Кадыровская медаль Ангела-хранителя Путину в День независимости США

Следует задуматься о том какие политические цели преследуют те, кто запустил данную новость. И их ли это цели.

«Президент России Владимир Путин получил в Ватикане из рук папы римского Франциска медаль «Ангел Хранитель мира», присуждаемую один раз в сто лет. За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете Президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович!»

Само событие состоялось в День независимости США от Великобритании 4 июля, когда Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Ватикане с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который посетил Ватикан уже в шестой раз.

По сети разошлась новость о том, что Папа Римский после встречи якобы подарил Путину медаль «Ангел хранитель мира», присуждаемую пятый раз за 462 года . Что произошло в реальности, как это влияет на жизнь на уровне матриц-сценариев и как с этим связан Кадыров — в нашем материале.



Для начала скажем, что не удалось найти никаких следов существования медали «Ангел Хранитель мира», о которой написал Кадыров. Ватикан в своём пресс-релизе о встрече Путина с Папой ничего не упоминает о настолько почётной награде.

СМИ, которые освещали визит Владимира Путина в Ватикан, также ничего не сообщали о медали «Ангел Хранитель мира». Однако Папа действительно вручил российскому президенту медаль, на которой был изображён Ангел миротворец (angel peacemaker).



Вообще стоит упомянуть все взаимные подарки, а то СМИ очень избирательны и к тому же половину перевирают.



Как написано на сайте Ватикана (https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-07/papa-vstretilsya-s-prezidentom-rossijskoj-federacii.html):

«В конце встречи Папа и президент РФ обменялись подарками: В. Путин подарил Епископу Рима икону святых апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом «Грех» режиссёра А. Кончаловского о Микеланджело Буонарроти; Святейший Отец вручил российскому президенту памятную медаль, посвящённую столетию окончания Первой мировой войны, а также экземпляры своего послания на Всемирный день мира 1 января 2019 года, апостольского увещания Gaudete et exultate о призвании к святости в современном мире, постсинодального апостольского послания Christus Vivit, адресованного молодёжи и всему народу Божьему, и «Документ о человеческом братстве», подписанный им в Абу-Даби вместе с великим имамом Аль-Азхара».

Заметки о «Грехе»

«Грех» Андрея Кончаловского выходит в прокат осенью и рассказывает о Микеланджело Буонарроти, итальянском скульпторе, художнике, архитекторе, поэте и мыслителе, одним из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко. Он был главным скульптором того самого собора Святого Петра.



Он создал скульптуру Давида, выполнил роспись потолка Сикстинской капеллы (1508—1512), представляющую библейскую историю от сотворения мира до потопа и включающую более 300 фигур.



В 1534—1541 годах в той же Сикстинской капелле для папы Павла III исполнил грандиозную, полную драматизма фреску «Страшный суд», ансамбль площади Капитолия и купол Ватиканского собора в Риме. Именно об этих, самых насыщенных годах его жизни повествует фильм.

Кончаловский снимает фильм о Микеланджело



Возвращаясь к медали. Как видим медаль была, но была посвящена 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Медаль была выпущена в честь шестого года с момента вступления на Святой престол нынешнего Папы Франциска. Речь о мире тоже была.

Откуда пошла информация о том, что был вручёна медаль «Ангела хранителя мира»?

Скорее всего Кадыров прочитал новость либо очень бегло, либо на другом языке и всё перепутал (ну, или осознанно решил подольститься), давая свой комментарий.

https://t.me/s/RKadyrov_95 — Telegram-канал Кадырова.

Мы нашли такую новость “The Pope presented Putin with an angel-peacemaker medal”.

В этом тексте можно найти такие цитаты Папы Римского:

“This medal, which was created by the artist of the last century, depicts an angel who brings peace and justice, and solidarity, and protects. As well as this text, in which there is a reflection on the fact that the gospel brings us light and joy, and there are geopolitical thoughts about us and about our life”.

