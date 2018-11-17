Практикуя терпение
10:14. 17 ноября 2018 Просмотров - 233 Нет комментариев Опубликовал: brahman
«Берегитесь гнева терпеливого человека»,
— Джон Драйден.
Для некоторых людей умение терпеть вовсе не кажется таким уж важным качеством человеческой личности — и уж точно не столь важным, как, к примеру, альтруизм или целеустремленность.
Нет, мы, конечно, считаем терпеливость одной из благодетелей, и часто говорим другим людям — чаще всего детям или клиентам — чтобы они потерпели, или что мы уважаем их терпеливость.
Но как часто мы останавливаемся, чтобы повнимательнее присмотреться к этому качеству, этому способу существования? Ведь терпение именно таково — это способ жизни, способ существования. И, что самое интересное, этот способ может быть очень и очень полезным.
Терпение неразрывно связано с собранностью
Терпение и собранность идут по жизни рука об руку. Как однажды написал в одной из своих книг Чарльз Буковски, «Важнее всего то, как хорошо ты пройдешь через огонь».
Если мы оказываемся неспособны на терпение, мы зачастую действуем импульсивно, или же повинуясь эмоциональным инстинктам в ситуации, требующей от нас взвешенных и рациональных решений — к примеру, во время какого-либо конфликта или кризиса.
Проявляя терпения, мы спокойно воспринимаем поступающую информацию, и не действуем, пытаясь как можно быстрее среагировать на внешние раздражители, если такая спешка жизненно не необходима — вместо этого мы можем задействовать логику, просчитать ситуацию, поняв, какой ее исход лучше всего мог бы нас устроить, и взять ее под контроль.
Терпение способствует самоотверженности
«Тот, кто плывет по водам Нила, должен запастись парусами, сотканными из терпения», — Уильям Голдинг.
Эту простую истину вы наверняка слышали уже множество раз — и далеко не просто так. Для того, чтобы быть действительно благодетельным и самоотверженным человеком, нужна немалая толика самодисциплины, или совершения поступков не потому, что их совершить легко, и они пойдут нам во благо, а потому, что они нелегки, зато могут помочь кому-то еще.
Терпение способствует самоконтролю, а самоконтроль делает нашу волю воистину железной.
Время на вашей стороне
«Примите темп природы: ее секрет в терпении», — Ральф Уолдо Эмерсон.
Практиковать терпение — значит свыкнуться с той идеей, что время на нашей стороне, а вовсе не работает против нас. Когда мы принимаем поспешное решение, отвечаем на письмо, не обдумав сперва ответ, отказываемся от ожидания — в этих случаях мы сами позволяем времени одержать над нами верх, хотя ему этого вовсе не хочется.
А проявляя терпеливость, мы максимально растягиваем доступное нам время, что позволяет нам всесторонне обдумать решение, выказать уважение нашему адресату, показав ему, что мы действительно прочли его письмо, и, в конечном итоге, доказать самим себе, что не мы служим времени, а оно нам.
Самые лучшие вещи в жизни требуют времени
«Терпение горько, зато ее плоды сладки», — Жан-Жак Руссо.
Этот пункт слегка расширяет и дополняет предыдущий. Дело в том, что практикуя терпение, мы убеждаемся в правдивости идеи о том, что самые лучшие вещи в жизни неизбежно требуют времени, и что терпение непременно вознаграждается — и порою превыше всего, что мы можем себе представить.
Подумайте об этом — выпускной день остается с нами на всю жизнь главным образом потому, что для того, чтобы прийти к нему, нам пришлось проделать долгий и тернистый путь, самые лучшие фрукты и овощи в нашей жизни мы собираем своими руками, выращивая их долгие месяцы, на каждую книгу, картину или другое произведение искусства потрачены десятки и сотни часов кропотливой и терпеливой работы…
Так что, отправившись в путь к поставленной перед собою цели, лучше сразу признать, что он потребует от вас времени и усилий — ведь лишь так вы заложите фундамент для настоящего успеха.
Одним словом, есть множество доводов в пользу того, чтобы практиковать терпение в жизни каждого человека — оно позволяет избежать плохого настроения из-за неутешительных новостей и раздражительности на протяжении дня, помогает принимать более разумные и взвешенные решения, основанные на полной информации и фактах, позволяет не подкармливать свои негативные импульсы и стремления, именно оно помогает нам осознать, что долгосрочная перспектива часто куда полезнее краткосрочного удовольствия, и что качество куда важнее количества, и так далее.
И, в конечном итоге, практиковать терпение — это преодолеть голос соблазна, который подталкивает нас под локоть, пытаясь заставить нас сделать необдуманные ответ, принять поспешное решение, либо выдать недоделанный продукт или результат.
Пытаясь подталкивать исход какого-либо события, когда на самом деле ему стоило бы позволить идти своим чередом, все равно, что нестись на всех парах по шоссе жизни к ее неизбежному финалу — не любуясь великолепными пейзажами по сторонам, никогда не останавливаясь, чтобы понюхать цветы, или искупаться в речке… словом, никогда не жить настоящим, всегда обращая свой взгляд лишь на будущее, которого еще нет.
Источник: nashaplaneta.su