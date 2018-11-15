Кадыров подарил Mercedes 5-летнему мальчику, отжавшемуся 4105 раз (ФОТО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый Mercedes 5-летнему Рахиму Куриеву, отжавшемуся 4105 раз за 2,5 часа.

«Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нём, ты достоин ездить на белом „Мерседесе”», — заявил Кадыров на встрече с мальчиком и его отцом.

Напомним, представители Книги рекордов России не засчитали достижение Рахима, отметив некоторые «нарушения» в исполненной серии отжиманий. Комментиря сложившуюся ситуацию, глава Чечни выразил уверенность, что мальчик сможет повторить свой рекорд, «лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать».

На встрече с Кадыровым Рахим продемонстрировал свои способности, отжавшись прямо на капоте машины, и заверил главу Чечни, что готов повторить и даже улучшить свой рекорд.

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