Наш перевод:

«На этой медали, созданной художником прошлого века, изображён ангел, что несёт мир и справедливость, и солидарность, и защиту. Также на ней есть текст, в котором отражён факт того, что дух божий несёт нам свет и радость, что наводит на геополитические мысли о нас и нашей жизни».

На ТАСС мы не смогли найти именно этой цитаты (её политизированность и намёки от папы Путину можете оценить сами), но там была другая, не менее важная. Рассказывая о гравюре, Папа Римский отметил, что преподносит её в качестве подарка Путину, чтобы тот «не забыл Рим»:

«И чтобы вы не забыли Рим — это вам графика XVIII века»,

— сказал он, вручив офорт (разновидность гравюры) с видом на собор Святого Петра XVIII века работы Джузеппе Вази 1774 года (обратим внимание, что всего два года отделяло США от независимости от Великобритании 4 июля 1776 года).



Путин пообещал, что найдёт ей самое достойное место (https://tass.ru/obschestvo/6631113).



Фразу о том, чтобы Путин не забыл Рим можно трактовать очень по разному:



не забывать, что «Москва — третий Рим» (какая доктрина не то, что поиздержалась, но губительна для России, поскольку низводит Русскую цивилизацию до придатка к библейской), какой намёк от католика маловероятен;



не забывать, что ждало Римскую Империю, когда она разнежилась, расслабилась и стала деградировать (что для российской государственной системы весьма актуально);



поскольку Путину были даны префернеции по решению многих глобальных вопросов (та же перестройка КФС чего уже стоит, которую мы проворачиваем совместно с Китаем), то это может быть просьбой «помнить о тех, кто открыл некоторые возможности, когда будешь решать эти вопросы»;



какой-то иной политический подтекст;



просто не забывать какой Рим красивый (тоже вариант).



Сценарий Москва — третий рим и его перспективы

Некоторые идеологи, бегают с формулой, что Москва — третий Рим», забывая о том, что Рим хоть и был великим, но справедливым не был. Справедливость всегда велика, но величие — не всегда справедливо.

Одно из доказательств приведенного выше: в рабовладельческом Риме были многолюдные форумы-цирки, в которых на потребу «свободных» граждан рабы убивали друг друга, ибо в Риме для «свободных» граждан был лозунг «Хлеба и зрелищ».



Хлеб поступал от завоёванных римскими легионами стран, а зрелища — в цирках с рабами и зверями. И аналогия алгоритмики тут более прослеживается с США, нежели с Россией.

Что изменилось с того времени? На место цирков пришли стадионы и ледовые арены, где хорошо оплачиваемые «рабы» бегают на потребу публики, дерутся, продаются и т.д. Мордобой, пожары, много полиции — зачем это нужно государству?



А разве можно оставлять этих людей, из которых лепят фанатов того или иного «шоу», наедине с собственными мыслями? Их надо держать, как и «свободных» граждан Рима, в эмоционально взвинченном состоянии, чтобы легче ими было управлять.



Это тоже один из верных признаков рабовладельческого строя современной технократической цивилизации.



Когда-нибудь очнувшееся человечество ужаснётся всему этому, но это уже будет другая система и порождённая ею — другая культура.

Комментарий Кадырова льёт воду на воплощение в России этого сценария. И Рамзану стоило бы подумать — надо ли порождать в обществе ненужные восторги, взвинчивать состояние людей?

Сценарий ангелов хранителей

Написав такой комментарий, Кадыров, скорее всего, проводит параллели между Путиным и неким «Ангелом хранителем мира», хочет его таким видеть или представить его в таком свете, раз так перевирает новость (если делает это неосознанно). Нужны ли миру ангелы хранители и что это вообще за алгоритмика такая?

Западная культура забита всевозможными охранителями и ставленниками Бога над людьми, которые определяют их судьбы, конечно же, к их благу (как его сами видят, естественно).



Из последних проявлений этого — фильмы Marvel о Мстителях, которые охраняют нашу планету от всевозможных напастей.



