СМЫСЛОВОЕ ДРОБЛЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА – ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА

“Животворящий русский язык со страниц классических произведений способен исцелить душу человека, дать ему энергию жизни, сформировать у него правильное миропонимание, помочь определить конкретный смысл его жизни.”Как мы все, поимев пусть и малую толику опыта реальной жизни, любим поучать, наставлять, воспитывать молодых! Какое блаженство испытывает “бывалый”, втискивая в головы менее искушённых в жизни людей советы и инструкции! Порой забавно наблюдать, с каким сладостным смакованием какой-нибудь “дед” сбрасывает на молодь свои жизненные постулаты! Мол, живи и действуй по моему образу и подобию – и всё у тебя будет нормально, “в ажуре”, так сказать.Но вот в чём беда – на лубочную картинку управления поведением молодых людей, помимо традиционного конфликта “отцов и детей”, с угрожающей степенью дисгармонии накладывается откровенное языковое отчуждение между различными поколениями русских людей. И если в XIX веке смысловое содержание разговорного русского языка претерпевало на протяжении жизни одного поколения лишь незначительные изменения, то в XX веке этот процесс резко ускорился. Уже в первой половине нашего века разница возраста людей в 20 – 30 лет создавала серьёзные сложности общения людей на русском языке, чему в кардинальной степени поспособствовала мировоззренческая катастрофа 1917 года. Язык, традиции, индивидуальное мироощущение – все социальные атрибуты жизни человека подверглись небывалой подмене на понятийном уровне. А это, в свою очередь, привело к деградации и распаду практически всех общественных институтов российского государства. В течение очень краткого времени произошло нечто совершенно невероятное: люди, которые всего на 15 – 20 лет были старше новых хозяев жизни – молодых революционеров, взявших власть в России в свои руки, – переставали вдруг понимать смысл слов и выражений послереволюционной версии русского языка. Даже внутри семей родственники переставали при общении адекватно воспринимать друг друга.Развитие событий XX века проявило наличие некоего сценария разобщения российского общества, испокон веков сильного традициями преемственности поколений на основе идентичного понимания своего родного языка. По этому сценарию люди старшего возраста в течение одного десятилетия после 1917 года были лишены духовно-культурной основы своего существования. Изменился государственный строй, изменился образ жизни людей, повсеместно проросла новая культура (“пролеткульт”), но, главное, русский язык с каждым годом становился совсем другим языком. Был запущен механизм постоянного изменения понятийного аппарата русского языка, который должен был происходить с нарастающим ускорением. Авторами закулисных методов управления общественными процессами предусматривалось планомерное отчуждение друг от друга различных возрастных и социальных групп русского народа посредством дробления и подмены понятий словарного запаса русского языка. Эти изолированные группы населения нашей своевольной страны сценарно должны были становиться всё менее и менее малочисленными под влиянием невосприимчивости к “диалектам” русского языка, на которых происходит общение в других группах.Нечеловеческий сценарий предусматривал и такие менее изощрённые действия, как уничтожение письменных памятников русской словесности и физическое истребление ведоруссов – живых носителей самобытной русской ведической цивилизации, воплощающих в себе её культуру и духовность, что и было со всей беспощадностью реализовано на практике.Определённый ренессанс “традиционной русскости” середины столетия и, в особенности, послевоенной поры сохранил возрастной диапазон адекватности восприятия русского языка в пределах 20 лет. Но, как оказалось впоследствии, сатанинский сценарий аннигиляции Руси по примеру Вавилонского столпотворения предусматривал именно такой статус-кво страны, какой она была в хрущёвско-брежневскую эпоху. Дело в том, что этот ренессанс перекрывался новыми разрушительными технологиями, ещё более опасными для культурной памяти народа, чем революционный переворот в государстве.Технологии эти связаны, прежде всего, с бурным и всеобъемлющим развитием электронных средств массовой информации, в результате чего самым почётным членом едва ли не каждой семьи стал сначала радиоприёмник, а затем – телевизор. Началась ежедневная, неотступная и изощрённая работа по формированию нового сознания людей; сознания, основные параметры которого были определены неким закулисным властелином мира и его верными слугами, искушёнными в манипуляции массовым сознанием.