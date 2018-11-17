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Фото на документы

17:58. 17 ноября 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:


В комментариях пишут, что это фотоателье на Преображенской площади в Москве.

И еще на тему "кровавого тирана".

1. Как разрушали сталинизм. Фрагмент воспоминаний профессора Московского Государственного Университета Смирнова - https://vk.com/@prorivists-kak-razrushali-stalinizm
2. О проблемах установки памятника Сталину в Новосибирске – https://goo.gl/sDD9cg
3. Докладная Якова Агранова о ходе следствия по делу об убийстве Кирова направленная лично Сталину - http://istmat.info/node/60184 (на сайте продолжается публикация материалов дела об убийстве Кирова, очень много годных исторических документов, рекомендую)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: история, сталин, юмор
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