот очевидный факт? Первые раскопки водовода проводились ещё в 1955 году, проводятся они и сейчас, но ни результаты старых, ни новых раскопок до сих пор не опубликованы, ведь тогда придётся пересматривать очень многое…

Зачем скрывать?

Казалось, бы, нет ничего более монолитного, чем историческая наука, твёрдо стоящая на трёх китах.

Первый кит истории – это первоисточники, которые в той или иной степени сохранности, якобы существуют на протяжении двух исторических тысячелетий.

Но факт состоит в том, что подделать любой письменный источник очень просто. Например, весь 19-й век можно смело назвать веком фальшивок. Якобы древнегреческие рукописи, письма монархов, известных учёных, и многие другие документы подделывались не сотнями, не тысячами, а десятками тысяч экземпляров. Например, только между 1822 и 1835 годами в одной только Франции было продано более 12000 рукописей знаменитых людей…

Но и до 19-го века деятельность по фальсификации источников была государственной европейской программой. В средние века старинные античные манускрипты массово и очень кстати находят в заброшенных башнях монастырей, а дельцы на ниве мистификаций, как, например, Поджо Браччолини, написавший в том числе «Истории» Тацита, за большие деньги продают “подлинники” античности богачам того времени.

Второй кит истории – археология, которая 400 лет копает везде, где только можно, и всё, что выкапывается, только подтверждает традиционную версию. Однако на практике археология всего лишь легализует уже существующий исторический костяк, привязывая находки к устоявшейся хронологии, несмотря на явные противоречия. Технологические артефакты, найденные в Помпеях – яркая иллюстрация этому процессу.

Третий кит истории – независимые методы датирования, всем известный радиоуглеродный и дендрохронологический методы. Но и здесь заявляемая независимость совершенно не оправданна.

Несмотря на то, что за открытие радиоуглеродного анализа была дана Нобелевская премия по химии, по сути, он работает только на утверждение существующей хронологии. Чтобы не получить чего-то крамольного, лаборатории, проводящие такие анализы, никогда не берут образец вслепую, без указания места его происхождения и предположительного возраста, жестко привязанного к хронологической шкале.

Сами авторы метода на симпозиуме нобелевских лауреатов в 1969 году цинично заявляли:

Если радиоуглеродная датировка поддерживает наши теории, мы помещаем ее в работу. Если она не полностью противоречит им, мы помещаем её в сноску. И если она полностью не подходит, мы просто не берём её.

Обоснованная критика этих методов имеется, например, в работе “< ![CDATA[ ]]> ОШИБКИ БАЗОВЫХ ПОСТУЛАТОВ РАДИУГЛЕРОДНОГО и АРГОН-АРГОНОВОГО ДАТИРОВАНИЯ< ![CDATA[]]>“

Одним из первых образцов для оттачивания метода Радиоуглеродного анализа был хлеб из Помпей. Дендрохронологических калибровочных кривых тогда еще не было, при этом несмотря на приблизительность известного в то время периода полураспада, результаты удивительным образом точно совпали с общепринятой хронологией. По сути, Радиоуглеродный анализ – это метод подгонки под существующую хронологическую шкалу.

То же самое касается дендрохнологического метода, таблицы которого основаны на той же стандартной хронологии. Дата гибели Помпей в 79 году нашей эры там является одним из основополагающих реперов.

Так зачем же европейские специалисты работали и продолжают работать над возвеличиванием своей историии и относят её в глубокую древность? Всё очень просто – когда славяне с рогатинами гонялись по лесам за медведями, европейцы уже жили в городах и кушали ананасы. А значит в современных политических вопросах младший брат должен слушаться более зрелую, на целых полторы тысячи лет, европейскую цивилизацию. Именно так проявляется суть Истории как идеологического оружия.

Но вот почему российские историки до сих пор работают на сочинённую Миллером, Шлецером, Байером историческую сказку, не понятно. Может быть, пора заканчивать работать против своей страны и стоит начать трудиться на благо своих соотечественников?

Но пока дипломированные историки не спешат разгребать авгиевы конюшни ложной хронологии, эту задачу решают грамотные наравнодушные энтузиасты. Исследование Андреаса Чурилова – яркий пример такой работы.

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