По мере развития электроники и совершенствования эффективности методов произвольного воздействия на сознание и подсознание человека смысловая эрозия русского языка увеличивалась в геометрической прогрессии. За своими повседневными заботами и гедоническим времяпровождением об изящной словесности простые люди стали вспоминать всё реже и реже. Обиходный язык становился всё более и более примитивным и упрощённым, пока не превратился, в конце концов, в засорённый жаргоном сленг. Литературный русский язык после длительного опошления и резкого снижения нравственно-этических барьеров в среде литераторов к концу столетия практически перестал существовать, как явление жизни общества.А это означает, что современных русских людей лишили фундаментальной основы своей культуры, равно, как и адекватного средства межличностного общения. Поэтому-то нам никак и не удаётся договориться между собой даже по самым элементарным вопросам совместного проживания на земле наших предков. Соборность при таком раскладе становится всё более и более призрачной мечтой.Но наивысшей степени пагубности и морального разложения размывание смысловой основы русского языка оказало и оказывает на молодёжь, всё дальше и дальше отдаляющейся от своих национальных святынь. Без исконной же русскости национальной молодёжи будущее русского народа призрачно и темно. В этом случае русские разделят судьбу многих бывшими великими народов прошлого, ныне превращенных в лакействующих манкуртов.Исполнение же главной партии в этом заказном преступлении против наших первооснов отведено сегодня телевещанию. Телевизионная агрессия, направленная на подчинение мыслей и эмоций телезрителей заданным целевым установкам, не знает пощады и приостановки в своём напоре. От телевизора крайне тяжело оторваться: он пленяет внимание, он доминирует над всеми другими интересами человека. Тоненький ручеёк образовательных программ с лихвой перекрывают мощные селевые потоки теле-шоу, эротики, насилия, варварства и цивилизованной дикости. Именно поэтому у детворы, просиживающей часами у телеэкранов, расплывается смысл даже самых обычных слов.В связи с колоссальной динамичностью и изощрённостью телевещания диапазон языковой отчуждённости наших современников теперь составляет уже 3 – 4 года. Это означает, что жизненные ценности, формирующиеся у современных людей в основном посредством телевизора, кардинально различаются у людей отстоящих по возрасту друг от друга всего на 3 – 4 года. Помимо такого различения по вертикали наличествуют серьёзные отличия жизненных устремлений граждан Российской Федерации и по горизонтали, то есть в пределах компактных возрастных групп населения страны. Таким образом, план раздробления российского общества на мелкие группы чуждых друг другу людей реализован практически в полном объёме. Если и далее всё в нашей жизни будет происходить по “тайному сценарию” разобщения русских людей через выхолащивание истинного значения русских слов, то в третье тысячелетие мы войдём в состоянии абсолютно искажённого восприятия действительности. А это не что иное, как полная и окончательная гибель русского самосознания.Мрачно? Да. Беспросветно? Нет. Есть книги, в которых русский язык живёт во всей своей Красе. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин, Паустовский… Титаны русской словесности несут нам, их неразумным потомкам, сквозь года и века заветы наших предков – уложения Великого Русского Языка. Толковые словари. Энциклопедии. В конце концов, целая плеяда современных писателей и поэтов творят на исконном русском языке. Мы ещё не всё потеряли. У нас ещё есть силы, достаточные для возврата к заветным книгам русского народа, для избавления от тяжёлой наркотической зависимости от телевизора. И лекарство для всего этого вполне щадящее для нашей ослабленной искушениями лёгкой жизни психики – читать, как можно больше читать классическую русскую литературу (именно читать, а не смотреть по телевизору!).Животворящий русский язык со страниц классических произведений способен исцелить душу человека, дать ему энергию жизни, сформировать у него правильное миропонимание, помочь определить конкретный смысл его жизни. И ещё. Неискажённый русский язык – мощнейшее средство защиты, развития и объединения своих индивидуальных носителей.Телевизионные передачи принципиально не способны дать всего этого человеку, в особенности молодому человеку, только вступающему в хаос современной жизни без надёжных нравственных ориентиров. И это действительно так, поскольку телевизор задумывался и создавался по замыслам тайных правителей мира, как средство технотронного воздействия на человека по заданным программам для превращения его в послушную чужой воле куклу. Не более того.