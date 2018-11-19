Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 ноября 2018
- 14:37 Су-57 в Сирии.
- 13:34 Чтобы победить наших врагов: Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля.
- Вчера 23:36 Бойня в Сирии: турецкие военные и протурецкие боевики уничтожают друг друга (ФОТО, ВИДЕО).
Су-57 в Сирии
Министерство обороны выложило видео испытаний Су-57 в Сирии, куда их в начале года отправляли на обкатку в боевых условиях.
Из официально пресс-релиза:
Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолёта в условиях реальной боевой обстановки. В ходе них были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов. Экипажи Су-57 выполнили более десяти полетов в Сирии.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Чтобы победить наших врагов: Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля.
«Сегодня занял пост министра обороны, чтобы мы победили наших врагов», — написал Нетаньяху на своей официальной странице в одной из соцсетей.
Он также заявил, что вопрос безопасности страны «находится вне политики и личных интересов», а непростая ситуация не позволяет сейчас провести досрочные выборы.
Напомним, что 14 ноября министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушёл в отставку, раскритиковав решение кабинета министров Израиля согласиться на перемирие с ХАМАС в секторе Газа.
Либерман назвал заключённое соглашение «капитуляцией перед террором».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бойня в Сирии: турецкие военные и протурецкие боевики уничтожают друг друга (ФОТО, ВИДЕО)
В оккупированном турецкими войсками и протурецкими исламистскими бандформированиями курдском городе Африн в провинции Алеппо начались жестокие бои между турецкими военными и подготовленными ими боевиками «полиции» с одной стороны и группировкой «Джейш Усуд аш-Шаркия» с другой.
С обеих сторон есть убитые и раненые, примененяется артиллерия и другое тяжёлое вооружение.
Прошлой ночью турецкая администрация ввела комендантский час в отношении гражданских лиц. Затем вспыхнули столкновения между турками и ещё вчера союзными им боевиками.
Рано утром турецкие силы и подконтрольная им местная полиция начали операцию против группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия» и поддержавших её местных вооружённых групп, когда их отряды отказались покинуть город Африн.
Бои завязались в разных районах города — от центра до окраин.
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