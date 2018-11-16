В боях 1941-45 годов русских погибло меньше, чем немцев

Ниже средствами демографии показываю: погибших русских воинов за 1941-45 годы - не более 6,9 млн., а погибших немцев – не менее 7,4 млн.

Нужно опровергать ложь утверждения: два убитых русских на одного убитого немца.

Другие написаны о погибших в более мягком стиле – два защитника на одного захватчика. И вот это соотношение 2 : 1 фактически торчит в памяти большинства людей. Мол, такова цена, которую русские заплатили за победу над Гитлером.

Есть много публикаций о военных потерях 1940-45 годов.



В первой половине 1940-х на Русской равнине схлестнулись в схватке две силы.

Одна – захватчики, пришедшие, соблазненные авантюрой Гитлера.

Вторая – защитники, вставшие для освобождения Русской Земли от пришедших захватчиков.

В основе большинства оценок погибших защитников и захватчиков – субъективный фактор. Кто-то составлял списки погибших. Кто-то обсуждал их с кем-то и вносил свои соображения.

При таком подходе можно показать и победу «заваленными трупами».

Подобный подход оценки погибших захватчиков и защитников я считаю недопустимым.

Сначала при поиске правды я определил степень участия захватчиков и защитников.

Степень участия захватчиков, соблазненных авантюрой Гитлера, определил по составу военнопленных в лагерях НКВД СССР: немцы – 68%; венгры – 15%; румыны – 5%; австрийцы – 4,5%; поляки – 2%; итальянцы – 1,5%. Остальной интернационал авантюры Гитлера: от испанцев до норвежцев и от французов до шведов – менее 1% каждый. Ясно, весь этот интернационал Западной Европы пришел на Русскую Землю не на экскурсию с цветами, а с винтовками.

Степень участия народов СССР, освобождавших Русскую Землю от авантюристов Гитлера, определил по данным стрелковых дивизий Красной Армии за январь-апрель 1943 года: русские – 66%; украинцы – 12%; узбеки – 2,5%; татары – 2,5%; казахи – 2,5%, белорусы – 2%. Степень участия остальных народов СССР уменьшается – от 1,5% до 0,1%.

Степень участия дает первый зримо сопоставимый вывод: 68% немцев и 66% русских – это фактически зеркально отображение схватки двух сил: захватчиков и освободителей.

Война – это обязанность и дело мужчин. Так что диапазон поиска сужается до демографии, а это наука точная. В ней эмоций и субъективных оценок быть не должно.

Нужно определить: сколько немецких мужчин погибло в авантюре Гитлера. И сколько – русских мужчин, освобождая Русскую Землю от пришедших захватчиков.

Сопоставляя эти два числа погибших, получим точный зримый образ трагедии схватки двух сил на Русской равнине, 1941-45 годов.

Как использованы возможности демографии

Обычно в демографии расчеты делаются по возрастам. Но возраст – величина переменная.

Я оперирую методами альтернативной демографии, в которой главный параметр – год рождения. Это величина постоянная. И когда человеку 18 лет. И когда ему 40 или 60.

Вот почему далее все расчеты погибших и немцев, и русских – далее буду делать по годам рождения. Это существенно надежнее и проще, чем расчет по возрастам.

Для расчета используется один параметр – потоки по годам рождения. Они строятся по данным переписей. Довоенные переписи в СССР и в Третьем Рейхе проводились в один и тот же 1939 год. Послевоенная перепись СССР – 1959 год.



Для получения послевоенных данных по Третьему Рейху использую данные департамента народонаселения ООН на 1950 год.

Смежные диаграммы потоков: русских мужчин РСФСР и немецких мужчин Третьего Рейха.

Заштрихованные области – потери 1941-45гг. в потоках мужчин по их годам рождения.

Потоки русских мужчин приведены по РСФСР, потому что в населении этой республики русские составляют более 80%. Но призывались русские мужчины и из других республик СССР. Поэтому при окончательном расчете погибших русских сделаю поправку со знаком «плюс».

