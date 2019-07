Кадыровская медаль Ангела-хранителя Путину в День независимости США

Для начала скажем, что не удалось найти никаких следов существования медали «Ангел Хранитель мира», о которой написал Кадыров. Ватикан в своём пресс-релизе о встрече Путина с Папой ничего не упоминает о настолько почётной награде.

СМИ, которые освещали визит Владимира Путина в Ватикан, также ничего не сообщали о медали «Ангел Хранитель мира». Однако Папа действительно вручил российскому президенту медаль, на которой был изображён Ангел миротворец (angel peacemaker).



Вообще стоит упомянуть все взаимные подарки, а то СМИ очень избирательны и к тому же половину перевирают.



Как написано на сайте Ватикана (https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-07/papa-vstretilsya-s-prezidentom-rossijskoj-federacii.html):

«Грех» Андрея Кончаловского выходит в прокат осенью и рассказывает о Микеланджело Буонарроти, итальянском скульпторе, художнике, архитекторе, поэте и мыслителе, одним из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко. Он был главным скульптором того самого собора Святого Петра.



Он создал скульптуру Давида, выполнил роспись потолка Сикстинской капеллы (1508—1512), представляющую библейскую историю от сотворения мира до потопа и включающую более 300 фигур.



В 1534—1541 годах в той же Сикстинской капелле для папы Павла III исполнил грандиозную, полную драматизма фреску «Страшный суд», ансамбль площади Капитолия и купол Ватиканского собора в Риме. Именно об этих, самых насыщенных годах его жизни повествует фильм.

Кончаловский снимает фильм о Микеланджело



Возвращаясь к медали. Как видим медаль была, но была посвящена 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Медаль была выпущена в честь шестого года с момента вступления на Святой престол нынешнего Папы Франциска. Речь о мире тоже была.

Откуда пошла информация о том, что был вручёна медаль «Ангела хранителя мира»?

Скорее всего Кадыров прочитал новость либо очень бегло, либо на другом языке и всё перепутал (ну, или осознанно решил подольститься), давая свой комментарий.

https://t.me/s/RKadyrov_95 — Telegram-канал Кадырова.

Мы нашли такую новость “The Pope presented Putin with an angel-peacemaker medal”.

В этом тексте можно найти такие цитаты Папы Римского:

“This medal, which was created by the artist of the last century, depicts an angel who brings peace and justice, and solidarity, and protects. As well as this text, in which there is a reflection on the fact that the gospel brings us light and joy, and there are geopolitical thoughts about us and about our life”.