Чтобы Русь выжила, чтобы русский народ-богоносец выполнил своё историческое предназначение, каждый из нас обязан припасть к живительным истокам нашим – книгам на Великорусском Языке. Особенно это относится к молодым русичам. Читайте, читайте, читайте книги на истинном языке! Какие это книги? Те, кто развивался и рос вдали от телевизора, и без подсказки знает их. Те же, кто уже подвергся гипнотической телевизионной обработке, сам без труда достаточно просто определит эти книги: его от них отвращает неведомая ему сила, не позволяя даже взять их в руки. Чтобы одолеть этот искусственный барьер и положить начало процессу собственного выздоровления, достаточно хоть раз усилием воли заставить себя вчитаться в произведения классиков родной словесности, пусть даже поначалу и фрагментарно. Отвращающая сила при этом сгинет в небытиё, а “живая вода” красоты и гармоничности русского сказа вновь оживит сердца потомков Славы.Своё нравственное выздоровление человек ощущает всегда весьма отчётливо, поскольку буквально всё вокруг него кардинально изменяется: краски обретают насыщенность, чувства – глубину, мысли – свет.Завет наших предков – Великорусский Язык –должен звучать в каждом из нас во всю свою исполинскую силу. Только тогда прекратится вавилонское столпотворение на нашей родной земле. И тогда Русь возродится в единении всех народов России.Сергей Бородин, член союза журналистов России, главный редактор газеты “Новейшая политологияПодборка иностранных слов с заменой на русский языкАбсолютный — совершенныйАбстрактный — отвлеченныйАграрный — земледельческийАдекватный — соответствующийАктивный — деятельныйАктуальный — злободневныйАморальный — безнравственныйАнализ — разборАнтураж — окружениеАргумент — доводБизнес — делоБойфренд — приятельБрифинг — летучкаВариант — разновидностьГабариты — размерыГерметичный — непроницаемыйГипотетический — предположительныйГолкипер — вратарьГуманность — человечностьДайвер — ныряльщикДайджест — обзорДебаты — пренияДевальвация — обесцениваниеДемонстрация — показДеструктивный — разрушительныйДетальный — подробныйДиалог — беседаДиректор — управляющийДискомфорт — неудобствоДискуссия — обсуждение, спорДифференциация — разделениеДоминировать — господствовать, преобладатьДуэль — поединокИгнорировать — пренебрегатьИдентичный — тождественныйИмидж — образИмпорт — ввозИндивидуальный — единоличныйИндифферентный — безразличныйИндустрия — промышленностьИнертный — равнодушныйИнтервенция — вторжениеИнтернациональный — международныйИнфицированный — зараженныйИнформация — сведенияКамуфляж — прикрытиеКоммерсант — торговецКомпенсация — возмещениеКомфорт — удобствоКомфортабельный — удобный, благоустроенныйКонкретный — определенныйКонкурент — соперникКонкурс — состязаниеКонстатировать — устанавливатьКонструировать — устраивать, строитьКонструктивный — созидательныйКонтинент — материкКонтракт — договорКонфронтация — противостояниеКонцентрация — сосредоточениеКоррективы — поправкиКорреспонденция — переписка; сообщениеКредитор — заимодательКриминальный — преступныйЛегитимный — законныйЛепта — вкладЛиквидация — уничтожениеЛингвист — языковедЛифтинг — подтяжка кожиМаксимальный — наибольший, предельныйМаска — личинаМенталитет — склад умаМетод — приемМинимальный — наименьшийМобильность — подвижностьМодель — образецМодернизация — обновлениеМомент — мигМоментальный — мгновенныйМонолог — речьМонумент — памятникМонументальный — величественныйНатуральный — естественныйНегативный — отрицательныйНивелировать — уравниватьОбъективный — беспристрастныйОригинал — подлинникОтель — гостиницаПараметр — величинаПаркинг — стоянкаПассивный — бездеятельныйПерсональный — личныйПлюрализм — множественностьПозитивный — положительныйПолемика — спорПотенциальный — возможныйПревалировать — преобладатьПретензия — притязаниеПрециозный — изысканныйПриватный — частныйПримитив — посредственностьПрогноз — предсказаниеПрогресс — продвижениеПропаганда — распространениеПубликация (действие) — обнародование, изданиеРадикальный — кореннойРеакция — откликРеализовать — претворить в жизньРевизия — проверкаРеволюция — переворотРегресс — упадокРезолюция — решениеРезонанс — отзвукРезультат — следствие, последствиеРеконструкция — перестройкаРельеф — очертаниеРенессанс — возрождениеРеспектабельный — почтенныйРеставрация — восстановлениеРеформа — преобразованиеСекретный — тайныйСервис — обслуживаниеСимпозиум — заседаниеСимптом — признакСинтез — сбор, обобщениеСинхронно — одновременноСитуация — положение, обстановкаСоциальный — общественныйСоциология — обществоведениеСпонсор — благотворитель (меценат)Стабильность — устойчивостьСтагнация — застойСтресс — напряжение, потрясениеСтруктура — устройствоСубъективный — личный, предвзятыйСфера — областьТема — предметТолерантность — терпимостьТоматы — помидорыТрансформация — превращениеФактический — действительныйФорум — собраниеФундаментальный — основополагающийХобби — увлечениеШеф — главаШопинг — покупкиШоу — зрелищеЭксклюзивный — исключительныйЭксперимент — опытЭкспозиция — выкладкаЭкспорт — вывозЭмбрион — зародышЭра — летосчислениеЮриспруденция — правоведение

Источник: nashaplaneta.su