Немецкие мужчины воевали не только на Восточном Фронте. Погибшие были и на других фронтах Третьего Рейха. Так что на них сделаю поправку со знаком «минус».

Лишь после этого можно сделать точное сопоставление погибших.

Главное при рассмотрении диаграмм

Графики по одним и тем же годам рождения существенно упрощают построение, расчет, и одновременное восприятие потоков и русских, и немецких мужчин, рожденных на длинном календарном интервале – от 1880 до 1935 года.

В графиках диаграмм есть одинаковые элементы. И для русских, и для немецких мужчин.

На всех потоках есть провал у рожденных в 1910-х годы.

У немецких мужчин – это следствие германской войны 1914-18 годов.

В потоках русских мужчин провал расширяется от гражданской войны – до 1922 года.

В Советском Союзе на войну призывали мужчин от 18 до 45 летнего возраста. Во время войны призыв год от года двигался. В начале войны, в 1941 году призывались родившиеся после 1895 года. В конце войны – родившиеся в 1926 году. На диаграмме русских мужчин РСФСР призывной интервал отмечен вертикальными линиями и разделен 1911 годом на два периода.

В Третьем Рейхе военным законом от 21 мая 1935 г. установлена военная служба тоже от 18 до 45 лет. Но для Восточных Земель воинская повинность расширена до 55-летнего возраста.

По Указу Гитлера от 25 сентября 1944 г. был создан фольксштурм. Что главное в Указе:

— фольксштурм формируется из мужчин возраста – от 16 до 60 лет;

— члены фольксштурма являются солдатами в духе закона о военной службе.

Поэтому на диаграмме немецких мужчин Третьего Рейха интервал военной службы отмечен вертикальными линиями от 1890 до 1929 года и разделен на два периода 1910 годом.

По графикам видно: немецкие мужчины Третьего Рейха – существенно старее, чем русские мужчины РСФСР. Это непременно должно было отразиться на итогах схватки двух сил.

О построении потоков

Для построения потоков использованы данные переписей. Но между переписями до войны и переписями после войны большой интервал времени. А в реальной жизни всегда есть естественные потери от возрастной смертности. Поэтому необходим учет этих естественных смертей между переписями по таблицам смертности.

Поток русских мужчин РСФСР, «факт 1959» построен по переписи СССР 1959.

Поток русских мужчин РСФСР, «1939 корр. табл. смерт» построен по данным переписи СССР 1939. В этом потоке уменьшены по таблице смертности, в зависимости от возраста, значения на величину естественных возрастных смертей.

Поток немецких мужчин Третьего Рейха, «факт 1950» построен по данным департамента народонаселения ООН на 1950 год. (World Population Prospects: The 2012 Revision, DVD Edition).

При этом нужно было убедиться, что демографы учли возвращение немецких военнопленных мужчин из лагерей НКВД СССР в Германию после 1956 года.

Сопоставление данных на 1950 и 1960 годы показало, что численные ряды когерентны и по фазе, и по амплитуде. Так что в данных департамента народонаселения ООН за 1950 год учтено возвращение немецких военнопленных мужчин в Германию. Поток «факт 1950» надежен.

А вот построение потока немецких мужчин Третьего Рейха, «1939 корр. табл. смерт» потребовало дополнительных исследований.

Они обусловлены тем, что потенциал немецких мужчин, участвующих в войне Третьего Рейха в 1941-45 годы, существенно больше того потенциала немецких мужчин, который был при переписи Третьего Рейха 16 мая 1939 года.

Поэтому прежде чем переходить к построению потока немецких мужчин Третьего Рейха, «1939 корр. табл. смерт» вышеприведенной диаграммы, нужно было внимательно изучить изменение сферы влияния Третьего Рейха к 1941 году.

Здесь следует отметить, что в большинстве публикаций на тему войны 1941-45 года авторами не учитывается тот факт, что территория и численность Третьего Рейха 1941 года существенно увеличились. Сознательно или непреднамеренно – это не важно для темы настоящей статьи.

