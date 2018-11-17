Практикуя терпение

«Берегитесь гнева терпеливого человека»,

— Джон Драйден.Для некоторых людей умение терпеть вовсе не кажется таким уж важным качеством человеческой личности — и уж точно не столь важным, как, к примеру, альтруизм или целеустремленность.Нет, мы, конечно, считаем терпеливость одной из благодетелей, и часто говорим другим людям — чаще всего детям или клиентам — чтобы они потерпели, или что мы уважаем их терпеливость.Но как часто мы останавливаемся, чтобы повнимательнее присмотреться к этому качеству, этому способу существования? Ведь терпение именно таково — это способ жизни, способ существования. И, что самое интересное, этот способ может быть очень и очень полезным.Терпение неразрывно связано с собранностьюТерпение и собранность идут по жизни рука об руку. Как однажды написал в одной из своих книг Чарльз Буковски, «Важнее всего то, как хорошо ты пройдешь через огонь».Если мы оказываемся неспособны на терпение, мы зачастую действуем импульсивно, или же повинуясь эмоциональным инстинктам в ситуации, требующей от нас взвешенных и рациональных решений — к примеру, во время какого-либо конфликта или кризиса.Проявляя терпения, мы спокойно воспринимаем поступающую информацию, и не действуем, пытаясь как можно быстрее среагировать на внешние раздражители, если такая спешка жизненно не необходима — вместо этого мы можем задействовать логику, просчитать ситуацию, поняв, какой ее исход лучше всего мог бы нас устроить, и взять ее под контроль.Терпение способствует самоотверженностиЭту простую истину вы наверняка слышали уже множество раз — и далеко не просто так. Для того, чтобы быть действительно благодетельным и самоотверженным человеком, нужна немалая толика самодисциплины, или совершения поступков не потому, что их совершить легко, и они пойдут нам во благо, а потому, что они нелегки, зато могут помочь кому-то еще.Терпение способствует самоконтролю, а самоконтроль делает нашу волю воистину железной.Время на вашей сторонеПрактиковать терпение — значит свыкнуться с той идеей, что время на нашей стороне, а вовсе не работает против нас. Когда мы принимаем поспешное решение, отвечаем на письмо, не обдумав сперва ответ, отказываемся от ожидания — в этих случаях мы сами позволяем времени одержать над нами верх, хотя ему этого вовсе не хочется.А проявляя терпеливость, мы максимально растягиваем доступное нам время, что позволяет нам всесторонне обдумать решение, выказать уважение нашему адресату, показав ему, что мы действительно прочли его письмо, и, в конечном итоге, доказать самим себе, что не мы служим времени, а оно нам.Самые лучшие вещи в жизни требуют времениЭтот пункт слегка расширяет и дополняет предыдущий. Дело в том, что практикуя терпение, мы убеждаемся в правдивости идеи о том, что самые лучшие вещи в жизни неизбежно требуют времени, и что терпение непременно вознаграждается — и порою превыше всего, что мы можем себе представить.Подумайте об этом — выпускной день остается с нами на всю жизнь главным образом потому, что для того, чтобы прийти к нему, нам пришлось проделать долгий и тернистый путь, самые лучшие фрукты и овощи в нашей жизни мы собираем своими руками, выращивая их долгие месяцы, на каждую книгу, картину или другое произведение искусства потрачены десятки и сотни часов кропотливой и терпеливой работы…Так что, отправившись в путь к поставленной перед собою цели, лучше сразу признать, что он потребует от вас времени и усилий — ведь лишь так вы заложите фундамент для настоящего успеха.Одним словом, есть множество доводов в пользу того, чтобы практиковать терпение в жизни каждого человека — оно позволяет избежать плохого настроения из-за неутешительных новостей и раздражительности на протяжении дня, помогает принимать более разумные и взвешенные решения, основанные на полной информации и фактах, позволяет не подкармливать свои негативные импульсы и стремления, именно оно помогает нам осознать, что долгосрочная перспектива часто куда полезнее краткосрочного удовольствия, и что качество куда важнее количества, и так далее.И, в конечном итоге, практиковать терпение — это преодолеть голос соблазна, который подталкивает нас под локоть, пытаясь заставить нас сделать необдуманные ответ, принять поспешное решение, либо выдать недоделанный продукт или результат.Пытаясь подталкивать исход какого-либо события, когда на самом деле ему стоило бы позволить идти своим чередом, все равно, что нестись на всех парах по шоссе жизни к ее неизбежному финалу — не любуясь великолепными пейзажами по сторонам, никогда не останавливаясь, чтобы понюхать цветы, или искупаться в речке… словом, никогда не жить настоящим, всегда обращая свой взгляд лишь на будущее, которого еще нет.

Источник: nashaplaneta.su