Параллельно правда эти «охранители» в процессе «разборок» наносят всевозможный урон инфраструктуре городов, что даже нашло своё прямое отражение в этом киносериале (один из плохишей в одном из фильмов — уборщик за «мстителями», у которого по сюжету отобрали и этот хлеб — разгребать завалы за супергероями).



Подобная алгоритмика характерна для Запада — быть охранителем для планеты от всяческих угроз. А если угроз нет, то их стоит сделать.

«Братки»



У нас так в 90-ые братки «крышевали», зачастую и будучи той угрозой, от которой защищали «пристёгивая к себе коммерсов» (обычно звучали подобные фразы: «Не будешь заносить — твой ларёк неожиданно сгорит»).

Всё это в русле объемлющей алгоритмики топло-«элитаризма» — установления толпою над собою «более умного, сообразительного, сильного», чтобы он заботился о своей скотине.



Как в стихотворении:



«Мы — стадо, миллионы нас голов,

Пасемся дружно мы и дружно блеем,

И ни о чем на свете не жалеем.

Баранье стадо — наш удел таков? В загон нас гонят — мы спешим в загон.

На выпас гонят — мы спешим на выпас.

Быть в стаде — основной закон

И страшно лишь одно — из стада выпасть. Когда приходит время — нас стригут

Зачем стригут — нам это непонятно.

Но всех стригут, куда ж податься тут,

Хоть процедура эта крайне неприятна. А пастухам над нами власть дана…

Какой-то всадник нам кричал,

Что в стадо нас превратил колдун.

А для чего нам надо знать,

Что мы — люди, волей колдуна,

Превращены в баранов? Так сочна на пастбище хрустящая трава

Так холодна вода в ручьях журчащих

Зачем нам надо знать о кознях колдовства,

Когда так сладок сон в тенистых чащах? Да, хлещет по бокам пастуший кнут,

Что ж из того, не отставай от стада

А у загонов прочная награда,

И пастухи нас зорко стерегут. Но всё ж вчера пропали два барана;

А от костра, где грелись пастухи,

Шел запах и тревожащий и странный

Наверное, тех баранов за грехи сожрали волки!

Это пострашнее, чем колдунов невинные затеи. Мы стадо, миллионы нас голов,

Идем, покачивая курдюками,

Нам не страшны проделки колдунов.

Бараны мы. Что можно сделать с нами…»

Вот так события меняют свои очертания. Сейчас рунет забит новостями с цитатой Кадырова, а алгоритмика «помощников от имени Бога» и попытка навязать эту пастушью алгоритмику Путину подкачивается с каждым, кто некритично читает такие материалы и подобные им.



Заключение

Вообще расклад прошедших двух недель достаточно тревожен. Во время переговоров Путина и Трампа произошли две трагедии: гибель экипажа «лошарика» (подводного аппарата) и крупный потоп в иркутской области.

Подводная трагедия — прямая отсылка к Курску. Затем, визит к папе — это как будто обратный сценарий обработки Горбачёва. Сначала он поехал к папе, затем к Бушу на Крит.



Рокировка происходит будто из-за того, что статус Путина иной, да и матрица 9/11 Пост-исторического пикника, развернувшаяся обратно в Америку даёт о себе знать. Но интересно, что одной из главных фигур в обоих сценариях является папа.



И это понятно, если помнить откуда растут корни западной цивилизации в целом (из Библии и культурной среды, сформированной ею, хотя Запад вроде бы и атеистичен, но вот алгоритмическое ядро цивилизации — библейское, стоит только почитать эту книгу и найти множество сходств в поведении западных обывателей и политиков).

Бессознательное Кадырова отыграло льстиво, но в струю общего сценария ликвидации западной (во многом библейской по указанным выше причинам) финансовой и политической системы и капитализма, как её текущей формы.

Другое дело — будет ли Путин влезать в библейскую алгоритмику, проникаясь лестью Кадырова, и мня себя «ангелом-хранителем» мира, вставая между людьми планеты и Богом?

«Нет у вас, кроме Бога, ни покровителя, ни помощника». Коран (9 Сура: Ат-Тауба | Покаяние, 116 Аят)



Школа аналитики

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