О территории и потенциале Третьего Рейха 1941-45 годов

Карта территории и численности Третьего Рейха 1941-45 годов.

Германия с Восточной Пруссией – 65,22 млн.

Судеты – 3,64млн.: Данциг – 0,41 млн.; Мемель – 0,15 млн. Саар – 0,81млн. Люксембург, Лотарингия и Эльзас – 2,2 млн.; Австрия (Ostmark) и Южная Каринтия – 6,76 млн.;

Протекторат Богемия и Моравия – 6,79 млн.

Восточные районы – 9,63 млн. В их западной части, еще по Российской переписи 1897 года жило много немцев. Например, в Калишской губернии 1897 года – 7,3%, в Петроковской – 11%. А в городах – до 16%. Ясно, что к 1941 году число немцев в этих областях не уменьшилось.

Служить Третьему Рейху могли немецкие мужчины Генерал-Губернаторства и Галиции.

Для справки. По Российской переписи 1897 года немцев на территории Волыни – 171 тыс. Остальная часть Галиции 1897 года входила в состав Австро-Венгрии. После 1920 года почти вся Галиция оказалась в составе Польши. И в 1940-х годах коренные немцы как Галиции, так и Генерал-Губернаторства, попали в сферу влияния Третьего Рейха.

Так что потенциал немецких мужчин Третьего Рейха, для участия в авантюре Гитлера, к 1941 году увеличивается – очень существенно.

Теперь еще нужно учесть эффект добровольцев.

Например, во Франции сразу же после начала авантюры Гитлера тысячи добровольцев заявили о своем желании принять в ней участие. Географию добровольцев вполне конкретно отображает состав военнопленных в лагерях НКВД СССР. Добровольцы были из Франции, Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, Финляндии и т.д. Было сформировано не менее 16 дивизий. Например, 15-я пехотная (латвийская) дивизия; 21-я горнострелковая (албанская) дивизия; 29-я пехотная (итальянская) дивизия.

Если приток добровольцев из других народов Европы измерялся тысячами и десятками тысяч, то ясно: с периферии Третьего Рейха немецких добровольцев – были сотни тысяч.

В послевоенные годы из Словакии, Венгрии и Югославии выселены миллионы немцев. В годы Третьего Рейха немецкие мужчины этих территорий тоже участвовали в авантюре Гитлера. По призыву или добровольцы – не принципиально. Для русских людей – это захватчики.

Вот эти сотни тысяч добровольцев и миллионы по призыву из периферийных земель Третьего Рейха – этого авторы публикаций о потерях немцев обычно не учитывают.

Самая осторожная оценка потенциала немецких мужчин периферии Третьего Рейха по состоянию на 1941 год показывает: к тем 38,8 млн. мужчин Третьего Рейха по переписи 16 мая 1939 года нужно добавить – как минимум, еще несколько миллионов

Вот с учетом этой добавки и построен поток немецких мужчин, «1939 корр. табл. смерт» вышеприведенной диаграммы Третьего Рейха. При этом по таблице смертности, в зависимости от возраста, значения потока уменьшены на естественные возрастные смерти.

О расчете погибших мужчин

Потоки русских и немецких мужчин построены на основе метода альтернативной демографии. (Башлачев В. А. О новом методе измерения демографического развития на длинном временном интервале. http://vsenauki.ru/upload/iblock/d5b/rajt01_2014_eng_small.pdf).

По разности потоков «факт» и «1939 корр. табл. смерт» – это заштрихованные области вышеприведенных диаграмм, определены предварительные результаты расчета погибших.

По графикам диаграммы «РСФСР: потоки русских мужчин по годам рождения» определяем:

- погибших русских мужчин РСФСР 1926-1911 годов рождения – около 3,6 млн. чел.

- погибших русских мужчин РСФСР 1910-1896 годов рождения – около 2,7 млн. чел.

- всего – 6,3 млн. чел.

В 1939 году соотношение русских СССР к русским РСФСР – 1,03.

Поэтому число 6,3 млн. нужно увеличить, но не более чем в 1,03 раза.

