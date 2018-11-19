Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 ноября 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля.

«Сегодня занял пост министра обороны, чтобы мы победили наших врагов», — написал Нетаньяху на своей официальной странице в одной из соцсетей.

Он также заявил, что вопрос безопасности страны «находится вне политики и личных интересов», а непростая ситуация не позволяет сейчас провести досрочные выборы.

Напомним, что 14 ноября министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушёл в отставку, раскритиковав решение кабинета министров Израиля согласиться на перемирие с ХАМАС в секторе Газа.

Либерман назвал заключённое соглашение «капитуляцией перед террором».

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