В итоге, число погибших русских мужчин за 1941-45 годы – не более 6,9 млн. чел

По графикам диаграммы «Третий Рейх: потоки немецких мужчин» определяем:

- погибших немецких мужчин Третьего Рейха 1929-1910 годов рождения – около 4,5 млн. чел.

- погибших немецких мужчин Третьего Рейха 1909-1890 годов рождения – около 3,3 млн. чел.

- всего – 7,8 млн. чел.

Конечно, немцы гибли и на других фронтах Третьего Рейха.

Поэтому нужно определить «минус» поправки по погибшим на другие фронты.

Лишь тогда можно сравнивать числа погибших немецких и русских мужчин.

О потерях немцев на фронтах Третьего Рейха

В книге немецкого историка Буркхардт Мюллер-Гильдебрандта «Сухопутная армия Германии в 1939-1945», (на русском языке: «Изографус», ЭКСМО, М., 2002). на стр. 732 есть ежемесячная таблица «убито» и «пропало без вести». К абсолютным значениям есть недоверие. Но главное – это соотношение убитых и пропавших без вести.

Польша. Сентябрь 1939г. Убито – 16 тыс. Пропало без вести – 375 чел.

Дания, Норвегия. Апрель 1940г. Убито – 2,5 тыс. Пропало без вести – 358 чел.

Франция. Май-июнь 1940г. Убито – 48 тыс. Пропало без вести – 968 чел.

На Русской равнине:

- июль-август 1941г. Убито 104 тыс. Пропало без вести – 7 тыс.

- август-сентябрь 1942г. Убито 98 тыс. Пропало без вести – 11 тыс.

- июль-август 1943г. Убито 116 тыс. Пропало без вести – 45 тыс.

Соотношение «убитых» и «пропавших без вести» показывает:

- пока война шла на Западе убитых – в 50-200 раз больше, чем пропавших без вести;

- когда Гитлер перенес войну на Русскую равнину, то отношение числа убитых немцев к числу пропавших без вести – сократилось до 20;

- при развороте войны от наступления немцев к их отступлению — это отношение стремительно уменьшалось. И к июлю 1943 года – оно сократилось до 3.

Если по-простецки, то в начале войны немцы были серьезно настроены на победу.

А после 1942 года стали предпочитать: лучше – пропасть без вести, чем быть убитыми.

Фронт в Северной Африке существовал более двух лет. Но убитых немцев на нем малое число. А 13 мая 1943 года 94 тыс. немецких солдат оказались в плену.

Открытие Западного Фронта привело к повальному бегству немцев с этого фронта. Число пропавших немцев в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем погибших в сражениях.

Так что поправка со знаком «минус» от числа всех погибших немецких мужчин на долю потерь на других фронтах Третьего Рейха не может быть значительной.

Тот же Мюллер-Гильдебрандт на стр. 409 сообщает: с июня до сентября 1944 г. на Западе потеряно убитыми 54 754 чел., а на Востоке — 214 511. Как видите, даже в самый активный период войны на Западном Фронте число убитых немцев на Востоке – в 4 раза больше.

Так что, реально оценивая весь интервал: июнь 1941- май 1945, «заминусовать» число погибших немцев на долю остальных фронтов можно не более 5%. (Да и то, если «пожалеть» психику американских, английских генералов и прочих деятелей Запада).

Теперь, «заминусовав» 5% от 7,8 млн. получим: число погибших немецких мужчин на Восточном Фронте – не менее 7,4 млн.

Окончательный итог

Напомню, число погибших русских мужчин при защите Русской равнины – не более 6,9 млн.

Сопоставьте числа: не менее 7,4 млн. немецких и не более 6,9 млн. русских мужчин.

И вы получите зримый образ трагедии схватки двух сил на Русской равнине 1941-45 годов.

Далее, уважаемые читатели, размышляйте сами и об авантюре Гитлера, и о публикациях типа: «победили, завалив врагов своими трупами»…





Вениамин Башлачев

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